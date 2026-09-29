Điểm tin trưa: Thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Gia Lai đạt nhiều kết quả tích cực

Thành phố Zurich (Thụy Sĩ) hiện là đô thị có nguy cơ xảy ra “bong bóng” bất động sản nhà ở cao nhất thế giới. Đây là kết quả được đưa ra trong Báo cáo thường niên về Chỉ số Bong bóng Bất động sản Toàn cầu năm 2026 do tập đoàn ngân hàng hàng đầu Thụy Sĩ UBS công bố mới đây.