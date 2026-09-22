Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 22/9/2026

Điểm tin kinh tế Việt Nam

1. Quỹ bình ổn giá xăng dầu đạt hơn 196 tỷ đồng cuối quý II: Ngày 22/9, Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 30/6 đạt hơn 196,280 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý II do phát sinh lãi; trong quý không phát sinh trích lập và chi sử dụng quỹ.

2. Giảm chi phí logistics để tăng sức cạnh tranh xuất khẩu: Chi phí logistics cao đang tạo thêm áp lực lên giá thành và sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu trong bối cảnh thương mại quốc tế nhiều biến động. Đây là nhận định chung tại Hội nghị Trao đổi giải pháp giảm chi phí logistics nhằm thúc đẩy xuất khẩu do Bộ Công Thương tổ chức ngày 22/9.

3. Hơn 36 triệu thửa đất chưa hoàn thành dữ liệu, đề xuất lùi tiến độ đến cuối 2027: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị lùi thời hạn hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đến tháng 12/2027, trong bối cảnh còn hơn 36,7 triệu thửa chưa được xây dựng dữ liệu. Tính đến 15/9, cả nước đã tổng hợp, cập nhật tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đối với hơn 105 triệu thửa đất tại 34 tỉnh, thành phố.

4. Bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Lê Hồng Vinh: Chiều 22/9, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ngay trước khi nhận điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, từ ngày 17/11/2025 đến tháng 9/2026, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

5. Hơn 12.000 tỷ đồng để hoàn thiện Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh: Tại kỳ họp thứ 5 sáng 22/9, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.106 tỷ đồng, nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất sạch để đón đầu làn sóng đầu tư công nghệ cao.

6. Quốc lộ 6 quá tải khi giao thông dồn về cầu Mai Lĩnh: Sau đợt ùn tắc nghiêm trọng kéo dài hơn 5 km ngày 21/9, hôm nay, giao thông trên Quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh (Hà Nội) đã bớt căng thẳng. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ vẫn kéo dài, dòng phương tiện di chuyển chậm, cho thấy áp lực lớn tại điểm nghẽn trên tuyến giao thông huyết mạch phía Tây Hà Nội.

7. Khởi công Khu công nghiệp Quế Võ III - Phân khu 2: Sáng 22/9, tại phường Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, Công ty cổ phần Tập đoàn Mạnh Đức Việt Nam khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III- Phân khu 2. Dự án có vị trí quan trọng, nằm tiếp giáp kết nối trực tiếp với Quốc lộ 17 nối tới cửa ngõ trung tâm thành phố Bắc Ninh, kết nối thuận tiện với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18 và cách trung tâm thành phố Hà Nội 50 km, cách sân bay quốc tế Nội Bài 46 km.

8. Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam thông báo xả tràn lần đầu trong năm: Ngày 22/9, Công ty Thủy điện Trị An (đóng tại phường Trị An, thành phố Đồng Nai) thông báo xả tràn lần đầu trong năm 2026 khi hồ chứa đã tích nước đạt 60,26m. Hồ thủy điện Trị An có dung tích hơn 2,7 tỷ m3 nước, hiện là hồ chứa lớn nhất các tỉnh, thành phía Nam.

9. Cà Mau đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời trên 800 tỷ đồng: UBND tỉnh Cà Mau vừa chấp nhận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy Điện mặt trời kết hợp hệ thống pin lưu trữ An Phúc Đông Hải với diện tích gần 40 ha tại xã Định Thành, tỉnh Cà Mau. Dự án có quy mô 37,5 ha, công suất thiết kế 50 MW được đầu tư với tổng vốn trên 818 tỷ đồng.

10. Phấn đấu hoàn thành mở rộng Quốc lộ 26B trong năm 2026: Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 26B (tỉnh Khánh Hòa) được đấu nối đồng bộ với cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột là dự án có ý nghĩa quan trọng tạo thành "cửa ngõ" đi ra biển của các tỉnh Tây Nguyên và kết nối với Khu kinh tế Vân Phong. Chủ đầu tư đang yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành công trình vào cuối năm 2026.