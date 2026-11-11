Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 11/11: TP HCM tăng khung giá dịch vụ quản lý chung cư lên gần gấp đôi

TP HCM tăng khung giá dịch vụ quản lý chung cư lên gần gấp đôi

TP HCM điều chỉnh khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, với mức tối đa 13.700 đồng/m²/tháng đối với chung cư có thang máy và 8.800 đồng/m²/tháng đối với chung cư không có thang máy.

TP HCM tăng khung giá dịch vụ quản lý chung cư lên gần gấp đôi.

Mức giá mới tăng gần gấp đôi so với quy định trước đây đối với chung cư có thang máy và tăng hơn 151% đối với chung cư không có thang máy. Quy định dự kiến có hiệu lực từ ngày 25/11/2026.

Việc điều chỉnh khung giá nhằm cập nhật chi phí quản lý, vận hành chung cư trong bối cảnh giá nhân công, dịch vụ và các chi phí liên quan có nhiều biến động. Đây cũng là vấn đề tác động trực tiếp đến chi phí sinh hoạt của cư dân và hoạt động quản lý nhà chung cư.

Thị trường đất nền tiếp tục trầm lắng, tồn kho tăng hơn 75%

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong quý III/2026, lượng giao dịch đất nền trên cả nước giảm 6% so với quý trước. Tồn kho đất nền tại 27 địa phương đạt 19.542 nền, tăng 75,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Dữ liệu của DKRA Consulting cũng cho thấy tỷ lệ tiêu thụ đất nền bình quân trong 9 tháng đầu năm chỉ đạt khoảng 1-4% tổng nguồn cung. Thanh khoản phân khúc này tiếp tục suy yếu qua các quý.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đất nền khó phục hồi bằng những cơn sốt đầu cơ như trước mà cần dựa vào hạ tầng thực chất, mặt bằng giá hợp lý và nhu cầu cư trú tại các khu vực đô thị hóa.

Thị trường đất nền tiếp tục trầm lắng, tồn kho tăng hơn 75%.

Thu hồi đất phải gắn với phục hồi sinh kế sau tái định cư

Những thay đổi đáng chú ý trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), với định hướng chuyển từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân.

Tại các phiên thảo luận ngày 22 và 29/10, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị luật hóa các điều kiện tối thiểu về tạm cư, nhà ở tạm, bảo đảm nguyên tắc bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất. Đặc biệt, chính sách cần có tiêu chí cụ thể để đánh giá khả năng phục hồi sinh kế, tiếp cận việc làm, trường học, y tế và các dịch vụ thiết yếu của người dân sau di dời.

Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa lớn đối với công tác giải phóng mặt bằng, nhất là khi nhiều dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn đang được triển khai.

HoREA đề nghị giữ quyền bán lại nhà ở xã hội theo giá thị trường sau 5 năm

Trước phương án hạn chế người mua lại nhà ở xã hội trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), cho rằng cần bảo đảm quyền chuyển nhượng của người mua nhà đúng đối tượng, sau khi đáp ứng thời hạn và điều kiện theo luật định.

HoREA đề nghị giữ quyền bán lại nhà ở xã hội theo giá thị trường sau 5 năm.

Theo Luật Nhà ở năm 2023, người mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội đã thanh toán đủ tiền và được cấp giấy chứng nhận có thể bán lại theo cơ chế thị trường sau 5 năm. Tuy nhiên, dự thảo luật sửa đổi đang đặt ra phương án người nhận chuyển nhượng sau thời hạn này phải thuộc diện đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

HoREA đề nghị duy trì cơ chế hiện hành, đồng thời kiến nghị nếu bán trong thời hạn 5 năm thì giá chuyển nhượng được tính thêm chi phí lãi vay, chi phí vốn của khoản tiền ứng trước và phần trượt giá theo CPI. Hiệp hội cho rằng cần phân biệt người có nhu cầu chuyển đổi nơi ở thực sự với nhóm lợi dụng chính sách để đầu cơ.