Khách hàng tìm hiểu về gạo ST25 thương hiệu "Gạo Ông Cua". Ảnh: Thu Hiền/TTXVN

1. Phát triển gạo xanh, nâng sức cạnh tranh của hạt gạo Việt Nam: Sáng 24/11, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo "Gạo xanh Việt Nam – Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế" trong khuôn khổ Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2026. Hội thảo tập trung đánh giá tác động của biến động thời tiết cực đoan và xu hướng tiêu dùng xanh, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và vị thế hạt gạo Việt Nam trên thị trường thế giới. Thông tin tại hội thảo, ông Nguyễn Anh Phong, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (ISPAE), nhận định El Nino có khả năng xuất hiện vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027, kéo theo nguy cơ suy giảm sản lượng tại nhiều quốc gia xuất khẩu lúa gạo lớn. Dự báo cho thấy sản lượng gạo của Ấn Độ có thể giảm khoảng 4,6%, Thái Lan giảm 1,9% và Brazil giảm khoảng 3%.

2. Đề xuất lùi thời gian hoàn thành hầm chui đường Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng: Ngày 24/11, theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng vừa báo cáo, trình UBND thành phố xem xét phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng và kết nối với phố Trần Vỹ. Cụ thể, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư đến quý II/2028 (trước đó đã được phê duyệt tại Quyết định số 6586/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND thành phố thời gian hoàn thành dự án đến quý II/2027). Lý do đề nghị điều chỉnh do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và trong quá trình phát hành E-HSMT gói 01/XL thi công xây lắp công trình không có nhà thầu tham dự, dẫn đến dự án đầu tư phải điều chỉnh đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện của gói thầu xây lắp. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết quý II/2028 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đã được Sở Tài chính đánh giá là phù hợp.

3. Khởi động dự án trợ lý khuyến nông ảo cho ngành lúa gạo và cà phê: Sáng 24/11, tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (NAEC) phối hợp với Grow Asia và Đối tác Phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) tổ chức hội thảo khởi động dự án "Phát triển và áp dụng thí điểm trợ lý khuyến nông ảo cho 2 ngành gạo và cà phê tại Việt Nam" (Agri-AI Assistant – Viet Nam). Dự án được triển khai sau khi có quyết định phê duyệt của Chính phủ vào tháng 10/2026, hướng tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ tư vấn kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh và thích ứng biến đổi khí hậu cho người sản xuất. Dự án do Google tài trợ thông qua Grow Asia và Edufarmers với tổng kinh phí dự kiến 700.000 USD (tương đương khoảng 17,5 tỷ đồng), thực hiện trong giai đoạn 2026–2028. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là chủ dự án phía Việt Nam, phối hợp cùng Đối tác Phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam và các đối tác liên quan tổ chức thực hiện. Trợ lý khuyến nông ảo được xây dựng bằng tiếng Việt, sử dụng miễn phí, có tên hiển thị "Nông Ơi AI - Trợ lý khuyến nông ảo" và tên gọi thân thiện hằng ngày là "Nông Ơi".

Cầu Nhật Lệ 3 dài 561,4 m, rộng 23,5 m, quy mô 4 làn xe, kết nối xã Quảng Ninh với phường Đồng Hới. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

4. Thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3, tăng kết nối giao thông ven biển Quảng Trị: Sáng 24/11, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ thông xe kỹ thuật công trình cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu, thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Trị. Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu là dự án thành phần 2 thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, được khởi công tháng 1/2023, với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Sở Tài chính là chủ đầu tư; nhà thầu thi công chính là Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương. Tuyến đường chính có tổng chiều dài hơn 2,8 km, điểm đầu giao Quốc lộ 1 tại xã Quảng Ninh, điểm cuối giao đường Võ Nguyên Giáp tại phường Đồng Hới, vận tốc thiết kế 60 km/h. Cầu Nhật Lệ 3 dài 561,4 m, gồm cầu chính và cầu dẫn, mặt cắt ngang rộng 23,5 m với 4 làn xe. Cầu chính được thiết kế theo kết cấu vòm thép với hai mặt phẳng vòm kết hợp hệ dây cáp treo và dầm liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Công trình có phương án kiến trúc mang tên “Thiên nhiên hùng vĩ”, được lựa chọn thông qua thi tuyển kiến trúc.

5. Điện Biên thông xe kỹ thuật tuyến vành đai phía Bắc: Ngày 24/11, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ (cũ). Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, giảm áp lực cho khu vực nội đô, mở rộng không gian phát triển đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dự án có tổng chiều dài gần 4,5 km, điểm đầu kết nối với Quốc lộ 279, điểm cuối giao với Quốc lộ 12, với tổng mức đầu tư trên 285 tỷ đồng. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ rút ngắn quãng đường di chuyển giữa hai tuyến quốc lộ từ 8 km xuống còn 4,6 km, góp phần phân luồng phương tiện, hạn chế xe tải trọng lớn đi qua khu vực nội thị, giảm nguy cơ tai nạn giao thông, bụi và tiếng ồn tại các khu dân cư trung tâm. Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, tuyến đường còn góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực, tạo điều kiện khai thác tiềm năng quỹ đất, thu hút đầu tư, mở ra không gian phát triển mới cho phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa.

