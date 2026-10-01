Điểm tin trưa: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tháo gỡ vướng mắc tại từng dự án đầu tư

Việc UBND phường Tương Mai mới công bố Quy hoạch tổng mặt bằng khu vực cải tạo, xây dựng lại và tái thiết tập thể Trương Định đang mở ra kỳ vọng về một diện mạo đô thị mới tại khu vực phía Nam Thủ đô. Đây không chỉ là bước đi quan trọng nhằm cải thiện điều kiện sống của hàng nghìn cư dân mà còn là minh chứng cho việc các cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô năm 2026 đang được cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể.