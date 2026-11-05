Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 5/11/2026

1. VIFTA mở rộng cơ hội cho hàng Việt tại Israel

Chiều 5/11, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo "Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Israel trong bối cảnh mới". Những năm qua, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Israel đã có những bước phát triển tích cực. Đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) đã mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác. Israel hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, giai đoạn 2021-2025, thương mại song phương giữa hai nước duy trì đà tăng tích cực; trong đó kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt mức cao nhất, khoảng 3,6 tỷ USD.

2. Hoa Kỳ ban hành kết luận chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh từ Việt Nam

Ảnh minh họa: TTXVN

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết: Ngày 3 tháng 11 năm 2026 (giờ Hoa Kỳ), Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành Kết luận cuối cùng trong vụ rà soát hành chính lần thứ 20 (POR20) thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam. Thời kỳ rà soát từ ngày 1/2/2024 - 31/01/2025.

3. Savills

Việt Nam có cơ hội đón dòng tài sản mới: Báo cáo Spotlight on Wealth Trends 2026 của Savills xác định Việt Nam cùng Ấn Độ là những thị trường có tiềm năng tiếp tục tạo lập tài sản. Trong bảng xếp hạng các trung tâm tài sản thế hệ mới tại châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam có hai đại diện là Hội An xếp thứ 15 và TP. Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 16. Các chuyên gia của Công ty Savills nhận định, sự hình thành thế hệ người giàu mới và quá trình chuyển giao tài sản toàn cầu mở ra cơ hội cho Việt Nam thu hút doanh nhân, nhà đầu tư quốc tế, nhưng sức hấp dẫn không chỉ nằm ở tiềm năng kinh tế mà còn ở chất lượng sống và hệ thống dịch vụ.

4. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu gỡ khó về vốn cho 5 tuyến đường sắt đô thị

Hành khách đi tuyến Hà Nội Metro 3.1. Ảnh tư liệu - minh họa: V.S/Báo Tin tức và Dân tộc

Chiều 5/11, tại buổi làm việc với Sở Tài chính Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ hai tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong bố trí vốn tạm ứng cho 5 tuyến đường sắt đô thị; đồng thời xây dựng phương án tài chính dài hạn, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

5. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã có kết quả xác minh sơ bộ chính sách giá, phí của Grab

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã có kết quả xác minh sơ bộ về chính sách giá, phí của ứng dụng gọi xe Grab. Trên cơ sở làm việc với doanh nghiệp, đối tác tài xế và các đơn vị cung ứng dịch vụ gọi xe công nghệ khác, cơ quan này đã ghi nhận một số nội dung cần làm rõ, đồng thời yêu cầu Grab triển khai các giải pháp nhằm tăng tính minh bạch, bảo đảm quyền lợi của đối tác tài xế và người tiêu dùng.

6. Dư nợ margin lập kỷ lục, lợi nhuận ngành chứng khoán vẫn chịu sức ép

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Thị trường chứng khoán ghi nhận dư nợ cho vay ký quỹ (margin) tiếp tục lập đỉnh trong quý III/2026, mặc dù thanh khoản suy giảm mạnh. Trong khi hoạt động cho vay trở thành nguồn đóng góp lợi nhuận lớn nhất của các công ty chứng khoán, môi giới và tự doanh lại chịu sức ép, khiến lợi nhuận toàn ngành đi xuống.

7. Thúc đẩy hình thành Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo ứng dụng tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 5/11, thông tin từ Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB) cho biết, trong khuôn khổ sự kiện Plug and Play Silicon Valley November Summit 2026 (diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5/11, tại Hoa Kỳ), Plug and Play, SIHUB và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã công bố thông tin về tiến trình chuẩn bị thành lập Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo ứng dụng (Applied AI Center of Excellence - AI COE) đầu tiên tại châu Á, dự kiến đặt tại TP. Hồ Chí Minh.

8. Hà Tĩnh di dời hàng trăm tấn rác trong Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà

Máy móc san lấp địa điểm di dời rác tồn đọng trước đó. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Hàng trăm tấn rác phát hiện trong quá trình thi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà được Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh phối hợp với một đơn vị ở tỉnh Nghệ An di dời xong. Việc giải quyết dứt điểm "núi rác" tồn đọng, tháo gỡ tình trạng ô nhiễm môi trường, đảm bảo tiến độ thi công hạ tầng, giúp nhà đầu tư yên tâm triển khai dự án.

9. TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc để thu hút vốn đầu tư từ Hàn Quốc

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút dòng vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, hạ tầng và năng lượng xanh; cam kết đồng hành, cải thiện môi trường đầu tư và tháo gỡ kịp thời những khó khăn của doanh nghiệp. Đây là nội dung được lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh và các sở, ngành trao đổi tại Hội nghị Đối thoại giữa Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh với doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức, ngày 5/11.

10. Cần Thơ mong muốn mở rộng hợp tác với Đức về kinh tế xanh và logistics

Sáng 5/11, Đoàn công tác do bà Helga Margarete Barth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam cùng đại diện Tổ chức hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đến thăm làm việc với thành phố Cần Thơ tìm hiểu về định hướng phát triển của thành phố nhằm thúc đẩy các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

11. PVFCCo-Phú Mỹ điều chỉnh tăng hơn gấp đôi chỉ tiêu lợi nhuận năm 2026

Ngày 5/11, Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ)-đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng hơn gấp đôi.