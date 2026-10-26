Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 26/10/2026

1. Việt Nam – Ba Lan hướng tới nâng kim ngạch thương mại lên 6 tỷ USD: Chiều 26/10, tại Hội nghị Bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam – Ba Lan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho rằng, với vai trò vị trí quan trọng của Ba Lan tại Trung - Đông Âu và của Việt Nam tại Đông Nam Á, hai nước có nhiều dư địa, tiềm năng và điều kiện thuận lợi để kết nối thị trường, tăng cường liên kết sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng và mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư. mục tiêu phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất là hoàn toàn khả thi nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cùng quyết tâm hành động.

2. Bộ Công Thương điều phối vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm: Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2800/QĐ-BCT ngày 24/10/2026 kèm Phương án tạm thời điều phối, hỗ trợ vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố phục vụ công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Phương án được áp dụng cho đến khi được điều chỉnh, thay thế hoặc có phương án theo quy định mới. Theo phương án, 34 tỉnh, thành phố được phân thành ba nhóm: 18 địa phương tự bảo đảm và có khả năng cung cấp cho nơi khác; 10 địa phương thiếu một số vật liệu nhưng có thể tự cân đối; 6 địa phương cần điều phối.

3. Đối thoại về 4 động lực phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh: Hạ tầng, tài chính, năng lượng và kinh tế số – công nghệ là 4 động lực phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh được các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu hiến kế tại Chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu”, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, tổ chức chiều 26/10. Đó là các động lực: hạ tầng và không gian phát triển, tài chính, năng lượng, kinh tế số và công nghệ.

4. Chuyển đổi xanh cần lộ trình và kết nối chặt chẽ giữa các chủ thể liên quan: Chuyển đổi xanh đòi hỏi thay đổi từ cách hoạch định chính sách, tổ chức sản xuất đến hành vi tiêu dùng. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, Việt Nam cần xác định rõ trọng tâm, kết nối các chủ thể và lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Trong tiến trình này, năng lực đổi mới sáng tạo và sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, giới nghiên cứu, cộng đồng có vai trò quan trọng để chuyển định hướng phát triển bền vững thành hành động cụ thể. Đây là nội dung được chia sẻ tại Hội nghị Quốc tế Bàn tròn châu Á – Thái Bình Dương "Sản xuất và Tiêu dùng bền vững 2026" (APRSCP lần thứ 18), tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 26/10.

5. Hải Phòng: Hợp long cầu Tân An vượt sông Kinh Thầy: Chiều 26/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng đã cùng với các nhà thầu tổ chức thành công hợp long cầu Tân An. Cầu Tân An nằm trong Dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18 được HĐND tỉnh Hải Dương (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 6/2023 và được UBND tỉnh Hải Dương (cũ) phê duyệt ngày 10/7/2024 với tổng chiều dài tuyến trên 3,4 km. Tổng mức đầu tư là 600 tỷ đồng.

6. Cà Mau ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Tập đoàn TH: Chiều 26/10, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau làm việc với đoàn công tác Công ty Cổ phần Tập đoàn TH về tìm hiểu điều kiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau.Tại buổi làm việc UBND tỉnh Cà Mau cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn TH đã thống nhất các ý kiến và tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ về định hướng hợp tác trên các lĩnh vực.

7. Tây Ninh thu hút ít nhất 3 trung tâm logistics, gắn với khu kinh tế cửa khẩu và cảng: Thu hút đầu tư ít nhất 3 trung tâm logistics, 2 chợ đầu mối và từ 3 đến 5 trung tâm thương mại, siêu thị đi vào hoạt động đến năm 2030 là những mục tiêu Tây Ninh đặt ra nhằm phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa và khai thác lợi thế kết nối vùng, giao thương quốc tế. Trong 3 trung tâm logistics tỉnh định hướng thu hút, có ít nhất 1 trung tâm gắn với khu kinh tế cửa khẩu hoặc cảng.

8. EVN ký hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện Dự án thủy điện tích năng Bác Ái: Ngày 26/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Liên danh Voith Hydro Shanghai and Powerchina Zhongnan (gồm Voith Hydro Shanghai Ltd và Powerchina Zhongnan Engineering Corporation Limited) tổ chức lễ ký kết hợp đồng Gói thầu số 01TB-BA cung cấp thiết bị cơ điện Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa. Giá trị hợp đồng là 4.462,603 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu 51 tháng.

9. Hợp tác phát triển hệ sinh thái robot tại Việt Nam: Chiều 26/10, tại Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng Xanh TP. Hồ Chí Minh - GRECO 2026, Công ty CP Tập đoàn AICAP công bố hợp tác chiến lược với Liên minh Phát triển Công nghiệp Robot Trung Quốc (CDRA), Công ty AIBRAIN và Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH); đồng thời phối hợp tổ chức tọa đàm và hoạt động trải nghiệm không gian trình diễn công nghệ robot.

10. Đắk Lắk yêu cầu xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư: Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, hiện tiến độ xử lý, khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác xử lý, cho thuê vẫn gặp vướng mắc, khó khăn. Do đó, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính. Theo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 937 cơ sở nhà, đất dôi dư đã có quyết định chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý, khai thác. Tính đến 21/10, có 913/937 cơ sở (đạt trên 97%) đã có phương án xử lý, khai thác; còn lại 24 cơ sở chưa triển khai phương án xử lý, hiện các địa phương đang triển khai rà soát và triển khai phương án xử lý.