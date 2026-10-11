Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 11/10: Đà Nẵng chấp thuận dự án Hoàng Văn Thái Plaza

Đà Nẵng chấp thuận dự án Hoàng Văn Thái Plaza hơn 1.348 tỷ đồng

UBND TP Đà Nẵng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Vitours Land làm nhà đầu tư dự án Khu phức hợp Hoàng Văn Thái Plaza tại phường Hòa Khánh, với tổng vốn đầu tư hơn 1.348 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 4564/QĐ-UBND, dự án được triển khai trên khu đất khoảng 8.579,6 m², phát triển căn hộ chung cư thương mại với tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến 119.596 m², trong đó diện tích sàn căn hộ khoảng 62.600 m².

Đà Nẵng chấp thuận dự án Hoàng Văn Thái Plaza hơn 1.348 tỷ đồng.

Dự án hướng đến khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển nhà ở thương mại và đáp ứng nhu cầu nhà ở trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, công trình dự kiến khởi công trong quý I/2027, hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý IV/2028.

Công ty Cổ phần Vitours Land có trách nhiệm triển khai dự án theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt, bảo đảm các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình, số tầng và số lượng căn hộ.

UBND TP Đà Nẵng giao các sở, ngành và UBND phường Hòa Khánh hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, nghĩa vụ tài chính và kết nối hạ tầng. Quá trình triển khai phải tuân thủ quy định về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và hành lang an toàn đường bộ.

Gia Lai điều chỉnh quy hoạch khu nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay gần 118 ha

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay, thuộc phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông, với tổng diện tích khoảng 117,93 ha.

Theo Quyết định số 4201/QĐ-UBND, phạm vi quy hoạch thuộc Khu A - Khu đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, giữ nguyên diện tích so với quy hoạch được phê duyệt năm 2020. Khu vực phía Đông giáp đầm Thị Nại, phía Tây giáp đường Võ Nguyên Giáp.

Việc điều chỉnh nhằm phát triển khu nhà ở sinh thái đa chức năng, kết hợp nhà ở với các công trình giáo dục, y tế, thương mại - dịch vụ, thể thao và vui chơi giải trí, đồng thời bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn và cảnh quan đầm Thị Nại.

Gia Lai điều chỉnh quy hoạch khu nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay gần 118 ha.

Quy hoạch định hướng bố trí các cụm nhà ở hài hòa với địa hình tự nhiên, mở rộng không gian mặt nước và phục hồi rừng ngập mặn. Đáng chú ý, khu vực không định hướng bố trí công trình lưu trú trên mặt nước nhằm tăng diện tích rừng ngập mặn và không gian công cộng.

Các hạng mục dự kiến gồm nhà ở thấp tầng, chung cư, trường học, trạm y tế, khu thương mại - dịch vụ, cây xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Phương án cũng phải chú trọng tiêu thoát lũ hạ lưu sông Hà Thanh, phòng chống xói lở và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thời gian hoàn thành quy hoạch chi tiết không quá một tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. Công ty Cổ phần Thị Nại Eco Bay chịu trách nhiệm kinh phí lập quy hoạch, tổ chức thực hiện và hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ninh Bình điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Trung Thành hơn 201 ha

Khu công nghiệp Trung Thành tại xã Tân Minh và xã Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình được điều chỉnh quy hoạch phân khu với quy mô 201,15 ha, bổ sung chức năng nhà lưu trú công nhân, tăng diện tích cây xanh, mặt nước và nâng công suất hạ tầng kỹ thuật.

Theo Quyết định số 332/QĐ-BQL của Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, quy hoạch điều chỉnh có thời hạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tập trung cập nhật cơ cấu sử dụng đất, tổ chức không gian và hệ thống hạ tầng phục vụ hoạt động của khu công nghiệp.

