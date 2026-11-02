Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 2/11/2026

Dây chuyền sản xuất ứng dụng robot tự động của Công ty TNHH CAYI Technology Việt Nam, Khu công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh minh họa: Đồng Thúy/TTXVN

1. Cạnh tranh thu hút FDI đòi hỏi chính sách hỗ trợ gắn với kết quả đầu ra: Sáng 1/11, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, việc sửa đổi luật nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng từ 10% trở lên, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài và bảo đảm chất lượng dòng vốn, nhất là mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị. Dự án luật được sửa đổi trong bối cảnh nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 dự kiến gấp 2,21 lần giai đoạn 2021-2025. Riêng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân cần đạt bình quân 30-40 tỷ USD mỗi năm, cao gấp 6-7 lần so với giai đoạn trước.

2. Gỡ vướng nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp ngừng hoạt động nhiều năm: Theo Bộ Tài chính, đến ngày 23/10, cả nước có hơn 2,5 triệu người nộp thuế thuộc diện ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (03) hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (06), với tổng số nợ gần 27.805 tỷ đồng. Bộ Tài chính đang đề xuất các cơ chế xử lý đặc thù, tạo điều kiện để những doanh nghiệp đủ điều kiện hoàn tất thủ tục giải thể.

3. Toàn quốc hoàn thành kiểm kê tài sản công tại 83.982 đối tượng: Bộ Tài chính vừa công bố kết quả Tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý tại thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2026. Theo đó, tổng giá trị 20 loại tài sản công được hạch toán nguyên giá hoặc xác định được nguyên giá đạt gần 12,88 triệu tỷ đồng.

Khảo sát mô hình nuôi gà công nghệ cao của Công ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao 168, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

4. Triển khai hệ thống dữ liệu và mã định danh trong chăn nuôi: Hiện ngành nông nghiệp đang phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ và đơn vị chăn nuôi để xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, hướng tới quản lý toàn bộ quá trình sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ vật nuôi. Theo đó, từ ngày 1/1/2027, những hộ chăn nuôi tham gia chương trình hệ thống dữ liệu sẽ khai báo thông tin khi xuất chuồng và vận chuyển vật nuôi đến cơ sở giết mổ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, minh bạch hóa thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

5. Sắp diễn ra Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 26: Sáng 2/11, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo giới thiệu Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 26 (AgroViet 2026 ) và Không gian quảng bá, giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực ba miền gắn với sản phẩm OCOP trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026. AgroViet 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12 - 15/11/2026 tại số 489 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, với chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh”, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 - 14/11/2026).

6. Việt Nam – Na Uy chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm dự báo thiên tai trên biển: Ngày 2/11, tại Hội thảo thiên tai trên biển năm 2026. Hội thảo tập trung thảo luận vào các công nghệ và công cụ hỗ trợ dự báo biển. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Đặng Thanh Mai chia sẻ, trong hơn một thập kỷ qua, hợp tác giữa các cơ quan Việt Nam và Na Uy đã được duy trì thông qua trao đổi kỹ thuật, nghiên cứu chung và các khóa đào tạo thực hành. Những hoạt động này tạo cơ hội để dự báo viên và nhà khoa học Việt Nam tiếp cận công nghệ dự báo biển, công cụ nghiệp vụ và kinh nghiệm chuyên môn.

Hoạt động tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh (tư liệu): TTXVN phát

7. Hà Nội thu ngân sách vượt dự toán cả năm 2026: Theo Thống kê thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 10 tháng năm 2026 ước đạt 652,2 nghìn tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán cả năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ yếu với 611 nghìn tỷ đồng, vượt 0,2% dự toán và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2025.

8. Nhà đầu tư quốc tế kỳ vọng không gian phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh: Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế dịch chuyển theo hướng ưu tiên công nghệ cao, hạ tầng hiện đại và phát triển bền vững, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định sức hút với các nhà đầu tư nước ngoài nhờ quy mô thị trường, không gian phát triển mở rộng và những cải cách về thể chế. Tuy nhiên, để chuyển hóa tiềm năng thành các dự án đầu tư chất lượng cao, Thành phố cần tiếp tục nâng cao tính minh bạch, khả năng dự báo chính sách, bảo đảm nguồn năng lượng và phát triển đồng bộ hạ tầng. Đây là những nội dung trọng tâm được các chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi tại Diễn đàn Hợp tác Đầu tư TP. Hồ Chí Minh năm 2026.

9. Đẩy nhanh tiến độ tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội: Ngày 2/11, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đã có buổi kiểm tra tình hình, tiến độ thực hiện tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn thành phố Bắc Ninh), từ Km9+00 đến Km27+766. Dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại phường Mão Điền, xã Lâm Thao và diện tích đất của Công ty TNHH Thuận Thành Logistics Park I. Bên cạnh đó, các dự án di dời hạ tầng kỹ thuật và xây dựng khu tái định cư đang được khẩn trương triển khai…

10. Đà Nẵng ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên 12 phân khu: Ngày 2/11, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông tin, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ký ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và khu vực lân cận, nhằm cụ thể hóa các quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về quy hoạch, kiến trúc. Khu vực lập quy chế được tổ chức thành 12 phân khu. Mỗi phân khu có đặc điểm tự nhiên đặc thù và các vai trò, chức năng khác nhau, được định hướng về đặc trưng không gian kiến trúc và quản lý thực hiện qua quy chế này để làm rõ yếu tố nhận diện, tạo nên sự đa dạng cảnh quan không gian cho thành phố.