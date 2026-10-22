Điểm tin trưa: Gia Lai đề xuất thúc đẩy hợp tác đầu tư với các đối tác Nhật Bản²

Sáng 22/10, thảo luận tại Tổ 10 về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Nghệ An, Đồng Tháp đề nghị hoàn thiện tiêu chí thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân và nhà ở công vụ phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng; đồng thời, quan tâm bảo vệ người thuê nhà gặp khó khăn, bảo đảm tính thống nhất, khả thi của các quy định về nhà ở.