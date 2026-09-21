Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 21/9/2026

1. Khi chứng khoán Việt Nam bước vào “vũ trụ” đầu tư toàn cầu: Ngày 21/9/2026 đánh dấu bước ngoặt của chứng khoán Việt Nam khi FTSE Russell chính thức chuyển thị trường từ nhóm cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Nâng hạng chứng khoán: Đường dài cho dòng vốn ngoại. Ảnh minh họa do AI tạo

Theo lộ trình của FTSE Russell, việc đưa Việt Nam vào bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series được thực hiện qua bốn giai đoạn, kéo dài đến tháng 9/2027. Ở giai đoạn đầu, Việt Nam được phân bổ 10% tỷ trọng có thể đầu tư.

2. Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics vùng Đồng bằng sông Hồng: Chiều 21/9, Diễn đàn Logistics vùng lần thứ VII năm 2026 chính thức diễn ra tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng lưu ý, đối với vùng Đồng bằng sông Hồng - khu vực có nhiều lợi thế để trở thành cửa ngõ logistics quan trọng của phía Bắc, nhưng cần khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, kết nối chưa liên hoàn.

Toàn cảnh Diễn đàn Logistics Vùng lần VII 2026 với chủ đề: “Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics Vùng đồng bằng sông Hồng”. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

Từ đó, chuyển từ tư duy “quản lý, hỗ trợ” sang “kiến tạo, phục vụ và phát triển”, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm phát triển logistics thực sự trở thành một ngành kinh tế dịch vụ quan trọng của đất nước nói chung và vùng Đồng bằng sông Hồng nói riêng, giữ vai trò tối ưu hóa chuỗi cung ứng, kết nối toàn bộ sản xuất, cung ứng và tiêu dùng của đất nước.

3. Chủ động tích nước hồ chứa, không để ảnh hưởng an toàn công trình: Ngày 21/9, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có công điện số 17/CĐ-TL-ATĐ về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sinh hoạt nông thôn do ảnh hưởng của mưa lớn ở các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ.

4. Già hóa dân số đặt ra bài toán mới cho ngành định phí: Chiều 21/9 tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Định phí Bảo hiểm Hoa Kỳ (SOA) tổ chức tọa đàm “Quyết định tài chính trong kỷ nguyên quản trị rủi ro tại Việt Nam”.

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận: Quyết định tài chính trong kỷ nguyên quản trị rủi ro. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN

Theo bà Jessie Li, Giám đốc Khu vực Đông Á và Đông Nam Á thuộc SOA, môi trường tài chính tại Việt Nam đang dịch chuyển theo hướng phải nhìn xa hơn các dữ liệu lịch sử. Trong bối cảnh các yếu tố rủi ro ngày càng đan xen, các nhà quản trị không thể chỉ dựa vào dữ liệu quá khứ mà cần phải cân nhắc những kịch bản có thể xảy ra, dự báo tác động tài chính tương ứng và xác định rõ những đánh đổi cần thiết.

5. Hợp tác công – tư thúc đòn bẩy thúc đẩy kinh tuần hoàn ngành tôm: Ngày 21/9, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Diễn đàn Đối tác công tư (PPP) thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ngành tôm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tại diễn đàn, các bên liên quan cùng tìm kiếm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn và mở ra cơ hội hợp tác chiến lược, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị tôm Việt Nam phát triển xanh và bền vững.

6. TP. Hồ Chí Minh siết chặt truy xuất nguồn gốc thủy sản: Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của TP. Hồ Chí Minh sáng 21/9, bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 15/9/2026, toàn bộ tàu cá của thành phố đều đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase, trong đó có gần 95% tàu cá từ 15 m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT), hiện có 76,21% tàu cá thực hiện thủ tục cập, rời cảng trên hệ thống. Thành phố phấn đấu hoàn thành eCDT đối với toàn bộ tàu cá trong tháng 10/2026.

7. Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đi kiểm tra và chỉ đạo khẩn trương xử lý điểm sạt lở trên đèo Prenn: Sáng 21/9, Đoàn công tác của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đi kiểm tra, khảo sát khu vực sạt lở trên tuyến đường cửa ngõ của đô thị Đà Lạt đoạn qua đèo Prenn.

Đoàn công tác của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng thị sát khu vực bị sạt lở. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý điểm sạt lở trên, đảm bảo cho các phương tiện đi qua tuyến đèo này an toàn. Trước mắt, ngay trong ngày 21/9, các đơn vị khẩn trương lên phương án gia cố mái taluy dương, nơi bùn đất vẫn đang tiếp tục trôi xuống lòng đường.

8. Doanh nghiệp Trung Quốc tìm cơ hội đầu tư năng lượng xanh tại Bắc Ninh: Ngày 21/9, ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đã chủ trì tiếp và làm việc với các nhà đầu tư Trung Quốc bao gồm Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Năng lượng Hoa Nam, Công ty TNHH Trinapower Việt Nam, Công ty TNHH Huawei Việt Nam và Công ty TNHH Cayi Technology Việt Nam trao đổi về định hướng phát triển, đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ mong muốn nghiên cứu, triển khai các dự án điện mặt trời, đặc biệt là giải pháp hệ thống điện mặt trời áp mái.

9. Khu thương mại tự do - công cụ chính sách quan trọng để Đồng Nai thu hút đầu tư: Theo dự thảo tờ trình nghị quyết của HĐND thành phố Đồng Nai về Khu thương mại tự do, UBND thành phố Đồng Nai khẳng định: Khu thương mại tự do sẽ phát huy vai trò, lợi thế của Đồng Nai là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước; tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn lực; tạo cơ sở triển khai đồng bộ các dự án kết nối hạ tầng chiến lược và hình thành hệ sinh thái giao thông - dịch vụ - đô thị - du lịch - logistics gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Qua đó, tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa trong vùng và đóng góp lớn hơn vào tăng trưởng chung của cả nước.

10. Vietravel Airlines đón thêm tàu bay Airbus A321 cho cao điểm cuối năm: Ngày 21/9, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Vietravel Airlines chính thức tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A292, tiếp tục thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu trong năm 2026.

Vietravel Airlines tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Việc bổ sung tàu bay giúp hãng tăng cường năng lực khai thác cho giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.