6. Gắn mã QR từng dự án, Hải Phòng chạy nước rút giải ngân 100% vốn đầu tư công: Hải Phòng đang tập trung hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 với mốc giải ngân xong vốn giao đầu năm trước ngày 30/11 và hoàn tất phần vốn bổ sung trong tháng 12 theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Kết quả thực hiện sẽ là thước đo trực tiếp để đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm của từng đơn vị. Theo Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng Nguyễn Ngọc Tú, tính đến ngày 15/11, toàn thành phố đã giải ngân được 36.479 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn kế hoạch năm 2026 đạt 35.943 tỷ đồng, tương đương 93% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (đạt 97,3% sau khi loại trừ tiết kiệm 5%) và bằng 76% kế hoạch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao (đạt 79% nếu trừ 5% tiết kiệm chi); nguồn vốn kéo dài đạt 536 tỷ đồng, hoàn thành 91,2% kế hoạch.

7. Cảng biển tăng trưởng, giao thông kết nối Hải Phòng chịu áp lực quá tải: Hải Phòng đang đẩy mạnh đầu tư, mở rộng hệ thống cảng biển nhằm nâng cao năng lực thông qua hàng hóa, khẳng định vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, cùng với đà tăng trưởng nhanh của hoạt động xuất nhập khẩu, các tuyến giao thông kết nối cảng biển với khu công nghiệp, trung tâm logistics và các địa phương trong vùng đang chịu áp lực quá tải, đặc biệt là Quốc lộ 5. Phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông phía sau cảng đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm giảm chi phí logistics, bảo đảm an toàn giao thông và tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Chiều 23/11, Hải Phòng khởi công Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 thuộc khu bến Lạch Huyện, với tổng vốn đầu tư 24.845 tỷ đồng. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện, liên doanh giữa Xuân Cầu và PSA International làm chủ đầu tư.

8. Xử lý nợ thuế tồn đọng: Gỡ vướng cho doanh nghiệp, nâng hiệu quả quản lý: Cuối tuần qua, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 63/2026/QH16 về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp, áp dụng đối với khoảng 2,5 triệu người nộp thuế thuộc trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký). Chính sách có hiệu lực từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028, nhằm tháo gỡ các khoản nợ tồn đọng kéo dài, tạo điều kiện để người nộp thuế hoàn tất thủ tục pháp lý. Đánh giá về chính sách này, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thuế và Kế toán Việt Tín, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý Thuế TP. Hồ Chí Minh cho rằng, việc xử lý các khoản nợ tồn đọng đủ điều kiện theo nghị quyết của Quốc hội là cần thiết, phù hợp với yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thuế và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý tài chính công. Theo ông Sơn, đây không phải là sự nới lỏng kỷ cương thuế mà là việc phân loại, xử lý có căn cứ pháp luật đối với những nghĩa vụ tồn đọng, giúp dữ liệu quản lý phản ánh sát hơn thực trạng người nộp thuế và khả năng thu hồi nợ.

9. Từ ngày 25/11, tổ chức lại giao thông đoạn đường Cổ Linh: Ngày 24/11, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 25/11 thực hiện phương án tổ chức giao thông đoạn từ ngõ 541 đường Cổ Linh đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, phường Long Biên (Hà Nội), để phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cụ thể, đóng nút đèn dải phân cách giữa trên đoạn nút giao ngõ 541 đường Cổ Linh. Các phương tiện tham gia giao thông lưu thông đi thẳng liên tục qua nút đèn tín hiệu theo cả hai chiều và quay đầu tại điểm mở tiếp. Đồng thời, rào chắn cố định dải phân cách giữa và một phần đường bên trái và bên phải đường Cổ Linh (đoạn từ ngõ 541 đường Cổ Linh đến nút giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), chiều dài khoảng 360m để thi công hạng mục công trình, mặt đường còn lại bên trái và bên phải tuyến đường Cổ Linh sau khi rào chắn trung bình 9,0m để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn.

Bình Điền - chợ đầu mối lớn nhất TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Thị Hằng/TTXVN

10. Giá xăng dầu giảm, mở dư địa hạ giá hàng hóa, bình ổn thị trường: Giá xăng dầu liên tiếp được điều chỉnh giảm đang tạo thêm dư địa để doanh nghiệp tiết giảm chi phí sản xuất, vận chuyển và phân phối hàng hóa. Từ chợ truyền thống đến hệ thống bán lẻ hiện đại, việc giảm giá hàng hóa đang từng bước được tính toán khi chi phí đầu vào hạ nhiệt. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh còn phụ thuộc vào cơ cấu giá thành, diễn biến giá nguyên liệu và khả năng đàm phán giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp. Tại một số chợ truyền thống ở TP Hồ Chí Minh, ghi nhận trong những ngày gần đây, giá nhiều mặt hàng rau, củ quả đã bình ổn và có dấu hiệu giảm so với thời điểm giá xăng dầu, chi phí đầu vào tăng. Còn tại các hệ thống bán lẻ, việc giá xăng dầu giảm không tác động ngay đến mặt bằng giá cả, bởi các hợp đồng cung ứng được ký kết dài hạn. Tuy nhiên, việc giảm giá xăng dầu giúp các doanh nghiệp phân phối bán lẻ giảm áp lực điều hành giá, chủ động triển khai được nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, trợ giá cho khách hàng.