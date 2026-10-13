Điểm tin trưa: Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình hỗ trợ “Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn” tại Gia Lai
Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với tỉnh Gia Lai triển khai thí điểm chương trình hỗ trợ 200 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gào. Mỗi trường hợp nhận gói hỗ trợ 10 triệu đồng cùng các vật phẩm thiết yếu.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/diem-tin-trua-trung-uong-hoi-lhpn-viet-nam-to-chuc-chuong-trinh-ho-tro-phu-nu-mang-thai-co-hoan-canh-kho-khan-tai-gia-lai-post601886.html