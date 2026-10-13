Điểm tin trưa: Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình hỗ trợ “Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn” tại Gia Lai

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10, với tổng thời gian làm việc khoảng 30 ngày, trong đó có 6 ngày thứ Bảy và một ngày Chủ nhật. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.