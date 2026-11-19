1. 30 năm chứng khoán Việt Nam: Sau dấu mốc nâng hạng là tăng chất lượng:

Sau 30 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chuyển từ những phiên giao dịch đầu tiên với hai cổ phiếu niêm yết thành một thị trường vốn có quy mô hàng triệu tỷ đồng. Việc chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra dấu mốc mới, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện chất lượng hàng hóa, minh bạch thông tin và năng lực quản trị thị trường.

Máy bay của các hãng hàng không tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

2. Cục Hàng không cảnh báo tình trạng "tăng theo, giảm phớt lờ" giá vé máy bay:

Trong bối cảnh giá xăng dầu và nhiên liệu trên thị trường có xu hướng hạ nhiệt mạnh sau nhiều đợt điều chỉnh liên tiếp, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp hàng không nghiêm túc thực hiện kê khai, niêm yết giá và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "tăng nhanh, giảm chậm" giá vé máy bay. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương nghiên cứu, quán triệt các nội dung tại Công điện số 70/CĐ-TTg và Thông báo số 528/TB-VPCP để triển khai đồng bộ các giải pháp bình ổn giá cước.

3. TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi xăng E10 hướng đến cả chuỗi giá trị: Ghi nhận trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 100% cửa hàng thuộc diện kinh doanh xăng đang hoạt động đã triển khai xăng E10. Tuy nhiên, với mạng lưới rộng khắp, nên hoạt động cung ứng xăng dầu trên địa bàn đòi hỏi khả năng vận hành và điều phối đồng bộ. Đây là thông tin được đại diện sở ngành, doanh nghiệp cho biết tại hội nghị “Xăng sinh học, nhiên liệu xanh - từ chính sách đến thực tiễn sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng bền vững”, do Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 19/11.

4. Bảo đảm an ninh năng lượng là yêu cầu cấp thiết cho tăng trưởng hai con số: Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng, trong khi nguồn cung và hạ tầng còn nhiều thách thức, việc bảo đảm an ninh năng lượng đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam, nhất là khi nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân hai con số trong giai đoạn 2026–2030. Đây là nội dung trọng tâm được các chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận tại Diễn đàn “Năng lượng cho phát triển bền vững” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh chiều 19/11.

5. Khởi công dự án 45.000 căn nhà ở xã hội tại phía Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh: Sáng 19/11, Tập đoàn Vingroup khởi công dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm (TP. Hồ Chí Minh), với diện tích gần 192 ha, dự kiến cung cấp 40.000 căn nhà ở xã hội và 5.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dự và nhấn nút khởi công dự án thuộc nhóm công trình nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước.

6. Huế áp dụng cơ chế "luồng xanh" gỡ điểm nghẽn về nhà ở xã hội: Thành phố Huế xác định phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là giải pháp căn cơ bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao năng suất lao động. Giai đoạn 2026-2030, thành phố được Chính phủ giao chỉ tiêu 10.600 căn nhà, bao gồm 8.914 căn nhà ở xã hội để bán và 1.686 căn nhà ở cho thuê. Về phía thành phố, giai đoạn này phấn đấu phát triển 11 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 12.073 căn hộ (vượt tổng chỉ tiêu do Chính phủ giao). Riêng năm 2026, Chính phủ giao cho thành phố xây dựng 3.200 căn, gồm 3.132 căn nhà ở xã hội để bán và 68 căn nhà ở cho thuê. Năm 2026, thành phố đã và đang triển khai 5 dự án nhà ở xã hội. Tính đến ngày 19/11, các dự án đã thi công hoàn thành 2.436 căn hộ ở xã hội. Đối với nhà ở cho thuê, có 2 dự án với tổng quy mô 344 căn. Thành phố đang gấp rút hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất thủ tục pháp lý, để khởi công các dự án nhà ở xã hội khác, với tổng quy mô khoảng 8.424 căn hộ.

