Điểm tin trưa: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tháo gỡ vướng mắc tại từng dự án đầu tư
Chủ trì buổi làm việc nhằm rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án quy mô lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, DN xác định rõ tình hình, tiến độ và khó khăn của từng dự án để có giải pháp xử lý cụ thể; ưu tiên thu hút dự án công nghệ cao, công nghệ xanh.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/diem-tin-trua-chu-tich-ubnd-tinh-gia-lai-yeu-cau-thao-go-vuong-mac-tai-tung-du-an-dau-tu-post600744.html