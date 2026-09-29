Điểm tin trưa: Thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Gia Lai đạt nhiều kết quả tích cực
Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 9 tháng đầu năm, tỉnh tiếp nhận hơn 721.000 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 96,16%; 100% hồ sơ công việc cấp tỉnh, cấp xã và khối cơ quan Đảng được xử lý trên môi trường điện tử.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/diem-tin-trua-thuc-day-khoa-hoc-cong-nghe-va-chuyen-doi-so-gia-lai-dat-nhieu-ket-qua-tich-cuc-post600545.html