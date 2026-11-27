1.Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức Ba1, triển vọng “Ổn định”

: Ngày 27/11, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ của Chính phủ Việt Nam từ mức Ba2 lên Ba1, triển vọng “Ổn định”. Theo thang điểm của Moody’s, mức xếp hạng chỉ còn cách mức Đầu tư (Investment Grade) 01 bậc. Việc nâng xếp hạng phản ánh đánh giá tích cực của Moody’s đối với những cải thiện về chất lượng thể chế và hiệu quả chính sách của Việt Nam, cùng với quá trình chuyển dịch của nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng đa dạng hơn và có giá trị gia tăng cao hơn.

Toàn cảnh Đối thoại Thương mại và Đầu tư Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - EU

2. Đối thoại CPTPP - EU: Thúc đẩy kết nối thương mại và chuỗi cung ứng:

Tăng cường kết nối thương mại, đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực mới nổi là các định hướng trọng tâm được đặt ra tại Đối thoại Thương mại và Đầu tư Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - Liên minh châu Âu (EU), trong khuôn khổ Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái và Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič đồng chủ trì đối thoại.

3. Việt Nam - Vương Quốc Anh thúc đẩy phát triển thị trường hàng hóa phái sinh: Ngày 27/11, Diễn đàn Thị trường hàng hóa phái sinh Vương quốc Anh - Việt Nam (UK–Vietnam Commodity Derivatives Market Forum) được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn quy tụ đại diện cơ quan quản lý, sở giao dịch hàng hóa, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kết nối các chủ thể thị trường và thúc đẩy xây dựng thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch, an toàn, gắn với nền kinh tế thực.

4. Khởi công tuyến đường hơn 9.300 tỷ đồng, tạo đột phá hạ tầng vùng Đồng Tháp Mười: Ngày 27/11, tại xã Mỹ An, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công Dự án đường Tân An - Bình Hiệp. Tuyến đường dài 62,7km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 9.318 tỷ đồng. Đối với vùng Đồng Tháp Mười, đây là dấu mốc lịch sử quan trọng khi lần đầu tiên một trục giao thông quy mô lớn được triển khai, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng kéo dài nhiều năm, mở ra không gian phát triển mới cho vùng sản xuất nông nghiệp và khu vực cửa khẩu biên giới của tỉnh.

5. TP. Hồ Chí Minh đề ra lộ trình 3 giai đoạn nội địa hóa công nghiệp đường sắt: TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa công nghiệp đường sắt từ tối thiểu 20% trong giai đoạn 2026 - 2030 lên 50 - 70% trong giai đoạn 2035 - 2040, hướng tới từng bước làm chủ công nghệ và phát triển năng lực sản xuất trong nước. Thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Định hướng phát triển hệ sinh thái và chuỗi giá trị ngành công nghiệp đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị” tổ chức ngày 27/11.

6. Giám sát thanh toán: Phát hiện rủi ro trước khi thành sự cố: “Khi báo cáo đến tay cơ quan quản lý, rủi ro có thể đã trở thành sự cố”. Đây là cảnh báo của ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại tọa đàm “Tăng cường năng lực về chỉ số giám sát hệ thống thanh toán và hoạt động trung gian thanh toán” diễn ra ngày 27/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tọa đàm do Vụ Thanh toán, Vụ Hợp tác quốc tế (NHNN) phối hợp Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Nhóm tư vấn EY tổ chức nhằm trang bị kiến thức, công cụ xây dựng và sử dụng các chỉ số giám sát, góp phần nâng cao năng lực quản lý, nhận diện rủi ro sớm trong hệ thống thanh toán.

7. Tháo gỡ vướng mắc về năng lượng, hạ tầng và logistics, tạo dư địa cho phát triển: Chiều 27/11, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng dẫn đầu có buổi làm việc với thành phố Bắc Ninh về tình hình phát triển công nghiệp, thương mại và năng lượng; trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, định hướng giải pháp thúc đẩy các lĩnh vực này trong thời gian tới.

8. Tạm dừng cấp chứng thư xuất khẩu lươn sống sang Trung Quốc: Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường yêu cầu tạm dừng cấp chứng thư xuất khẩu lươn sống sang Trung Quốc từ ngày 25/11, đồng thời rà soát, chấn chỉnh các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm và tồn dư hóa chất, kháng sinh. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản gửi: các cơ sở bao gói lươn sống xuất khẩu vào Trung Quốc; các Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng về việc thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

9. Khẩn trương xử lý 400 cơ sở nhà, đất công chưa hoàn tất điều chuyển: Tỉnh Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ điều chuyển, chuyển giao và khai thác tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Qua rà soát, số lượng tài sản đã được phê duyệt phương án xử lý còn khá lớn nhưng chưa hoàn tất thủ tục; một số tài sản đã chuyển giao cho đơn vị quản lý vẫn chậm đưa vào khai thác. Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp, hạn chế thất thoát, lãng phí tài sản công.

10. Hợp tác công nghệ và thương mại nông sản Việt Nam - Nhật Bản: Ngày 27/11, tại phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy kết nối công nghệ và thương mại nông sản Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 7”, với sự tham gia của hơn 140 đại biểu trong nước và quốc tế. Sự kiện tiếp tục sứ mệnh xây dựng hệ sinh thái kết nối bền vững giữa các nhà quản lý, nhà khoa học với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản; giới thiệu các công nghệ nông nghiệp tiên tiến có tính ứng dụng cao tại Việt Nam.

11. TP. Hồ Chí Minh khởi công 4 dự án trạm trung chuyển chất thải rắn, tổng vốn hơn 1.800 tỷ đồng: Sáng 27/11, tại Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí, phường Phú Thuận, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức khởi công 4 dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí, Thắng Nhì, Xuân Thới Thượng và Lê Minh Xuân với tổng mức đầu tư khoảng 1.955 tỷ đồng. Đây là những công trình hạ tầng môi trường được ưu tiên đầu tư nhằm khắc phục tình trạng tập kết rác chưa bảo đảm yêu cầu, kiểm soát mùi hôi, nước rỉ rác, giảm ảnh hưởng đến khu dân cư, đồng thời từng bước hiện đại hóa mạng lưới trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt của thành phố.