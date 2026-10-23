Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 23/10/2026

Tàu mẹ YM WAYFINDER làm hàng tại cảng Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép. Ảnh: TTXVN phát

1. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2027 tăng hơn 915 nghìn tỷ đồng:

Chiều 23/10, Bộ Tài chính đã có Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; trong đó, dự toán tổng thu ngân sách nhà nước đạt 3.334,3 nghìn tỷ đồng, tổng chi tăng hơn 915 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026. Dự toán bội chi ngân sách nhà nước năm 2027 khoảng 740 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,5% GDP, tăng 134,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026.

2. Gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn tín dụng vùng Đông Nam Bộ: Tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án, đa dạng hóa nguồn vốn và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp là những giải pháp trọng tâm nhằm khơi thông nguồn lực tài chính, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026–2030. Đây là thông tin tại Hội nghị “Ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính – ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026–2030”, do Ngân hàng Nhà nước phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh chiều 23/10.

3. Thúc đẩy hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và 14 đối tác kinh tế BPC: Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác kinh tế năm 2026 (BPC Roundtable Conference 2026), diễn ra ngày 23/10/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu kỳ Hội nghị Bàn tròn thứ 35, với việc các thành viên cùng tập trung vào chủ đề đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững nhằm thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các thành phố BPC. Sự kiện do UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Thành phố Đối tác Kinh tế Osaka (Nhật Bản) tổ chức là lần thứ ba do TP. Hồ Chí Minh đăng cai, sau các năm 2002 và 2016.

4. Hiệp định CEPA: Mở rộng cửa cho hàng Việt vào UAE, Trung Đông và châu Phi: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA) không chỉ là đòn bẩy gia tăng xuất khẩu vào UAE mà còn là cầu nối quan trọng giúp hàng Việt tiếp cận gần hơn với khu vực thị trường rộng lớn từ Trung Đông tới châu Phi. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo “Hiệp định CEPA Việt Nam – UAE: Tiềm năng xuất khẩu vào thị trường Trung Đông – châu Phi cho doanh nghiệp Việt Nam” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương tổ chức ngày 23/10.

5. Liên kết vùng tạo động lực mới cho hoạt động khuyến công phía Nam: Chiều 23/10, tại Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XVI - năm 2026 do Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức, đại diện các địa phương cho rằng, hoạt động khuyến công khu vực phía Nam đã có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, để hoàn thành kế hoạch, yêu cầu đặt ra trong năm 2026, các địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng mục đích và hiệu quả.

6. Sân bay Long Thành chuẩn bị vận hành với hành trình không giấy tờ: Ngày 23/10, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, theo kế hoạch, cuối năm nay Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn đưa vào khai thác thương mại. Theo đó, sân bay Long Thành được xây dựng theo mô hình “Sân bay xanh & thông minh”, ứng dụng công nghệ làm thủ tục sinh trắc học (biometrics - nhận diện khuôn mặt), hệ thống xử lý hành lý tự động tốc độ cao (BHS), cùng tháp điều hành không lưu thông minh; trong đó, mô hình “hành trình không giấy tờ” sẽ được áp dụng toàn diện, đồng bộ hóa với hệ thống định danh điện tử VNeID và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

7. Hơn 1.570 tỷ đồng xây dựng trục giao thông kết nối Tây Ninh – TP. Hồ Chí Minh: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường ĐT.782 kết nối vào đường ĐT.744 với tổng mức đầu tư hơn 1.575 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông nhóm B trọng điểm của tỉnh nhằm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo trục kết nối chiến lược giữa Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng Đông Nam Bộ.

8. Ngân hàng ngoại nhập cuộc giảm lãi suất cho vay: Chiều 23/10, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam cho biết đã điều chỉnh giảm biên độ lãi suất cho vay lên tới 1,5%/năm đối với một số sản phẩm tín dụng; trong đó tập trung vào nhóm hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và khách hàng cá nhân. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng đồng thời điều chỉnh lãi suất cả huy động và cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

9. Tàu container YM WAYFINDER lần đầu cập Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép: Chiều 23/10, Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT, thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) đã đón tàu container YM WAYFINDER của hãng tàu Yang Ming lần đầu tiên cập cảng. YM WAYFINDER là tàu container thế hệ mới, dài gần 365m, trọng tải 159.374 DWT, sức chở khoảng 15.500 TEU. Tàu được trang bị động cơ nhiên liệu kép, sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, cùng các hệ thống giám sát, tiết kiệm năng lượng tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và giảm tác động đến môi trường.

10. Kim Long Motor bàn giao 100 xe bus giường nằm thuần điện cho FuTa Bus Lines: 100 xe này được bàn giao ngày 23/10, tại thành phố Huế. Sự hợp tác giữa Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor) và Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang (FuTa Bus Lines) không dừng lại ở việc đưa một dòng xe mới vào khai thác, mà có ý nghĩa gắn liền với lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh theo Quyết định số 876/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến, ngay sau khi bàn giao, lô 100 xe bus giường nằm Kim Long 99 EV-G34 sẽ được FuTa Bus Lines đưa vào khai thác trên các tuyến liên tỉnh./.