Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 21/10/2026

Nhu cầu đất đắp nền đường phục vụ Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129, thành phần 1 (phía Nam thành phố Đà Nẵng) khá lớn trong khi nguồn cung khan hiếm. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

1. Điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các địa phương để phục vụ công trình trọng điểm quốc gia: Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố nhằm phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia. Theo đó, Bộ Công Thương có trách nhiệm rà soát, đánh giá kỹ số lượng và trữ lượng thực tế tại các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các tỉnh, thành phố; trên cơ sở đó, quyết định việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu giữa các địa phương để phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia. Kết quả thực hiện phải được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/10/2026.

2. Đối thoại, gỡ vướng về thuế, hải quan cho doanh nghiệp Hàn Quốc: Ngày 21/10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam, Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) tổ chức Hội nghị giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế, hải quan năm 2026, với chủ đề “Chính sách thuế - hải quan: Cải cách thể chế, kiến tạo môi trường phát triển”. Hội nghị có sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

3. Bộ Công Thương đề xuất áp dụng sớm biểu giá điện 5 bậc: Đề xuất được đưa ra trong dự thảo sửa đổi Quyết định 14/2025 về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, hiện đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức liên quan. Theo đó, cơ cấu giá điện 5 bậc và khung giờ sử dụng điện theo Quyết định 963 sẽ được triển khai ngay khi quyết định sửa đổi có hiệu lực, thay vì phải chờ đến kỳ điều chỉnh giá điện bình quân tiếp theo. Theo tính toán sơ bộ, khoảng 94% khách hàng sử dụng dưới 777 kWh/tháng có thể giảm tiền điện, trong khi nhóm tiêu thụ nhiều hơn có thể phải trả thêm.

4. Vẫn xuất hiện lãi suất tiết kiệm chào tới hơn 10%/năm trên mạng xã hội sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước: Sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc giảm lãi suất, hàng loạt ngân hàng thương mại đã ngay lập tức vào cuộc điều chỉnh giảm biểu lãi suất cả huy động và cho vay. Song, tính đến chiều 21/10, trên mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều bài đăng chào mời gửi tiền tiết kiệm với mức lãi suất cao, thậm chí vượt 10%/năm. Các thông tin này thu hút sự chú ý của người có tiền nhàn rỗi nhưng cũng đặt ra yêu cầu cần kiểm tra kỹ điều kiện áp dụng và tính xác thực của các chương trình.

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

5. Chứng khoán tăng mạnh nhất từ đầu tháng 4, khối ngoại trở lại mua ròng: Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/10, VN-Index tăng 46,7 điểm, tương đương 2,76%, lên 1.738,7 điểm, lấy lại mốc 1.700 điểm sau phiên điều chỉnh trước đó. Đây là mức tăng mạnh nhất của chỉ số kể từ phiên 8/4, khi VN-Index tăng 79 điểm.Khối ngoại cũng quay lại mua ròng sau 20 phiên bán ròng liên tiếp.

6. ACV chi 6.300 tỷ đồng thanh toán nhà thầu, thúc tiến độ sân bay Long Thành: Ngày 21/10, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết: Để đảm bảo sân bay Long Thành đưa vào khai thác thương mại cuối năm nay, ACV đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh việc thi công các gói thầu. Theo ACV, nhằm đảm bảo nguồn lực cho nhà thầu thi công các hạng mục, khoảng 5 tháng qua, ACV đã thực hiện 7 đợt thanh toán với tổng giá trị khoảng 6.300 tỷ đồng cho các hạng mục trên công trường.

7. Gia Lai lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc cho 52 dự án chưa khởi công: Gia Lai thành lập Tổ công tác theo dõi, xử lý, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước có tổng vốn trên 50 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng, nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai, sớm tạo năng lực sản xuất và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.

8. Tây Ninh xây dựng tuyến đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài – Xuyên Á: UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài – Xuyên Á (đoạn từ giao ĐT.784 đến Quốc lộ 22) nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các khu công nghiệp, đô thị trong hành lang, tạo điều kiện triển khai Đề án hình thành và phát triển Khu phức hợp Mộc Bài – Xuyên Á.

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác tiêu thụ nông sản chủ lực, đặc trưng của thành phố Bắc Ninh năm 2026 giữa các đơn vị sản xuất với các chợ đầu mối. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

9. Bắc Ninh xúc tiến, kết nối thị trường tiêu thụ hơn 118.000 tấn trái cây: Với sản lượng dự kiến hơn 118.000 tấn cam, bưởi, táo, ổi trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, thành phố Bắc Ninh đang đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, hệ thống phân phối và các cơ sở sản xuất nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản. Đó là thông tin tại Hội nghị kết nối tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc trưng trong và ngoài nước năm 2026 diễn ra ngày 21/10 do UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức.

10. OCB bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới: Ngày 21/10, Ngân hàng Phương Đông (HOSE: OCB) công bố quyết định bổ nhiệm ông Dương Đức Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 26/10/2026. Ông Dương Đức Hùng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng đảm nhiệm vai trò quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức trong nước và quốc tế. Với sự chuyên nghiệp, nền tảng sâu rộng về quản trị và điều hành, ông được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tổ chức thực thi và triển khai chiến lược của OCB.