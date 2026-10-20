Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 20/10/2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

1. Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Đề nghị làm rõ cơ chế giá điện, tránh khoảng trống pháp lý: Chiều 20/10, tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các đại biểu Quốc hội tập trung góp ý về cơ chế giá điện, điều kiện đầu tư hạ tầng năng lượng, đồng thời đề nghị xử lý những khoảng trống pháp lý có thể phát sinh trong hoạt động thương mại và kinh tế số.

2. Việt Nam tham vấn kinh nghiệm Trung Quốc, chuẩn bị chủ trì APEC 2027: Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 20/10, trước phiên họp Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC (FMM) năm 2026 diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc làm việc song phương với Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và tham vấn về công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027 do Việt Nam chủ trì.

3. Sửa 4 luật ngành công thương, gỡ điểm nghẽn pháp lý cho doanh nghiệp: Chiều 20/10, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo hướng một luật sửa bốn luật, dự án tập trung tháo gỡ vướng mắc do quy định pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đồng thời hoàn thiện công cụ quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường và nền kinh tế số.

4. Thiếu kết nối dữ liệu, khó điều tiết hiệu quả nguồn nước: Dữ liệu quan trắc còn phân tán, thiếu chuẩn kết nối thống nhất, các hệ thống thông tin chưa liên thông đang gây khó khăn cho công tác dự báo, điều hòa và phân phối nguồn nước. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến nguy cơ thiếu nước hay thiên tai lũ lụt ngày càng khó lường, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường chia sẻ thông tin giữa các ngành, địa phương và chủ công trình là yêu cầu cấp thiết. Ngày 20/10, tại Hà Nội, Cục Quản lý Tài nguyên nước phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo "Đưa Luật Tài nguyên nước vào cuộc sống: Chủ động nguồn nước, điều hòa và vận hành hiệu quả".

Xuất khẩu từ thủy sản của tỉnh Cà Mau trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 1,3 tỷ USD. Ảnh minh họa: Trung Hiếu/TTXVN

5. Hiệp định VEFTA mở cơ hội nâng tầm thủy sản Việt Nam tại thị trường cao cấp: Theo bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (VEFTA) mở ra cơ hội để ngành thủy sản mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, tăng cường hợp tác công nghệ và nâng cao giá trị sản phẩm.

6. Hà Nội dự kiến huy động 800.000 tỷ đồng từ đất cho đầu tư phát triển: Hà Nội dự kiến thu khoảng 800.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong giai đoạn 2026–2030, bổ sung nguồn lực đáp ứng nhu cầu chi đầu tư phát triển. Để hiện thực hóa nguồn thu này, thành phố tập trung rà soát quỹ đất, ưu tiên những khu vực đủ điều kiện khai thác, gắn tiến độ thu ngân sách với đầu tư hạ tầng, tái định cư và khả năng hấp thụ của thị trường; đồng thời dành quỹ đất dự trữ cho phát triển dài hạn.

7. Trái phiếu doanh nghiệp chịu áp lực lãi suất tăng, đáo hạn dồn dập: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận sự giảm tốc đáng kể trong quý III/2026 sau khi tăng mạnh vào quý trước, trong bối cảnh lãi suất phát hành tiếp tục đi lên và áp lực đáo hạn ngày càng lớn. Lãi suất phát hành ở một số nhóm doanh nghiệp đã tiến sát mức đỉnh của giai đoạn 2022-2023.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I có 2 tổ máy, tổng công suất 1.403 MW, sử dụng nhiên liệu than. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

8. Khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II: Ngày 20/10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Điện 2 tổ chức lễ khởi công, phát động thi đua Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II; đồng thời công bố phát điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia. Hai dự án do EVN làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện 2 quản lý, triển khai tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Tổng quy mô hai dự án gồm 4 tổ máy, công suất 3.015,8 MW, với tổng mức đầu tư hơn 82.145 tỷ đồng. Khi hoàn thành, hai dự án dự kiến bổ sung hơn 17,2 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

9. Quảng Ngãi khẩn trương kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc: Liên quan đến bài viết “Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Trà Khúc qua xã Trà Giang do Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí thông tin, ngày 20/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã có công văn yêu cầu các sở, ngành có liên quan khẩn trương kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân xã Trà Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế nội dung sạt lở; xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/10/2026.

Sạt lở bờ sông Trà Khúc qua thôn An Lạc, xã Trà Giang diễn biến phức tạp cuốn trôi nhiều diện tích cây tre bảo vệ bờ. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

10. Hà Nội chi trả hơn 147 tỷ đồng bồi thường dự án Trục không gian Quốc lộ 1A: Ngày 20/10, phường Kim Liên (Hà Nội) đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp thuộc diện giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn qua đường Giải Phóng, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án này. Trước đó, ngày 16/10, phường Kim Liên đã tổ chức chi trả hơn 147 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 33 trường hợp trong đợt đầu tiên. Cùng với việc tổ chức chi trả, chính quyền địa phương đã tiếp nhận khoảng 25 mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các bước tiếp theo của dự án.

11. Hà Nội yêu cầu chuẩn bị quỹ nhà tái định cư, không để dân chờ nơi ở: Hà Nội dự báo cần gần 23.000 căn hộ tái định cư trong giai đoạn 2026–2030, nhưng quỹ nhà có thể chủ động bố trí hiện rất hạn chế. Tại cuộc họp sáng 20/10, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu chuẩn bị quỹ nhà gắn chặt với tiến độ giải phóng mặt bằng, không để công trình hoàn thành mà người dân vẫn phải chờ nơi ở ổn định. Ngày 20/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp về tiến độ các dự án nhà ở xã hội và tình hình phát triển nhà ở tái định cư giai đoạn 2026–2030. Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cùng lãnh đạo các sở, ngành dự họp. Nội dung trọng tâm là khả năng cung ứng nhà ở thực tế, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai dự án và bảo đảm quyền lợi người dân khi thu hồi đất.