Điểm tin trưa: Gia Lai tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng kinh tế 8,8-9,4% trong năm 2026
Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,8-9,4% trong năm 2026, trong bối cảnh GRDP 9 tháng đạt 8,03%. Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án trọng điểm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/diem-tin-trua-gia-lai-tap-trung-thao-go-diem-nghen-phan-dau-tang-truong-kinh-te-88-94-trong-nam-2026-post602675.html