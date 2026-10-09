Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 9/10/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ hai nước trong lĩnh vực tài chính. Ảnh: Dương Giang /TTXVN

1. Việt Nam – Lào trao 17 văn kiện hợp tác tại hội nghị xúc tiến đầu tư: Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào 2026, vừa được tổ chức tại Thủ đô Viêng Chăn, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít, các cơ quan và doanh nghiệp hai nước đã trao 17 giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng và thỏa thuận hợp tác, tập trung vào năng lượng và chuyển đổi số.

2. Chiến lược xuất nhập khẩu chuyển từ tăng về lượng sang nâng cao giá trị: Ngày 9/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức hội thảo lấy ý kiến về Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh xuất nhập khẩu là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, song cần nâng cao chất lượng và hiệu quả. Theo đó, Chiến lược chuyển trọng tâm từ tăng trưởng về lượng sang chất lượng, hiệu quả xuất nhập khẩu.

3. Đưa sản phẩm OCOP thành trải nghiệm du lịch nông thôn: Ngày 9/10, tại Hà Nội, Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông nghiệp, nông thôn Việt Nam được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn. Trong bối cảnh tài nguyên nông nghiệp, làng nghề và sản phẩm OCOP ngày càng phong phú, yêu cầu đặt ra là xây dựng những trải nghiệm đặc sắc, kết nối hiệu quả với thị trường, qua đó gia tăng giá trị nông sản và tạo nguồn thu ổn định cho cộng đồng địa phương.

4. Giải pháp AI hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chiến lược thương hiệu: Ngày 9/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng hành cùng Tập đoàn Chicilon chính thức ra mắt Nền tảng Tăng trưởng Thương hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên NEX Brain™ tại Hà Nội. Sự kiện thu hút hơn 300 lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế và tiếp thị, tạo nên một diễn đàn sôi nổi về việc biến công nghệ từ một khái niệm thời thượng thành công cụ thực chiến. Trong bối cảnh kinh tế số, việc ứng dụng AI không còn là một cuộc dạo chơi công nghệ, mà đang trở thành "vũ khí" quyết định sinh mệnh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tại lễ khánh thành, khởi công dự án. Ảnh: TTXVN

5. Hà Nội khánh thành, khởi công 18 công trình, dự án tiêu biểu chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô: Ngày 9/10, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành, khởi công và triển khai các công trình, dự án tiêu biểu chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Thành phố công bố danh mục 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng; trong đó, 18 công trình, dự án tiêu biểu có tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng. Đây là những công trình, dự án được Hà Nội lựa chọn nhằm giải quyết các yêu cầu cấp thiết về kết cấu hạ tầng, giao thông, môi trường và dịch vụ công, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

6. TP. Hồ Chí Minh hoàn tất tháo gỡ gần 670 dự án tồn đọng: Đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã hoàn tất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 669 trong tổng số 1.338 dự án tồn đọng, kéo dài, đạt tỷ lệ 50%. UBND TP. Hồ Chí Minh đang chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục tháo gỡ theo thẩm quyền cho 669 dự án còn lại. Thông tin từ Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tính đến ngày 5/9, TP. Hồ Chí Minh có tổng cộng 1.338 dự án, công trình, khu đất tồn đọng kéo dài cần tháo gỡ (được theo dõi đồng thời trên Hệ thống 751 của Bộ Tài chính và Hệ thống 45 của Sở Tài chính Thành phố).

7. Thử nghiệm vận hành toàn diện sân bay Long Thành: Theo Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), từ cuối tháng 9 đến ngày 9 tháng 10, sân bay Long Thành triển khai chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT) nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của hệ thống, quy trình và các lực lượng trước khi đưa dự án vào khai thác. Thông qua thử nghiệm vận hành toàn diện, các đơn vị rà soát quy trình khai thác và trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị; đào tạo, hướng dẫn nhân viên làm quen với cơ sở, thiết bị và môi trường làm việc; kiểm tra khả năng vận hành và kết nối giữa các hệ thống; chạy thử quy trình phục vụ hành khách, hành lý, tàu bay và ứng phó tình huống bất thường.

Tàu container cập phần giữa hai Cảng Quốc tế Cái Mép và Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

8. Hai cảng biển Cái Mép – Thị Vải lần đầu vận hành chung bến cảng: Ngày 9/10, tại phường Tân Phước, TP. Hồ Chí Minh, hai cảng biển liền kề trên sông Cái Mép – Thị Vải là Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) và Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (TCTT) đã tổ chức công bố chính thức đưa vào vận hành khai thác bến chung. Đây là sự kiện đánh dấu mô hình hợp tác vận hành cảng biển chưa từng có tiền lệ trong lịch sử ngành hàng hải Việt Nam. Khi kết nối hai cảng (mỗi cảng có cầu bến dài 600 m) sẽ nâng tổng chiều dài cầu bến đạt 1.200 m, có khả năng tiếp nhận cùng lúc ba tàu mẹ. Tại khu vực Bến chung giữa CMIT và TCTT có thể tiếp nhận tàu container có trọng tải tối đa lên tới 160.000 DWT.

9. Tập đoàn Đường sắt quốc gia thành lập đơn vị phát triển tài sản và TOD đường sắt: Ngày 9/10, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam ra mắt Ban phát triển tài sản và giao thông công cộng (TOD) đường sắt, đồng thời bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của ban, với Trưởng ban là ông Lê Đình Hà, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn; cùng 3 Phó Trưởng Ban là bà Phạm Thị Huế, ông Phạm Thanh Tùng và ông Nguyễn Trọng Hiếu. Theo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, sự ra đời của Ban phát triển tài sản và TOD Đường sắt Việt Nam tuy là bước đi ban đầu, nhưng mang tính chiến lược quan trọng. Sự phát triển tài sản và TOD được định vị là một trong những trụ cột quan trọng nhất của tập đoàn, cùng với hạ tầng, vận tải, công nghiệp.

10. Huy động hơn 70.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 9/2026 đã tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 70.139,2 tỷ đồng, tăng 152% so với tháng trước. Tính lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 299.060,5 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch phát hành của năm 2026. Kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 10 năm và 5 năm với tỷ trọng lần lượt là 63,3% và 36,6% tổng khối lượng trái phiếu phát hành, tương đương giá trị phát hành 44.403 tỷ đồng và 25.651,2 tỷ đồng.