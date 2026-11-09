Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 9/11/2026

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

1. Quốc hội thông qua dự toán ngân sách năm 2027, thu hơn 3,33 triệu tỷ đồng

Sáng 9/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Năm 2027, dự toán thu ngân sách nhà nước là 3.334.338 tỷ đồng; trong đó, thu ngân sách trung ương là 1.775.593 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương là 1.558.745 tỷ đồng.

2. Luật Điện lực sửa đổi: Kỳ vọng gỡ “nút thắt” cho các dự án điện khí LNG

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển hơn 36 nghìn MW điện khí LNG nhập khẩu từ nay đến năm 2035 nhưng cho đến nay, mới chỉ có dự án nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3&4 đã đi vào vận hành thương mại trong khi khoảng 18 dự án điện LNG khác vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực đang được Quốc hội khóa XVI xem xét tại Kỳ họp thứ 2 và dự kiến biểu quyết thông qua vào ngày 20/11/2026 được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ được những "nút thắt" cho các dự án LNG.

3. Hà Nội đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối kết nối sân bay Gia Bình

Tại cuộc họp với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan về phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối kết nối đường sắt với sân bay Gia Bình, đồng thời nghiên cứu phương án liên thông trực tiếp giữa hai sân bay Gia Bình và Nội Bài, hạn chế tối đa việc hành khách phải trung chuyển nhiều lần.

4. VIFC-HCMC và Nhật Bản nghiên cứu phát hành trái phiếu bằng đồng Yên

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đang mở rộng kết nối với các định chế tài chính Nhật Bản, nghiên cứu khả năng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu bằng đồng Yên, với kỳ hạn dự kiến 5-10 năm và lãi suất tham khảo khoảng 3%. Đây là một trong những hướng đi nhằm đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển của Thành phố.

5. Đà Nẵng bổ sung 4 dự án áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định 5121/QĐ-UBND ngày 6/11/2026 công bố bổ sung danh mục các dự án, đất đai được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội trên phạm vi địa bàn thành phố Đà Nẵng (đợt 6). Theo đó, bổ sung 4 dự án trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn vào danh sách các dự án được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù. Đó là Dự án DAP của Công ty TNHH DAP; Dự án DAP1 của Công ty TNHH DAP1; Dự án DAP2 của Công ty TNHH DAP2 và Dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô.

6. Hàng loạt dự án giao thông Hà Nội “chưa thông” mặt bằng

Nhiều công trình giao thông trọng điểm tại Hà Nội đang thi công chậm hoặc đứng trước nguy cơ không đáp ứng tiến độ đề ra. Có dự án đã triển khai nhiều năm nhưng khối lượng xây lắp còn thấp, có tuyến đường phải chờ giải phóng mặt bằng mới có thể tổ chức thi công đồng bộ. Những vướng mắc kéo dài đang đặt ra yêu cầu tháo gỡ cụ thể tại từng công trình, nhất là trong những tháng cuối năm 2026.

7. Sắp diễn ra Hội nghị Kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia năm 2026

Bộ Công Thương cho biết: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) sẽ phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia năm 2026 vào ngày 13/11 tới tại An Giang. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Đề án đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia năm 2026 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2162/QĐ-BCT nhằm góp phần đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.

8. Vietsovpetro đón dòng dầu đầu tiên từ giàn BK-26, sớm hơn kế hoạch 36 ngày

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro cho biết, vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 9/11, đơn vị đã chính thức đón dòng dầu thương mại đầu tiên (First Oil) từ giàn BK-26 tại mỏ Bạch Hổ, Lô 09-1. Công trình đưa vào khai thác sớm hơn 36 ngày so với kế hoạch đã được Hội đồng Hai phía thông qua trước đó. Việc đưa giàn BK-26 vào vận hành góp phần bổ sung nguồn sản lượng dầu quan trọng, phục vụ mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và duy trì sản lượng ổn định trong các năm tiếp theo.

9. Chính thức bán vé tàu trên VNeID từ hôm nay 9/11

Nhằm tiếp tục hiện đại hóa dịch vụ và đa dạng hóa các kênh phục vụ hành khách, ngành đường sắt chính thức triển khai dịch vụ bán và thanh toán vé tàu trên ứng dụng định danh điện tử VNeID kể từ ngày 9/11/2026. Việc tích hợp này cho phép người dân đặt mua vé tàu hỏa trực tiếp trên nền tảng định danh điện tử quốc gia mà không cần cài đặt thêm các ứng dụng riêng biệt.

10. Petrolimex tăng cường hợp tác chiến lược với ENEOS (Nhật Bản)

Ngày 9/11, tại Tokyo (Nhật Bản), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với ENEOS Corporation (Nhật Bản), tập trung trên hai định hướng trọng tâm: Tăng cường đảm bảo, đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu, nâng cao khả năng ứng phó với những biến động của chuỗi cung ứng; nghiên cứu, thúc đẩy cơ hội hợp tác trong lĩnh vực xăng dầu chất lượng cao, hóa dầu và các giải pháp năng lượng mới.