Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 6/11/2026

1.Dự kiến miễn hơn 2.000 tỷ đồng thuế/năm cho các cơ sở giáo dục:

Sáng 6/11, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự kiến mỗi năm ngân sách miễn hơn 2.000 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ sở giáo dục công lập và tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

2. Cảnh báo tour “0 đồng” biến tướng, Hà Nội tăng kiểm soát thị trường: Hà Nội cảnh báo tình trạng lợi dụng tour du lịch “0 đồng” để bán hàng trục lợi, đồng thời triển khai hai đoàn kiểm tra liên ngành nhằm ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm an toàn thực phẩm trong những tháng cuối năm 2026. Ngày 6/11, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 11/2026 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, đại diện các sở, ngành thành phố đã thông tin về công tác quản lý hoạt động du lịch, kiểm soát thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dịp cuối năm.

Doanh nghiệp bán lẻ tăng tốc kích cầu tiêu dùng cuối năm. Ảnh: Bnews phát

3. Doanh nghiệp bán lẻ tăng tốc kích cầu tiêu dùng cuối năm:

Hưởng ứng Chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm 2026 – Tết Nguyên đán 2027 “Vibrant HCMC” do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức, nhiều doanh nghiệp bán lẻ, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố đang đồng loạt triển khai chương trình khuyến mại, giảm giá, mở rộng điểm bán và nâng cấp hạ tầng, dịch vụ mua sắm. Các hoạt động được kỳ vọng góp phần thúc đẩy sức mua trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

4. Phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Sáng 6/11, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội), Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phối hợp với Tạp chí Công Thương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây là cơ hội để sinh viên thực hành nghiên cứu công chúng, xây dựng ý tưởng, thiết kế sản phẩm và đánh giá hiệu quả truyền thông; đồng thời là môi trường rèn luyện kỹ năng sáng tạo nội dung trên nền tảng số, kể chuyện bằng hình ảnh, dữ liệu, làm việc nhóm và ứng dụng công nghệ mới một cách có trách nhiệm.

5. Đề xuất hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm Halal: Nhằm khuyến khích chuẩn hóa sản xuất, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, khả năng cạnh tranh, tạo điều kiện liên kết sản xuất với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu; thành phố Đồng Nai đang xây dựng kế hoạch về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ, áp dụng quy trình GAP và phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal trên địa bàn. Đây là nội dung của dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông, lâm nghiệp và thủy sản, phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal trên địa bàn đang được UBND thành phố Đồng Nai lấy ý kiến.

6. Khánh thành Nhà máy Bao bì Quốc tế A&C, vốn đầu tư gần 2.700 tỷ đồng: Sáng 6/11, Công ty cổ phần Bao bì Quốc tế A&C tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Bao bì Quốc tế A&C giai đoạn I tại Khu công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị với diện tích sử dụng gần 10 ha. Nhà máy có công suất thiết kế giai đoạn I đạt 700 triệu sản phẩm/năm và dự kiến nâng tổng công suất lên 1 tỷ sản phẩm/năm khi hoàn thành.

7. Thiếu hụt nguồn nước kỷ lục, thủy điện Đà Nẵng giảm phát điện để tích nước: Sau 10 tháng năm 2026, hiện tượng El Nino đã khiến cho lượng mưa trên địa bàn thành phố giảm khoảng 50% so với trung bình các năm, khiến mực nước tại các hồ thủy điện thấp đến mức kỷ lục. Hiện tại, hàng loạt thủy điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang phải cắt giảm mạnh sản lượng điện, gồng mình chống chịu với biến đổi khí hậu.

8. Vườn quốc gia Cát Tiên chính thức được chuyển giao về Đồng Nai: Ngày 6/11, tại Vườn quốc gia Cát Tiên, UBND thành phố Đồng Nai tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai. Theo đó, việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về UBND thành phố Đồng Nai quản lý.

9. Tăng sức cạnh tranh cho cà phê Việt trước các quy định mới: Ngày 6/11, tại tỉnh Đắk Lắk, tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, Trung tâm Phát triển Cộng đồng (CDC) và Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam tổ chức Lễ khởi động dự án SustainCoffee - “Cà phê bền vững, nâng tầm trách nhiệm tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ. Dự án được triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 5/2029 tại hai tỉnh Đắk Lắk và Sơn La, hướng tới hỗ trợ trực tiếp cho hơn 400 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) cùng các hợp tác xã cà phê.

10. Khởi động bình chọn cộng đồng 35 điểm đến du lịch nông thôn tốt nhất: Ban Tổ chức Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 chính thức ban hành thể lệ và hướng dẫn cộng đồng tham gia bình chọn đối với 35 điểm đến đạt tiêu chuẩn. Theo đó, hoạt động bình chọn cộng đồng trong khuôn khổ Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 sẽ chính thức bắt đầu từ 0 giờ ngày 7/11 và kết thúc vào hết ngày 20/11/2026.