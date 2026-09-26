Điểm tin trưa: Đại biểu Quốc Hội tỉnh Gia Lai ghi nhận hàng loạt kiến nghị về hạ tầng, y tế và môi trường
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri phường An Phú và Hội Phú trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Cử tri kiến nghị đầu tư bệnh viện tuyến Trung ương, nâng cấp Quốc lộ 19, xử lý ô nhiễm môi trường và sớm đưa tuyến hành lang kinh tế phía Đông vào khai thác.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/diem-tin-trua-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-gia-lai-ghi-nhan-hang-loat-kien-nghi-ve-ha-tang-y-te-va-moi-truong-post600294.html