Chính thức ký gói thầu tư vấn quan trọng nhất dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Ảnh: Bnews/vnanet.vn phát

1. Chính thức ký gói thầu tư vấn quan trọng nhất dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam:

Chiều 25/11, Ban Quản lý dự án Thăng Long tổ chức Lễ ký kết hợp đồng Gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể - FEED, lập hồ sơ mời thầu) Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai một dự án đường sắt tốc độ cao có quy mô đặc biệt lớn và yêu cầu kỹ thuật, công nghệ phức tạp.

2. Hà Nội nghiên cứu phương án mô hình xe buýt điện phục vụ học sinh: Ngày 25/11, trước thực tiễn hoạt động đưa đón học sinh bằng phương tiện cá nhân tại Hà Nội, nhất là tại các khu vực tập trung nhiều trường học, khu đô thị và khu dân cư đông đúc, gây áp lực lớn lên hệ thống giao thông đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc tại khu vực cổng trường và ảnh hưởng đến môi trường, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất UBND thành phố nghiên cứu phương án mô hình xe buýt điện phục vụ học sinh.

3. Đề xuất sớm nghiên cứu tuyến truyền tải điện siêu cao áp với tổng vốn đầu tư gần 3,5 tỷ USD: Bộ Công Thương đề xuất sớm nghiên cứu tuyến truyền tải điện một chiều siêu cao áp ±800 kV, dài khoảng 1.050 km, kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với Đồng bằng sông Hồng. Dự án có công suất truyền tải dự kiến 6.000-8.000 MW, với tổng vốn đầu tư sơ bộ gần 3,5 tỷ USD. Đề xuất này được đưa ra trong đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đang được lấy ý kiến. Nếu được triển khai, đây có thể là tuyến truyền tải điện một chiều siêu cao áp đầu tiên tại Việt Nam, phục vụ truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc.

4. Dữ liệu đất đai mới đồng bộ hơn 70%: Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 23/11, cả nước đã xây dựng và đồng bộ dữ liệu của 74,6 triệu thửa đất trên tổng số 105,3 triệu thửa, đạt khoảng 71%; trong đó, 62,8 triệu thửa có dữ liệu đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, còn 11,8 triệu thửa thuộc nhóm cần tiếp tục hoàn thiện. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương đến ngày 30/11 hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% số thửa đất đã có dữ liệu và đủ điều kiện đồng bộ.

5. TP. Hồ Chí Minh kết nối đa phương thức hình thành trung tâm logistics quốc tế: Ngày 25/11, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế”. Tại tọa đàm, các chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm; trong đó, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối đa phương thức, hình thành đầu mối điều phối liên ngành, phát triển dịch vụ logistics giá trị gia tăng và xây dựng nền tảng dữ liệu dùng.

6. Giải pháp tối ưu chi phí năng lượng cho doanh nghiệp: Trước yêu cầu giảm phát thải và các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế, chuyển đổi năng lượng đang trở thành yêu cầu chiến lược đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Không chỉ giúp tiết giảm chi phí sản xuất, mà việc chủ động sử dụng năng lượng tái tạo và quản trị phụ tải còn góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo “Giải pháp năng lượng xanh và tối ưu chi phí doanh nghiệp công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh”, do Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, chiều ngày 25/11.

7. Chuyển đổi xanh để nâng chất lượng và sức cạnh tranh cho sầu riêng Việt Nam: Ngày 25/11, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức diễn đàn chuyển đổi xanh trong ngành trồng trọt: Chuyên đề sầu riêng. Diễn đàn xoay quanh các vấn đề làm thế nào để nông dân trồng sầu riêng tự tin sản xuất sầu riêng trước biến động thị trường hiện nay, cách xử lý lượng Cadimi trong đất sản xuất sầu riêng, cách tạo ra trái sầu riêng chất lượng, đủ năng lực cạnh tranh với sầu riêng Thái Lan và nhiều quốc gia khác.

8. TP. Hồ Chí Minh vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều sau 10 năm triển khai: Trưa 25/11, Tập đoàn Trung Nam tổ chức vận hành liên hoàn toàn bộ hệ thống công trình ngăn triều thuộc Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1. Sau hơn 10 năm triển khai với nhiều lần đình trệ, công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm chính thức bước vào giai đoạn vận hành, được kỳ vọng góp phần kiểm soát triều cường, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa cho khu vực trung tâm và phía Nam thành phố. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài của công trình vẫn phụ thuộc vào sự phối hợp với hệ thống thoát nước đô thị và quy hoạch không gian trữ nước.

9. Gia Lai đầu tư hơn 197 tỷ đồng xây dựng hai nhà máy xử lý chất thải: Sáng 25/11, tại xã Gào, Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tổ chức khởi công Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp. Hai dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 197,5 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng xử lý chất thải, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại địa phương.

10. Yêu cầu tháo dỡ công trình trên mỏ cát chưa đấu giá ở Lâm Đồng: Ngày 25/11, thông tin từ UBND xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, Chủ tịch UBND xã Krông Nô đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân bị xác định đã có hành vi xây dựng công trình không phép trên khu vực quy hoạch mỏ cát xây dựng thôn Exa Nô; đồng thời buộc khôi phục hiện trạng đất trước khi vi phạm.