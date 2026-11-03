Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 3/11/2026

Tàu cập cảng làm hàng tại bến cảng thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Ảnh: TTXVN phát

1. Xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD: Sau 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước vượt mốc 1.000 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 xuất siêu 7,31 tỷ USD, sau khi xuất siêu 1,3 tỷ USD trong tháng 9, đây là tháng thứ hai liên tiếp ghi nhận xuất siêu trong năm 2026.

2. 10 tháng, tổng vốn FDI vào Việt Nam tăng cao nhất từ năm 2009 đến nay: Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/11, tính đến ngày 31/10/2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam (bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất từ năm 2009 đến nay. Theo đó, vốn đăng ký cấp mới có 3.478 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 30,73 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,2 lần về số vốn đăng ký.

Dây chuyền sản xuất tại Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Thăng Long (phường Từ Sơn), Bắc Ninh. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

3. Cơ hội của Việt Nam trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng ở Đông Nam Á: Ngày 3/11, Tạp chí Fortune tổ chức Hội nghị Fortune Southeast Asia 500 Summit tại TP Hồ Chí Minh. Tại Hội thảo, các đại biểu đã chỉ ra rằng Việt Nam có cơ hội thu hút các dự án công nghệ cao, sản xuất tiên tiến, bán dẫn, trung tâm dữ liệu và logistics, đồng thời nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.Trước những biến động địa chính trị, căng thẳng thương mại và xu hướng đa dạng hóa nguồn cung ứng toàn cầu, Đông Nam Á đang trở thành điểm đến ngày càng quan trọng của dòng vốn đầu tư quốc tế.

4. Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện nhiệt điện than dưới 200 MW: Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2887/QĐ-BCT ngày 30/10/2026 về khung giá phát điện năm 2026 đối với loại hình nhà máy nhiệt điện than có công suất dưới 200 MW. Theo đó, mức giá tối đa được phê duyệt là 2.230,51 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Theo quyết định, khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy thuộc loại hình này trong năm 2026 từ 0 đến 2.230,51 đồng/kWh.

5. Tiệm cận mực nước “chết”, Thủy điện Đakđrinh ngừng phát điện giữa mùa mưa: Do ảnh hưởng của El nino, lượng nước mưa về hồ chứa sụt giảm nghiêm trọng, Công ty cổ phần Thủy điện Đắkđrinh (Quảng Ngãi) đã phải ngừng phát điện để tích trữ nước, phục vụ nguồn nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp cho vùng hạ lưu sông Trà Khúc và cung cấp nước cho hoạt động sản xuất trong Khu kinh tế Dung Quất. Hồ chứa thủy điện Đắkđrinh có dung tích thiết kế 248 triệu m3, là hồ chứa thủy điện lớn nhất phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

6. Quảng Trị lập quy hoạch chung 8 đô thị đến năm 2050: UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Xây dựng và các địa phương liên quan lập Quy hoạch chung 8 đô thị đến năm 2050, nhằm định hình không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và thu hút đầu tư. 8 đô thị gồm: Đồng Hới, Đông Hà, Ba Đồn, Hoàn Lão, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Quảng Trị và Lao Bảo do các địa phương tổ chức lập. Trong đó, Đồng Hới và Đông Hà được xác định là hai đô thị loại II, giữ vai trò trung tâm tổng hợp, động lực phát triển ở khu vực phía Bắc và phía Nam tỉnh. Đối với 5 đô thị còn lại, định hướng phát triển được xác định gắn với vai trò, lợi thế và đặc trưng từng khu vực.

7. Từ khoảng ngày 8-12/11, khả năng mưa lớn xảy ra ở khu vực Trung Bộ: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khả năng từ khoảng ngày 8-12/11, khu vực Trung Bộ có mưa lớn. Theo đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ ngày 8-12/11, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, tổng mưa tích lũy khu vực Quảng Trị tới Đà Nẵng trong thời gian này có thể lên tới hơn 500mm. Mưa cường suất cao có thể xảy ra trong các ngày 9-11/11.

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

8. VN-Index giảm 4 phiên liên tiếp, thanh khoản xuống thấp: Thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 3/11, khiến VN-Index lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm sau 4 phiên giảm liên tiếp. Thanh khoản duy trì ở mức thấp, trong khi lực cầu bắt đáy tập trung tại một số nhóm cổ phiếu, chưa đủ sức giúp chỉ số đảo chiều. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 11,1 điểm xuống 1.699,62 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 624,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 12.939,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 154 mã tăng giá, 141 mã giảm giá và 72 mã đi ngang.

9. Giảm 50% vé tham quan di tích cho khách đi tàu hỏa di sản: Ngày 3/11, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam thông báo, du khách đi tàu du lịch Huế - Đà Nẵng hoặc Huế - Phong Nha được giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế trong 7 ngày gồm: Đại Nội Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, lăng Thiệu Trị, lăng Dục Đức và lăng Đồng Khánh. Chính sách dành cho cả khách trong nước và quốc tế có vé tàu hợp lệ trên tuyến đường sắt du lịch Cố đô Huế - Phong Nha theo cả hai chiều và tàu du lịch di sản Huế - Đà Nẵng.

10. Volkswagen Việt Nam triệu hồi 207 xe Tiguan Allspace để thay bu-lông thước lái: Sáng 3/11, Công ty Volkswagen Việt Nam phát đi thông báo về chương trình triệu hồi 207 xe Tiguan Allspace tại thị trường Việt Nam để kiểm tra, thay thế bu-lông cố định thước lái. Các xe thuộc chương trình được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 18/11/2017 đến ngày 07/09/2022, mang mã model BW24LT và do Volkswagen Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc về phân phối chính thức. Chương trình triệu hồi bắt đầu thực hiện từ ngày 5/11/2026, dự kiến kết thúc ngày 5/11/2029 hoặc khi toàn bộ xe thuộc diện ảnh hưởng được hoàn tất kiểm tra, khắc phục.