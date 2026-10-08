Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 8/10/2026

1. Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng tín nhiệm đầu tư: Bộ Tài chính cho biết, ngày 8/10, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ mức BB+, triển vọng Tích cực lên BBB-, triển vọng Ổn định. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào Nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade).

2. Nghị quyết 57-NQ/TW: Kiến tạo nông nghiệp tương lai bằng đổi mới sáng tạo: Sáng 8/10, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Kiến tạo Nông nghiệp tương lai từ Chính sách, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo”, trong dịp Học viện kỷ niệm 70 năm thành lập. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh, trong bối cảnh nông nghiệp đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, xanh và bền vững, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản.

3. Nghị quyết 10-NQ/TW: Chuyển từ thu hút FDI đơn lẻ sang phát triển hệ sinh thái: Sáng 8/10, tại trụ sở Báo Tài chính Đầu tư đã diễn ra tọa đàm “Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu”. Đặt trong bối cảnh nền kinh tế đang bứt tốc những tháng cuối năm 2026, sự kiện không chỉ nhìn lại bức tranh tăng trưởng mà còn tập trung thảo luận giải pháp chiến lược: Làm thế nào để nguồn lực quốc tế thẩm thấu sâu hơn, trở thành động lực nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế Việt Nam. Nhìn vào bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng. Báo cáo tại sự kiện cho thấy, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt ngưỡng 50,36 tỷ USD, tăng hơn 76% so với cùng kỳ; vốn thực hiện cũng lập mốc cao nhất trong 5 năm qua với hơn 21 tỷ USD.

Mua, bán xăng tại điểm kinh doanh xăng, dầu Petrolimex. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

4. Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ hôm nay 8/10: Giá xăng dầu được điều chỉnh từ 15h00 hôm nay 8/10, trong đó liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với Dầu điêzen 200 đồng/lít. Theo đó, giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 27.703 đồng/lít, tăng 1.134 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E10RON95-III 620 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 28.254 đồng/lít, tăng 1.065 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 21.092 đồng/kg, tăng 701 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành. Ở chiều ngược lại, dầu điêzen 0.05S không cao hơn 29.128 đồng/lít, giảm 589 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

5. Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III: Con người là trung tâm của động lực tăng trưởng mới: Chiều 8/10, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) đã diễn ra với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”. Diễn đàn do UBND thành phố Hà Nội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) là đầu mối tổ chức, điều phối cùng mạng lưới 18 đơn vị đồng chủ trì. Diễn đàn thảo luận nhiều vấn đề xoay quanh việc nâng chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế mới.

6. Gấp rút hoàn thành 39 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam: Nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tỉnh Thanh Hóa đã lên phương án quy hoạch, xây dựng 39 khu tái định cư tại các xã, phường có tuyến đường sắt đi qua bị ảnh hưởng đất ở. Đến nay, đã có 8/39 khu tái định cư đã hoàn thành, đủ điều kiện giao đất tái định cư cho người dân thuộc 4 xã, còn lại 28/39 khu tái định cư của 15 xã, phường chưa hoàn thành, hiện chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành, bàn giao theo đúng kế hoạch.

Hàng loạt máy móc, phương tiện và nhân lực được huy động, hoạt động liên tục trên tuyến. Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN

7. Rà soát các dự án ì ạch, đất đai sử dụng kém hiệu quả tại Nghệ An: Trước thực trạng một số dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai, kéo dài nhiều năm, đất đai chưa được đưa vào sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả. Một số khu đất chưa được đưa vào sử dụng, để trống, sử dụng kém hiệu quả, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và gây lãng phí nguồn lực đất đai. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An sẽ rà soát toàn diện tại 6 phường gồm Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò. Qua đó làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý dứt điểm, không để nguồn lực đất đai tiếp tục bị lãng phí.

8. 72 năm Giải phóng Thủ đô 10/10: Hà Nội tháo gỡ 5 “điểm nghẽn” nâng chất lượng sống: Đầu năm 2026, Hà Nội xác định ùn tắc giao thông, úng ngập, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm là 5 “điểm nghẽn” cần tập trung giải quyết. Sau hơn 9 tháng, từ việc xử lý 42/51 điểm nghẽn giao thông, đưa vào vận hành 10 công trình chống ngập khẩn cấp đến thí điểm vùng phát thải thấp, những chuyển biến bước đầu đã xuất hiện. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ những vấn đề tích tụ nhiều năm, Thủ đô vẫn còn không ít việc phải làm.

9. Quảng Ngãi khởi công cầu bắc qua sông Trà Khúc trị giá gần 2.200 tỷ đồng: Sáng 8/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức lễ khởi công công trình cầu Trà Khúc 1 bắc qua sông Trà Khúc. Dự án cầu Trà Khúc 1 có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng từ vốn đầu tư công. Thời gian thi công trong 18 tháng. Cầu mới có tổng chiều dài 829 mét, trong đó cầu dài 577 mét, rộng 28 mét với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe phức hợp.

Phối cảnh cầu Trà Khúc 1. Ảnh: TTXVN phát

10. Thông tin kết quả phân tích vụ cá chết bất thường tại bờ biển Hà Tĩnh: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh vừa có văn bản thông báo kết quả phân tích mẫu cá và mẫu nước sau hiện tượng cá nuôi lồng chết tại phường Vũng Áng và thủy sản tự nhiên chết tại một số khu vực ven biển. Kết quả phân tích cho thấy môi trường nước biển đạt chuẩn, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm; các mẫu cá ghi nhận một số tác nhân (vi rút, vi khuẩn) có khả năng gây bệnh.

11. Xây dựng cụm công nghiệp 500 tỷ đồng theo mô hình "công nghiệp xanh": Sáng 8/10, tại xã Hà Long, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Thành Nam tổ chức Lễ khởi công hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hà Long I (giai đoạn 1). Cụm công nghiệp Hà Long I được hình thành trên diện tích khoảng 74,8 ha, tại địa bàn xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Trong giai đoạn I, Cụm công nghiệp Hà Long I sẽ được triển khai trên diện tích khoảng 30 ha, phần diện tích còn lại sẽ tiếp tục được phối hợp giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các điều kiện để triển khai các giai đoạn tiếp theo. Cụm công nghiệp Hà Long I được định hướng không chỉ là một khu vực có mặt bằng và hạ tầng sản xuất mà là một không gian công nghiệp hiện đại, đồng bộ, có khả năng thu hút những dự án chất lượng, tạo giá trị gia tăng cao và đóng góp lâu dài cho khu vực.

12. Tạm dừng ép cọc dự án Vĩnh Phú Complex sau phản ánh nhà dân nứt, lún: Liên quan đến những kiến nghị của người dân về tình trạng nhà ở xuất hiện nứt, lún trong quá trình thi công dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Nông Trang Vĩnh Phú (Vĩnh Phú Complex), phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, tại cuộc họp báo của UBND tỉnh Phú Thọ ngày 8/10, ông Nguyễn Chí Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết, tỉnh đã chỉ đạo tạm dừng công đoạn ép cọc bê tông tại hạng mục nhà B từ ngày 28/9 để nghiên cứu, điều chỉnh phương án thiết kế, giảm thiểu tác động đến các công trình lân cận.