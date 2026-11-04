Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 4/11/2026

Ca trực vận hành cung ứng điện phục vụ khách hàng ở Trạm biến áp 110kV phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

1. EVN thông tin chi tiết cách tính tiền điện theo biểu giá 5 bậc mới: Từ ngày 1/11, biểu giá điện sinh hoạt được điều chỉnh từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, với mức giá thấp nhất 1.901 đồng và cao nhất 3.844 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Thông tin được ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh và Mua bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tại cuộc họp trao đổi thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện do EVN tổ chức trưa 4/11. Cụ thể, theo Quyết định 2892/QĐ-BCT năm 2026 quy định về giá bán điện từ ngày 01/11/2026, biểu giá điện sinh hoạt được rút từ 6 bậc xuống còn 5 bậc. Biểu giá mới được áp dụng cùng thời điểm với việc giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, xuống còn 2.159,90 đồng/kWh.

2. Giá xăng dầu tiếp tục giảm: Liên Bộ Tài chính – Công Thương vừa có quyết định điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu (trừ mazut). Theo đó, giá xăng E5RON92 là 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít, thấp hơn xăng E10RON95-III 28 đồng/lít; xăng E10RON95-III có giá 23.231 đồng/lít, giảm 928 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S có giá là 28.876 đồng/lít (giảm 1.370 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S có giá 23.974 đồng/kg (tăng 378 đồng/kg). Tại kỳ này, nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước với xăng sinh học là 700 đồng/lít, tiếp tục dừng chi sử dụng quỹ.

3. Nông, lâm, thủy sản xuất siêu gần 19 tỷ USD: Trong 10 tháng năm 2026, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với tổng giá trị ước đạt 63,02 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhóm hàng rau quả, thủy sản và sản phẩm chăn nuôi ghi nhận mức tăng khá, góp phần bù đắp những khó khăn của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như gạo, cà phê và cao su. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 107,14 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu với mức thặng dư 18,91 tỷ USD, tăng 6,4%.

4. Gần 5,8 triệu tỷ đồng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế sau 10 tháng: Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2026 đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm khai trương đường bay mới giữa Hà Nội và Ahmedabad. Ảnh: Vũ Hà/TTXVN

5. Vietnam Airlines khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad (Ấn Độ): Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad (Ấn Độ) với 2 chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN969 và VN968 khai thác bằng tàu Airbus A321, mở thêm lựa chọn di chuyển trực tiếp giữa Thủ đô Hà Nội và thành phố lớn phía Tây Ấn Độ. Đường bay mới được khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật.

6. Hơn 4.230 tỷ đồng đầu tư ba tuyến giao thông trọng điểm ở Đồng Tháp: Tỉnh Đồng Tháp đang đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông với 3 dự án trọng điểm gồm: Đường ĐT.845 kết nối ĐT.861, ĐT.863; Đường tỉnh 870B (đoạn từ Quốc lộ 1 đến ĐT.878) và mở rộng Quốc lộ 30. Các dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.230 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, được kỳ vọng tăng cường kết nối liên vùng, khơi thông các điểm nghẽn hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

7. Lạng Sơn động thổ xây cầu hơn 157 tỷ đồng bắc qua sông Kỳ Cùng: Ngày 4/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn tổ chức động thổ Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Nam nối hai bờ sông Kỳ Cùng góp phần kết nối không gian phát triển, tạo động lực xây dựng đô thị Lạng Sơn ngày càng văn minh, hiện đại. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Mạnh Tuấn - đại diện chủ đầu tư dự án thông tin, dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Nam có tổng mức đầu tư hơn 157 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028.

8. Hà Nội đưa 14 khu đất khỏi danh mục thí điểm dự án nhà ở thương mại: Sáng 4/11, tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội. Theo đó, 14 khu đất với tổng diện tích 109,1 ha được đưa ra khỏi danh mục; đồng thời bổ sung 2 khu đất với tổng diện tích 45,5 ha.

Doanh nghiệp tung ra đa dạng thiết bị mới tại chuỗi triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

9. Đồng loạt khai mạc 5 triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh: Ngày 4/11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, Informa Markets Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm thông tin năng lượng và phát triển thị trường điện lực, Hội Khoa học kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí Việt Nam (VISRAE), Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA)… tổ chức khai mạc đồng loạt 5 triển lãm quốc tế, với sự tham gia của thu hút hơn 800 doanh nghiệp đến từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

10. Lào Cai đưa vào hoạt động nhà máy chế biến quế hữu cơ hơn 400 tỷ đồng: Ngày 4/11, Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế hồi Việt Nam (VINASAMEX) tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất và chế biến quế hữu cơ Bảo Thắng tại thôn Phong Niên, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai. Nhà máy sản xuất và chế biến quế hữu cơ Bảo Thắng có tổng vốn đăng ký 411,6 tỷ đồng, diện tích xây dựng 9,86 ha, thời hạn hoạt động 50 năm. Công trình được đầu tư theo định hướng trở thành trung tâm chế biến sâu của doanh nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất và đa dạng hóa các sản phẩm từ quế, hồi và nguyên liệu tự nhiên. Điểm nổi bật của nhà máy là hệ thống công nghệ chế biến hiện đại với nhiều công đoạn, từ xử lý nguyên liệu, chưng cất tinh dầu đến chiết xuất, chiết tách, phân đoạn và chuẩn hóa hoạt chất.