7. Nghiên cứu xây dựng trung tâm phát triển kinh tế tầm thấp tại Quảng Ninh: Ngày 19/11, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng làm việc với Công ty Avitra về đề xuất khảo sát ứng dụng khoa học, công nghệ hàng không và xu hướng phát triển kinh tế tầm thấp tại địa phương. Công ty Avitra là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, đào tạo và ứng dụng khoa học công nghệ hàng không, phương tiện bay không người lái và khai thác không gian kinh tế tầm thấp tại Việt Nam. Đánh giá tiềm năng và hiện trạng tại buổi làm việc, đại diện Công ty Avitra đề xuất định hướng phát triển phương tiện bay, công nghệ hàng không tầm thấp gắn với kinh tế biển, du lịch, công nghiệp, cảng biển và logistics. Trọng tâm là dùng thiết bị bay không người lái để vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ logistics; giám sát cảng biển, công nghiệp, khai thác khoáng sản; cảnh báo ô nhiễm môi trường, cháy rừng, thiên tai; hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, quản lý đô thị và dịch vụ công.

8. Cần Thơ đề xuất dự án gần 3.000 tỷ đồng tăng khả năng chống chịu biến đổi khí hậu: Ngày 19/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) về Dự án “Chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ” (MERIT-WB11-CT). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 3.000 tỷ đồng; trong đó, vốn vay ODA từ WB khoảng 1.895,6 tỷ đồng, nhằm nâng cấp hạ tầng thủy lợi, kiểm soát nguồn nước và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại các vùng nông thôn. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Chí Hùng cho biết thời gian qua, thành phố đã phối hợp với các cơ quan liên quan và WB chuẩn bị đề xuất dự án; đồng thời có văn bản gửi Bộ Tài chính để thực hiện thủ tục xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với khoản vay, cơ chế hoàn trả và phần vốn phía Việt Nam tham gia. Phạm vi, quy mô và khái toán vốn đã được các bên nhiều lần trao đổi.

9. Sáu nhiệm vụ trọng tâm khắc phục dứt điểm vi phạm khai thác IUU: Trong văn bản số 13308/BNNMT-TSKN gửi các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển, có tàu cá tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC). Để khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế và chuẩn bị tốt các điều kiện làm việc với Đoàn Thanh tra của EC trong thời gian tới, Bộ đề nghị các địa phương tập trung thực hiện sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu. Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực tiếp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhất là người đứng đầu.

10. Phú Quốc trước cơ hội bứt phá du lịch và lưu trú từ APEC 2027: Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ nhằm chuẩn bị cho APEC 2027. Theo Savills Việt Nam, cùng với sự cải thiện về kết nối giao thông, sân bay và hệ thống tiện ích, thị trường du lịch và lưu trú trên đảo cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực, thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư và thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế. Tuy nhiên, khi nguồn cung khách sạn cao cấp dự kiến tăng mạnh trong những năm tới, khả năng duy trì nhu cầu lưu trú, chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành sau APEC sẽ trở thành những yếu tố quan trọng định hình triển vọng thị trường.

11. Hà Nội tham vấn cộng đồng về phương án 5 tuyến đường sắt đô thị: Hồ sơ phương án tuyến và vị trí nhà ga của 5 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đang được công khai tại các địa phương để lấy ý kiến cộng đồng. Những bản vẽ niêm yết là tài liệu phục vụ tham vấn, làm cơ sở tổng hợp ý kiến, rà soát, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sáng 19/11, thông tin đến TTXVN, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, đang phối hợp với các địa phương tổ chức công khai hồ sơ phương án tuyến và vị trí nhà ga tỷ lệ 1/500 của 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14. Đây là các tuyến đã được tổ chức khởi công ngày 22/6/2026. Theo MRB, ngày 13 và 16/11/2026, đơn vị đã ban hành các văn bản gửi UBND các xã, phường liên quan, đề nghị phối hợp công khai hồ sơ và tổ chức các cuộc họp tham vấn cộng đồng.

12. Điều chỉnh rào chắn đường Cổ Linh kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ ngày 20/11: Ngày 19/11, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 20/11 thực hiện điều chỉnh rào chắn tổ chức giao thông đường Cổ Linh đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để thi công công trình khẩn cấp Dự án Xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, phường Long Biên, thành phố Hà Nội (Giai đoạn 1). Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong các ngày Lễ, Tết, các ngày diễn ra lễ hội trên địa bàn đang thi công hoặc khi có yêu cầu của đơn vị chức năng để đảm bảo an toàn giao thông, chủ đầu tư phải chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn máy thi công, vật liệu xây dựng, đất đá thải,… tại công trường và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông.