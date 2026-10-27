Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 27/10/2026

Cơ sở nhà đất dôi dư tại phường Bạc Liêu tỉnh Cà Mau. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

1. Cả nước đã xử lý, khai thác được khoảng 67% cơ sở nhà, đất dôi dư: Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 26/10, cả nước đã hoàn thành xử lý, khai thác 21.127 cơ sở nhà, đất dôi dư trong tổng số 31.530 cơ sở cần xử lý, đạt khoảng 67%. Hiện còn 10.403 cơ sở chưa hoàn thành xử lý, khai thác. Theo số liệu công khai của Bộ Tài chính, khối bộ, cơ quan trung ương có tổng số 5.115 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, khai thác; trong đó đã hoàn thành 4.320 cơ sở, đạt 84,5%, còn 795 cơ sở chưa hoàn thành.

2. Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Định vị lại Việt Nam và ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu: Sáng 27/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Mùa thu năm 2026 (AEF 2026) do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức, đã diễn ra Phiên chuyên đề “Định vị lại Việt Nam và ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu”, với sự tham gia đồng thương hiệu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nhằm xác định những thách thức và giải pháp giúp Việt Nam và ASEAN nâng cao năng lực chống chịu và sẵn sàng cho tương lai.

3. Dự kiến hợp long cầu vượt sông Hồng nối Việt - Trung vào tháng 11/2026: Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu đường bộ qua sông Hồng thuộc khu vực biên giới Bát Xát (Lào Cai, Việt Nam) - Bá Sái (Vân Nam, Trung Quốc) đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hợp long nhịp giữa vào tháng 11/2026.

4. Hà Nội trình cơ chế xử lý dứt điểm sai phạm tại 12 dự án Mường Thanh: Sau quá trình rà soát, lấy ý kiến và thẩm định, UBND thành phố Hà Nội đã có tờ trình gửi HĐND thành phố xem xét cơ chế đặc thù nhằm xử lý những sai phạm kéo dài tại 12 dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh. Phương án lần này làm rõ điều kiện để công trình được tồn tại hoặc phải phá dỡ, trách nhiệm của chủ đầu tư và quyền lợi của người mua nhà.

Đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành phần đường chính. Ảnh: Công Phong/TTXVN

5. Đồng Nai chấm dứt hợp đồng 2 nhà thầu chậm thi công cao tốc, đường vành đai: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cho biết vừa có thông báo về việc chấm dứt hợp đồng xây dựng đối với 2 nhà thầu tham gia thi công các gói thầu thuộc Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án thành phần 3, đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn Đồng Nai.

6. Kỳ vọng từ tổ hợp dự án bô xít tỷ đô: Với tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng, tổ hợp dự án bô xít tại thành phố Đồng Nai được kỳ vọng tạo động lực phát triển công nghiệp, thu hút lao động và mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh, với yêu cầu bảo đảm tiến độ dự án gắn với quyền lợi chính đáng và sinh kế lâu dài của người dân.

7. Quảng Trị dự kiến chi hơn 167.500 tỷ đồng phát triển nhà ở: Theo Sở Xây dựng Quảng Trị, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh dự kiến đưa vào sử dụng khoảng 38.176 căn nhà ở thương mại, 24.053 căn nhà ở xã hội và 1.642 căn nhà ở công vụ; đồng thời phát triển khoảng 10,2 triệu m² sàn nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng. Tổng nhu cầu vốn phục vụ phát triển nhà ở trong giai đoạn này dự kiến hơn 167.510 tỷ đồng.

Tàu bay VN-A295 dự kiến được đưa vào khai thác từ ngày 7/11/2026. Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc

8. Vietravel Airlines đón tàu bay mới, mở rộng mạng bay quốc tế dịp cuối năm: Sáng 27/10, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Vietravel Airlines chính thức tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A295, tiếp tục kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu trong năm 2026. Việc bổ sung tàu bay giúp Vietravel Airlines tăng cường năng lực khai thác cho giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Đây cũng là nền tảng để hãng mở rộng các đường bay trọng điểm.

9. Sớm hoàn thành hai dự án giảm tải "điểm nghẽn" giao thông Hà Nội: Hai dự án xây dựng đường nối ngõ 61 Lạc Trung với ngõ 423 phố Minh Khai và ngõ 61 Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi và phố Minh Khai tại phường Vĩnh Tuy (thành phố Hà Nội) đang được chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, nhằm sớm hoàn thành theo kế hoạch vào năm 2027.

10. HSBC thu xếp khoản vay xanh cho EVNNPC đầu tư hệ thống pin lưu trữ điện: Ngân hàng HSBC Việt Nam thu xếp khoản vay xanh hợp vốn quốc tế trị giá 105 triệu USD cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), với kỳ hạn 8 năm. Nguồn vốn dự kiến được sử dụng để lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại 70 trạm biến áp 110 kV hiện hữu, nhằm nâng cao khả năng vận hành của lưới điện miền Bắc.

11. Ưu tiên giao thông kết nối sân bay Long Thành: Việc chuẩn bị khai thác thương mại Sân bay Long Thành cuối năm 2026 đang được các đơn vị gấp rút triển khai. Trong giai đoạn đầu, khi chưa có đường sắt kết nối TP. Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) kiến nghị nghiên cứu cơ chế ưu tiên lưu thông cho xe buýt sân bay và xe trung chuyển liên sân bay tại một số nút giao thông quan trọng và trên các tuyến kết nối chính.