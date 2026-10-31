Điểm tin trưa: Gia Lai rà soát, xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ

Với mục tiêu cắt giảm 50% thủ tục hành chính trong năm 2026, thành phố Hà Nội đang tập trung rà soát, đánh giá toàn diện các thủ tục thuộc phạm vi quản lý, nhất là những thủ tục không phát sinh hoặc phát sinh rất ít hồ sơ. Việc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính được yêu cầu thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.