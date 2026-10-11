Điểm tin trưa: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự “Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi”
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khai mạc Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi 2026, diễn đàn kết nối các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp nhằm tìm giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/diem-tin-trua-pho-thu-tuong-ho-quoc-dung-tham-du-doi-thoai-quy-nhon-ve-khi-hau-va-chuyen-doi-post601717.html