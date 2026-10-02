Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 2/10/2026

Toàn cảnh Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XII năm 2026. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

1. Làm rõ 5 nhóm vấn đề của ngành công thương khu vực phía Bắc: Ngày 2/10, tại Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XII - năm 2026. Ba tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành kế hoạch năm 2026 và tạo đà cho năm 2027. Hội nghị tập trung làm rõ 5 nhóm vấn đề như: đánh giá sát khả năng hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; đóng góp của các ngành, dự án trọng điểm trong quý IV; xác định nguyên nhân, giải pháp đột phá và trách nhiệm thực hiện đối với các chỉ tiêu có nguy cơ không đạt.

2. Diễn đàn Chứng khoán châu Á: Việt Nam phát triển thị trường vốn cho tăng trưởng hai con số: Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán châu Á lần thứ 31, chiều 2/10, tại chuyên đề “Đầu tư vào Việt Nam - Vươn mình trong Kỷ nguyên mới”, các diễn giả tập trung trao đổi về định hướng phát triển thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030, trong đó nhấn mạnh yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao độ sâu, tính minh bạch và khả năng huy động nguồn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế.

3. Ngày đầu thông xe toàn tuyến, lượng phương tiện trên cao tốc Bến Lức - Long Thành tăng 30%: Theo Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (VEC E), khi đoạn tuyến cuối cùng trên cao tốc Bến Lức – Long Thành thông xe, từ 0 giờ 1/10 đến 0 giờ 2/10, cao tốc Bến Lức - Long Thành ghi nhận gần 25.000 lượt phương tiện lưu thông trên toàn tuyến; doanh thu trong 24 giờ đạt hơn 1,8 tỷ đồng. So với thời điểm trước khi cao tốc Bến Lức – Long Thành thông xe toàn tuyến, lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc tăng khoảng 30%, doanh thu tăng 140% sau khi toàn tuyến đưa vào khai thác.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua Đồng Nai. Ảnh: Công Phong/TTXVN

4. Thị trường tài chính tiêu dùng trước áp lực cạnh tranh mới: Thị trường tài chính tiêu dùng đang có xu hướng phục hồi, nhưng các công ty tài chính phải đối mặt với sức ép cạnh tranh ngày càng lớn. Không chỉ cạnh tranh với ngân hàng, các công ty này còn phải chia sẻ thị trường với nhiều mô hình cho vay thay thế đang mở rộng trong cùng nhóm khách hàng. Thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Tài chính tiêu dùng minh bạch và có trách nhiệm - Nền tảng cho phát triển bền vững”, do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức ngày 2/10 tại TP Hồ Chí Minh.

5. Xe buýt TP Hồ Chí Minh đạt hơn 30 triệu lượt khách sau ba tháng miễn phí: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh cho biết, sau 3 tháng triển khai chính sách hỗ trợ người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, 134 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí đã vận chuyển 30,6 triệu lượt hành khách. Từ ngày 1/10, mạng lưới xe buýt miễn phí của TP Hồ Chí Minh chuyển sang giai đoạn 2, với yêu cầu tăng cường thực hiện xác thực lượt đi của hành khách.

Hành khách lên xe buýt tại Trạm trung chuyển xe buýt Hàm Nghi, phường Bến Thành. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

6. Thêm đường bay kết nối TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa, Hải Phòng: Vietravel Airlines chính thức đưa vào khai thác 2 đường bay nội địa mới kết nối TP Hồ Chí Minh với Thanh Hóa và Hải Phòng. Đường bay này đánh dấu mốc đường bay thứ 10 trong mạng đường bay của hãng đến thời điểm hiện tại. Bên cạnh các đường bay nội địa, Vietravel Airlines sẽ chính thức mở bán đường bay Hà Nội – Thâm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 1/10/2026 và đưa vào vận hành thương mại từ ngày 26/11/2026, thúc đẩy giao thương và du lịch giữa Việt Nam và thị trường Trung Quốc.

7. Ngành gỗ tìm động lực tăng trưởng từ thị trường trong nước: Với quy mô hơn 100 triệu người tiêu dùng và nhu cầu ngày càng tăng đối với nhà ở, xây dựng, nội thất và không gian sống, thị trường trong nước đang mở ra dư địa lớn cho ngành gỗ Việt Nam. Tuy nhiên, để biến thị trường nội địa thành động lực tăng trưởng mới, doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận, đồng thời thị trường cần được xây dựng trên nền tảng minh bạch, tiêu chuẩn và chất lượng. Đây là nội dung được các chuyên gia, doanh nghiệp thảo luận tại Hội thảo xây dựng thị trường gỗ nội địa hợp pháp, chất lượng và bền vững do Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh (HAWA) tổ chức ngày 2/10.

Sản xuất đồ gỗ tại Công ty Triệu Phú Lộc (Bình Dương). Ảnh tư liệu, minh họa: TTXVN

8. Gia Lai sắp có khu dân cư phía Nam Đề Gi hơn 1.045 tỷ đồng: UBND tỉnh Gia Lai vừa quyết định liên danh Công ty Việt Ý Hà Nội Center - Xây dựng Việt Ý được lựa chọn thực hiện dự án Khu dân cư phía Nam Đề Gi tại xã Cát Tiến. Dự án có tổng diện tích khoảng 28,5 ha, quy mô dân số dự kiến 2.176 người, với tổng vốn đầu tư hơn 1.045 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển đồng bộ hệ thống nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục và hạ tầng kỹ thuật.

9. Đắk Lắk phê bình 35 xã, phường chưa kê khai hoạt động chăn nuôi: UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản về việc chấn chỉnh việc thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi và đăng ký tài khoản quản trị Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi. Trong đó, phê bình Chủ tịch UBND 35 xã, phường chưa thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi như: Xã Cư M'gar, Cư Yang, Dliêya, Dray Bhăng, Đắk Liêng, Đức Bình, Ea Bá, Quảng Phú, Yang Mao… phường Sông Cầu, Thành Nhất, Ea Kao…

10. Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Quảng Sơn (Lâm Đồng): UBND xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Quảng Sơn, Công ty TNHH MTV Đắk N’tao hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn. Hiện, hai công ty này đang được giao quản lý hơn 13.500 ha rừng, đất rừng tại xã Quảng Sơn.