Đáng chú ý, diện tích đất dành cho trung tâm điều hành và thương mại dịch vụ được tăng từ 40.071 m² lên 45.546 m², đồng thời bổ sung chức năng xây dựng nhà lưu trú công nhân với chiều cao từ 1-8 tầng. Diện tích đất cây xanh, mặt nước được điều chỉnh lên 308.320 m², góp phần tăng không gian xanh và cải thiện cảnh quan khu công nghiệp.

Ninh Bình điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Trung Thành hơn 201 ha.

Quy hoạch cũng cập nhật các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật theo nhu cầu vận hành. Nhu cầu cấp nước dự kiến đạt 11.523 m³/ngày đêm, tổng nhu cầu sử dụng điện tăng từ 79.084 kVA lên 110.722 kVA. Tuyến đường tỉnh ĐT.495B được bổ sung mặt cắt với lộ giới 68 m; hệ thống viễn thông dự kiến bố trí 11 trạm phát sóng BTS, phục vụ khoảng 5.979 thuê bao.

Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Nam Định thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Các đơn vị chuyên môn có trách nhiệm giám sát quá trình triển khai đồ án theo quy định.

Hà Nội giao hơn 2.400 m² đất tại Thư Lâm xây nhà ở xã hội

UBND TP Hà Nội vừa quyết định giao 2.417 m² đất tại xã Thư Lâm cho Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Sugina để triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Liên Hà, với thời hạn sử dụng đất 50 năm.

Theo Quyết định số 5567/QĐ-UBND, khu đất được xác định theo quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, thuộc các ô đất LK-39, LK-40, LK-41, LK-42 và CX-38 trong khu dân cư các thôn Hà Hương, Hà Lỗ, Thù Lỗ, Hà Phong. Khu vực này trước đây thuộc xã Liên Hà, huyện Đông Anh, nay là xã Thư Lâm, TP Hà Nội.

Mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhưng chủ đầu tư được miễn khoản tiền này theo quy định pháp luật về đất đai và nhà ở. Việc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành.

Thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày quyết định giao đất được ban hành. Đối với người mua căn hộ, quyền sử dụng đất gắn với căn hộ và phần diện tích sử dụng chung được cấp giấy chứng nhận theo quy định, với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Sugina phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục tiếp theo để triển khai dự án. Các sở, ngành liên quan và UBND xã Thư Lâm có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp thực hiện; cơ quan thuế kiểm tra nghĩa vụ tài chính, còn Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Bắc Ninh chỉ ra loạt vi phạm tại 3 mỏ đất

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra nhiều vi phạm trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản tại 3 mỏ đất của các doanh nghiệp trên địa bàn xã Tiên Lục và xã Đèo Gia, liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, bảo vệ môi trường và nghĩa vụ thuế.

Theo kết luận thanh tra, tại mỏ đất rộng 7 ha của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nguyễn Tuấn (xã Tiên Lục), doanh nghiệp chưa thực hiện đúng thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa hoàn tất thủ tục đất đai, khai thác không đúng thiết kế được duyệt và ghi chép sổ sách theo dõi sản lượng chưa đầy đủ. Công ty còn chậm nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, kê khai và nộp thiếu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường gần 194 triệu đồng.

Tại mỏ đất rộng 3 ha của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Đại Lục, doanh nghiệp khai thác không đúng thiết kế về độ dốc sườn tầng, không thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ, chưa lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Việc kê khai thuế tài nguyên năm 2024 không chính xác khiến số thuế phải nộp thiếu hơn 92,3 triệu đồng.

Trong khi đó, tại mỏ đất rộng 2,73 ha của Công ty cổ phần Đầu tư 379 (xã Đèo Gia), doanh nghiệp khai thác không đúng trình tự thiết kế được phê duyệt, chưa lập đầy đủ số liệu trạm cân và tài liệu xác định sản lượng thực tế, đồng thời bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ chưa đáp ứng tiêu chuẩn. Số tiền thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường kê khai thiếu là hơn 64,3 triệu đồng.