Điểm tin trưa: Gia Lai rà soát, xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ
Trong tổng số 784 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có 90 dự án chậm tiến độ và 102 dự án đã bị thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động. Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kiên quyết xử lý các dự án cố tình chây ì.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/diem-tin-trua-gia-lai-ra-soat-xu-ly-cac-du-an-dau-tu-ngoai-ngan-sach-cham-tien-do-post603609.html