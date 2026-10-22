Điểm tin trưa: Gia Lai đề xuất thúc đẩy hợp tác đầu tư với các đối tác Nhật Bản²
Chiều 21-10 tại Tokyo, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đề xuất thúc đẩy hợp tác đầu tư với Nhật Bản trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, logistics, CN chế biến, NN công nghệ cao và du lịch, cùng với mở rộng xúc tiến thương mại đào tạo nhân lực và tiếp cận các nguồn hỗ trợ phát triển của Nhật Bản
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/diem-tin-trua-gia-lai-de-xuat-thuc-day-hop-tac-dau-tu-voi-cac-doi-tac-nhat-ban-post602764.html