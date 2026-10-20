Điểm tin trưa: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân ngày 20-10
Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LH Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, chúc mừng Hội Phụ nữ tỉnh, ghi nhận đóng góp và mong muốn các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò trong phát triển Gia Lai và đóng góp cho cộng đồng và xã hội.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/diem-tin-trua-pho-bi-thu-tinh-uy-nguyen-ngoc-luong-tham-chuc-mung-hoi-lhpn-tinh-nhan-ngay-20-10-post602581.html