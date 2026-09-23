Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 23/9/2026

1. Việt Nam tiếp nhận nguồn lực hơn 221 triệu USD từ Liên Hợp Quốc: Bộ Tài chính cho biết, chiều 22/9/2026, giờ địa phương (sáng 23/9, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thay mặt Chính phủ Việt Nam nhận ba văn kiện Chương trình hợp tác quốc gia (CPD) Việt Nam giai đoạn 2027-2031 với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) vừa được các Hội đồng chấp hành của ba tổ chức thông qua vào tháng 9/2026. Ba Chương trình hợp tác quốc gia có tổng nguồn lực dự kiến khoảng 221,2 triệu USD, trong đó UNDP khoảng 115,5 triệu USD, UNICEF 85 triệu USD và UNFPA 20,7 triệu USD.

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Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

2. Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán châu Á: Ngày 23/9, phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu Hội nghị thường niên lần thứ 31 của Diễn đàn Chứng khoán châu Á (ASF AGM 31), ông Phạm Phú Khôi, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết ASF AGM 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 30/9 đến 3/10. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện, với một chuyên đề riêng dành cho thị trường Việt Nam. Theo ông Phạm Phú Khôi ASF AGM 31 sẽ quy tụ các thành viên của diễn đàn đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh những nội dung chung của thị trường khu vực, chương trình năm nay còn dành riêng một phiên để đưa câu chuyện của Việt Nam tới các nhà đầu tư và tổ chức quốc tế.

3. Nghị quyết 10-NQ/TW: Thí điểm “Luồng xanh 24 giờ” gỡ điểm nghẽn cho nhà đầu tư: Ngày 23/9, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; trong đó thí điểm cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%” trong giải quyết thủ tục hành chính; duy trì chương trình “Cà phê doanh nhân” hằng tuần nhằm tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp.

4. Khai thác thị trường Halal với bước chuyển từ xuất thô sang chế biến sâu: Sáng 23/9, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị giao ban Xúc tiến thương mại với Hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tháng 9/2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với chủ đề “Halal Việt Nam: Nhận diện năng lực cung ứng, nhu cầu thị trường và cơ chế phối hợp để thúc đẩy xuất khẩu”.

5. Việt Nam - Đức nghiên cứu phương án hợp tác chuyển giao công nghệ đường sắt tốc độ cao: Chiều 23/9, Bộ Xây dựng thông tin nội dung buổi làm việc mới đây giữa đoàn công tác Bộ Xây dựng Việt Nam do Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng làm trưởng đoàn với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp của Đức nhằm trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và chuyển giao công nghệ phục vụ triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cho biết Việt Nam đánh giá cao thế mạnh của Đức về khoa học - công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý an toàn, công nghiệp đường sắt, tài chính xuất khẩu và đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời mong muốn thiết lập kênh trao đổi thực chất, lâu dài giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực đường sắt.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Bù Đăng và Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Bù Đăng trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổ lưu động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để trực tiếp bàn giao đến người dân. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

6. Đồng Nai trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến tận nhà dân: Ngày 23/9, sau Hội nghị sơ kết thực hiện Chiến dịch “90 ngày, đêm triển khai dữ liệu phục vụ nhân dân” và Chiến dịch “180 ngày thực hiện Đề án hỗ trợ nhân dân lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu”, UBND xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nhà đợt 1. Ngay sau lễ bàn giao, 10 đoàn công tác của xã trực tiếp đến các hộ dân trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

7. Đề xuất hoàn thiện chính sách, tiêu chuẩn phúc lợi động vật trong chăn nuôi: Tại Hội thảo “Phúc lợi động vật: Đề xuất thể chế chính sách và thực thi” do Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam tổ chức sáng 23/9, bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cho biết, Việt Nam đã từng bước luật hóa và xây dựng các tiêu chuẩn liên quan đến phúc lợi động vật. Tuy nhiên, hệ thống quy định còn phân tán, thiếu tiêu chí cụ thể theo từng loài, thiếu dữ liệu quốc gia và còn khoảng cách giữa chính sách với thực thi.

8. Quy hoạch sông Hồng - Bài toán thoát lũ khi diện tích xây dựng, tôn bãi sông dự kiến tăng 1.772 ha: Theo hồ sơ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang được lấy ý kiến, diện tích xây dựng và tôn cao bãi sông được đề xuất khoảng 3.900 ha, tăng 1.772 ha so với mức giới hạn 2.128 ha được xác định theo Quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình. Trước những quan tâm của dư luận và người dân, cơ quan chuyên môn thành phố Hà Nội khẳng định an toàn phòng, chống lũ là nguyên tắc hàng đầu, các giải pháp quy hoạch phải tiếp tục được tính toán, kiểm tra và thẩm định chặt chẽ trước khi triển khai.

9. Tháo dỡ đập ngăn mặn tạm, bảo đảm thoát lũ sông Cái Nha Trang: UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tháo dỡ đập ngăn mặn tạm Vĩnh Phương (phường Bắc Nha Trang) nhằm bảo đảm khả năng thoát lũ cho khu vực Nha Trang và vùng hạ lưu sông Cái. Sáng 23/9, theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, đập ngăn mặn tạm Vĩnh Phương đang được tiến hành tháo dỡ. Đất, đá được vận chuyển ra khỏi lòng sông Cái. Tuy nhiên, việc tháo dỡ công trình vẫn chậm so với yêu cầu của UBND tỉnh Khánh Hòa là hoàn thành trước ngày 30/8.

Người dân xem đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 về “Xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa”. Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN

10. Công bố đồ án Quy hoạch phân khu hơn 1.700 ha tái hiện thương cảng Phố Hiến: Ngày 23/9, UBND phường Hồng Châu (Hưng Yên) tổ chức công bố đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 về “Xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa”, thuộc phường Hồng Châu, Phố Hiến, Sơn Nam và xã Tân Hưng. Theo ông Trần Quang Triển, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, việc công bố quy hoạch trên là cơ sở pháp lý quan trọng để phường, tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng theo quy hoạch, nhằm tái hiện và phục dựng Phố Hiến cổ, đưa khu vực này trở thành điểm đến, không gian công trình tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử, thương mại dịch vụ, kết nối và phát huy các giá trị của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến… Việc tái hiện Phố Hiến xưa có phạm vi lập quy hoạch với diện tích 1.708,9 ha, gồm 4 phân khu chức năng chính.

11. Tăng mức vay vốn, mở thêm cơ hội việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù: Từ ngày 20/11/2026, mức cho vay tối đa dành cho cho người chấp hành xong án phạt tù được điều chỉnh đối với từng mục đích sử dụng vốn. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. So với quy định trước, chính sách tín dụng mới mở rộng đối tượng thụ hưởng, không chỉ gồm người chấp hành xong án phạt tù mà còn có các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động thuộc nhóm này.

12. Bàn giải pháp xử lý ngập úng kéo dài ở khu vực phía Tây Hà Nội: Sáng 23/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp về tình hình và giải pháp tiêu lũ sông Tích, sông Bùi. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới 14 xã, phường liên quan. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu nghiên cứu tổng thể lưu vực sông Bùi, sông Tích và sông Đáy, sớm xây dựng giải pháp xử lý tình trạng ngập kéo dài ở khu vực phía Tây thành phố. Trước mắt, các địa phương phải bảo đảm an toàn cho người dân tại những nơi còn ngập.