Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 25/9

1. Doanh nghiệp Việt trước những yêu cầu mới từ thị trường Hoa Kỳ: Sáng 25/9, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với WBS và Citizen Pathway tổ chức hội thảo “Thị trường Hoa Kỳ 2026: Cơ hội, Thách thức và các Giải pháp cho Doanh nghiệp Việt Nam”. Tại hội thảo, các diễn giả tập trung trao đổi về những thay đổi trong môi trường thương mại, yêu cầu pháp lý và các vấn đề doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý khi tiếp cận thị trường Hoa Kỳ.

2. 108 doanh nghiệp duy trì lợi nhuận bền vững nhiều năm: Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có thể thay đổi theo từng giai đoạn. Sau 10 năm công bố Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500), Vietnam Report ghi nhận một nhóm doanh nghiệp duy trì vị trí trong bảng xếp hạng qua nhiều năm. Trong giai đoạn 2017-2026 có 1.828 doanh nghiệp từng góp mặt trong PROFIT500. Trong số này, 108 doanh nghiệp có tên trong bảng xếp hạng liên tục trong 10 năm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN

3. Ký kết hợp tác thúc đẩy các động lực phát triển mới: Ngày 25/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 -2030 nhằm kết nối nguồn lực địa phương với tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

4. Đối tác Philippines quan tâm hợp tác với Cần Thơ về thương mại, công nghiệp: Sáng 25/9, Đoàn công tác do ông Francisco Noel R. Fernandez III, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam dẫn đầu đến thăm và làm việc với thành phố Cần Thơ về triển vọng hợp tác giữa các đối tác Philippines và Cần Thơ trong thời gian tới trên các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và đối ngoại nhân dân.Việt Nam và Philippines có nhiều điểm tương đồng trong đối ngoại, cả 2 quốc gia đều tăng cường mối quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, liên hợp quốc. Gần đây, Philippines quan tâm đến vấn đề kinh tế biển xanh, các nhà khoa học của Philippines và ASEAN đang nghiên cứu về cách để phát triển và tăng cường khai thác ở lĩnh vực này.

5. Gia Lai có thêm nhà máy xử lý 480 tấn xà bần/ngày ở phía Tây: Ngày 25/9, thông tin từ Sở Tài chính cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định số 4068/QĐ - UBND chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời, chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp tại xã Gào - Pleiku, công suất 480 tấn/ngày. Đây là dự án thứ hai được triển khai trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng năng lực xử lý, tái chế phế thải xây dựng, nhất là khu vực phía Tây cho các phường, xã của tỉnh Gia Lai cũ. Dự án do Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai làm chủ đầu tư, thực hiện tại làng Plei Gao C, xã Gào, trên diện tích 50.000 m², tổng vốn đầu tư hơn 57,5 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm.

6. Khởi công nhà máy phôi tre ép công nghiệp 25.000 m³/năm tại Cao Bằng: Sáng 25/9, tại xóm Bản Sẳng, xã Bạch Đằng, Công ty cổ phần Greenhill Valley tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất phôi tre ép công nghiệp và các sản phẩm từ tre. Dự án được triển khai trên diện tích 2,52 ha với công suất thiết kế 25.000 m³ sản phẩm/năm, sử dụng nguồn nguyên liệu chính là cây vầu từ 3–5 năm tuổi để sản xuất gỗ tre ép công nghiệp. Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến tạo việc làm trực tiếp cho hơn 100 lao động và hơn 1.000 lao động gián tiếp thông qua chuỗi trồng, chăm sóc, khai thác, vận chuyển; đáp ứng vùng nguyên liệu khoảng 2.400 ha.

Hạ tầng giai đoạn 1 của Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn diện tích 200 ha đã cơ bản hoàn thiện sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

7. Lạng Sơn khởi động dự án nhà máy găng tay bảo hộ vốn 30 triệu USD tại VSIP: Ngày 25/9, tại Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn (xã Hữu Lũng và Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã diễn ra lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động của Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fanya Safety Việt Nam với tổng nguồn vốn đầu tư 30 triệu USD. Đây là dự án sản xuất đầu tiên được triển khai tại Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn và là dự án đầu tư đầu tiên của Fanya Safety tại Việt Nam.

8. Khởi công dự án nghỉ dưỡng quy mô 60 ha tại Vĩnh Hy: Sáng 25/9, tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam (thành viên Tập đoàn BIM) phối hợp UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy. Dự án do Syrena Việt Nam là chủ đầu tư; BIM Land là đơn vị kiến tạo và phát triển dự án.Dự án Khu nghỉ dưỡng do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam làm chủ đầu tư. Đây là dự án trọng điểm phát triển hạ tầng du lịch chất lượng cao tại khu vực biển Vĩnh Hy - Vĩnh Hải.

Máy móc tập kết chuẩn bị thi công dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, khu phía Bắc thuộc Khu đô thị Tây Nam, phường Đa Mai. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

9. Bắc Ninh khởi công dự án nhà ở xã hội vốn gần 806 tỷ đồng: Ngày 25/9, tại thành phố Bắc Ninh, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn tổ chức khởi công dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, khu phía Bắc thuộc Khu đô thị Tây Nam, phường Đa Mai, tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án gần 806 tỷ đồng. Dự án sau khi hoàn thành đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho gần 1.000 người, góp phần hình thành môi trường sống văn minh, an toàn, thuận tiện.

10. Đồng Nai điều chỉnh, cam kết nguồn vốn 2 dự án metro và cao tốc: Ngày 25/9, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Đồng Nai khóa I đã quyết nghị sửa đổi chủ trương đầu tư Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, dự kiến loại hợp đồng dự án PPP: hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT) thanh toán từ ngân sách Trung ương khoảng 32.786,9 tỷ đồng (50% tổng mức đầu tư dự án), phần còn lại thanh toán từ ngân sách thành phố Đồng Nai và quỹ đất.