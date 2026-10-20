Điểm tin trưa: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân ngày 20-10

Có những ngày trong năm, người ta dành cho phụ nữ những lời chúc yêu thương, những bó hoa tươi thắm và sự trân trọng. Với tôi, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ, mà còn là khoảng lặng cần thiết để mỗi chúng ta nhìn lại mình, suy ngẫm về những điều đã làm, những trách nhiệm đang mang và những lý tưởng, giá trị muốn theo đuổi trong cuộc đời mình.