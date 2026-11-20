Cảng Đình Vũ (thuộc hệ thống khai thác của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng) ứng dụng hệ thống định vị dẫn hướng D.GPS. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

1. Bộ Công Thương quy định tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics: Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 71/2026/TT-BCT quy định tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác trung tâm logistics trên lãnh thổ Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị có liên quan đến phát triển, quản lý trung tâm logistics. Thông tư quy định ba hạng trung tâm logistics, gồm: hạng I (cấp quốc tế/quốc gia), hạng II (cấp vùng) và hạng III (cấp tỉnh).

2. Đưa hợp tác đường sắt trở thành điểm sáng chiến lược: Đưa hợp tác đường sắt trở thành điểm sáng chiến lược trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là thông điệp được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh tại Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc, diễn ra sáng 20/11 tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Việt Nam – Trung Quốc được kỳ vọng rút ngắn thời gian logistics, kết nối các trung tâm công nghiệp với cảng biển, mở rộng không gian giao thương giữa hai nước.

3. Kiểm tra giá cước vận tải tại 5 địa phương vào cuối năm: Nhằm kiểm tra công tác quản lý giá cước khi giá nhiên liệu giảm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải đường bộ, Bộ Xây dựng quyết định thành lập đoàn công tác làm việc tại các địa phương. Trong tháng 11 và 12/2026, đoàn sẽ làm việc tại Sở Xây dựng, các bến xe và một số đơn vị kinh doanh vận tải có kê khai tăng giá cước cao trên địa bàn các địa phương Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Huế.

4. Thúc đẩy hợp tác khu vực, bảo đảm an ninh nguồn nước sông Mê Công: Ngày 20/11, tại Hà Nội, Phiên họp lần thứ 33 Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC) và Phiên họp chung với các Đối tác phát triển lần thứ 31 diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Ủy hội nhiệm kỳ 2026 với sự tham dự của đại diện bốn quốc gia thành viên là Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, Ban Thư ký Ủy hội và các đối tác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án Nhà máy điện gió Văn Lãng 1, Dự án Nhà máy điện gió Lộc Bình 3 cho đại diện nhà đầu tư thực hiện dự án Công ty CP Đầu tư Phát triển năng lượng Gia Lai (Tập đoàn T&T). Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

5. Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hai dự án điện gió trị giá 6.369 tỷ đồng tại Lạng Sơn: Chiều 20/11, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức trao Hợp đồng thực hiện Dự án đầu tư kinh doanh Khu đô thị phía Nam Lạng Sơn và trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hai dự án Nhà máy điện gió Văn Lãng 1 và Nhà máy điện gió Lộc Bình 3 cho các doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Tập đoàn T&T. Tổng vốn đầu tư dự kiến của 3 dự án hơn 11.000 tỷ đồng, trong đó hai dự án điện gió có tổng vốn đầu tư khoảng 6.369 tỷ đồng.

6. Nghệ An cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 130/130 xã, phường: Đến 14 giờ ngày 19/11/2026, toàn tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên hệ thống VBDLIS đối với 3.905.954 thửa; trong đó, có 3.905.724 thửa thuộc nhóm 1, đạt 99,9% tổng số thửa đã xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Đặc biệt, 130/130 xã, phường đã hoàn thành khối lượng thửa đất thuộc nhóm 3; số thửa nhóm 2 còn lại khoảng 0,1% tổng số thửa toàn tỉnh. Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nghệ An hiện đứng thứ nhất cả nước về khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2026 và đứng thứ hai về khối lượng dữ liệu đồng bộ từ địa phương lên Trung ương.

7. Hợp tác phát triển điện khí LNG Cà Ná: Chiều 20/11, tại Anara Bình Tiên (xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa), Liên danh do Tập đoàn Trung Nam (Trungnam Group) tổ chức ký kết hợp đồng với Tập đoàn công nghệ năng lượng của Ý (Ansaldo Energia S.p.A.) và ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Tập đoàn công nghiệp Shanghai Electric (Trung Quốc), nhằm triển khai các hạng mục thiết bị công nghệ chính cho Dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná tại tỉnh Khánh Hòa. Trong khuôn khổ sự kiện, Trungnam Group và Shanghai Electric cũng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), xác lập cơ sở để hai bên tiếp tục phối hợp trong việc cung cấp các hệ thống thiết bị thuộc chu trình phát điện hơi của Nhà máy điện khí LNG Cà Ná.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau có tổng kinh phí đầu tư trên 3.300 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2020 - 2026. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

8. Cà Mau thúc tiến độ dự án bệnh viện 1.200 giường: Chiều ngày 20/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng cùng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi, đại diện các sở, ngành liên quan đã đến kiểm tra, đôn đốc tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau có tổng kinh phí đầu tư trên 3.300 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2020 - 2026. Dự án có 24 gói thầu; trong đó có 8 gói xây lắp và 16 gói thiết bị. Hiện 1 gói thầu xây lắp đã thi công hoàn thành, 7 gói thầu xây lắp còn lại đang triển khai thi công, khối lượng các gói thầu đạt từ 30 - 90% giá trị hợp đồng.

9. Rà soát các nguồn gây ô nhiễm quanh sân bay Long Thành: Ngày 20/11, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, ngành chức năng Đồng Nai tiến hành quan trắc môi trường khu vực phụ cận sân bay Long Thành. Kết quả, tại cả 5 vị trí quan trắc chất lượng không khí đều đạt chuẩn. Thành phố Đồng Nai đề nghị, quá trình xây dựng, vận hành sân bay Long Thành, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tăng cường giám sát nhà thầu nhằm kiểm soát bụi; thu gom, xử lý toàn bộ chất thải phát sinh khi thi công, vận hành; hoàn thành thủ tục giấy phép môi trường trước khi đưa dự án vào khai thác; phối hợp rà soát khu vực có nguy cơ thu hút chim, động vật ảnh hưởng an toàn bay.

10. Nghệ An đề xuất nâng công suất khai thác 54 mỏ khoáng sản theo cơ chế đặc thù: Trước nhu cầu vật liệu xây dựng ngày càng lớn để phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia, dự án đầu tư công và phát triển hạ tầng, tỉnh Nghệ An đang xem xét nâng công suất khai thác đối với 54 mỏ khoáng sản theo cơ chế, chính sách đặc thù. Theo đó, Sở Công Thương đề xuất cho phép nâng công suất theo cơ chế đặc thù đối với 54 mỏ đã đăng ký, gồm 34 mỏ đá, 15 mỏ cát và 5 mỏ đất san lấp. Công suất dự kiến tăng thêm gồm 9,44 triệu m³ đá xây dựng/năm, hơn 808.500 m³ cát sỏi/năm và hơn 1,07 triệu m³ đất san lấp/năm. Qua đó góp phần hạn chế nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu khi nhiều dự án lớn đồng loạt triển khai trong giai đoạn 2026-2030.