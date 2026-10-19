Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 19/10/2026

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng hội kiến Ngài Guy Parmelin, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sĩ.

1. Đưa FTA Việt Nam - EFTA sớm đi vào thực thi từ năm 2027:

Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 19/10 cho biết: sáng 18/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã hội kiến Ngài Guy Parmelin, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ năm 2026, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sĩ, nhân dịp Tổng thống thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10/2026. Hai bên đã trao đổi các biện pháp sớm đưa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA) vào thực thi, thúc đẩy thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới.

2. Giảm lãi suất cần lựa chọn đúng đối tượng và lĩnh vực ưu tiên: Sáng 19/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Đức Ấn đã chủ trì cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước với 46 ngân hàng thương mại. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thống đốc Phạm Đức Ấn khẳng định NHNN sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các tổ chức tín dụng tháo gỡ khó khăn nhưng không đánh đổi an toàn hệ thống. Điều hành lãi suất vì vậy cần kết hợp giảm chi phí vốn với tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và kiểm soát cạnh tranh lãi suất huy động thiếu lành mạnh.

3. EU hỗ trợ Hà Nội 10 triệu EUR chuẩn bị dự án metro số 3 kéo dài đến Hoàng Mai: Liên minh châu Âu hỗ trợ 10 triệu EUR để nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư đoạn kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 3 (metro) từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai. Đoạn tuyến dự kiến dài khoảng 11 km, được nghiên cứu xây dựng hoàn toàn dưới lòng đất, gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Ngày 19/10, tại ga Cầu Giấy (S8- thuộc tuyến metro số 3 Nhổn-Ga Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Chính phủ Pháp, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) tổ chức lễ gắn biển lưu niệm tuyến metro số 3.

Liên minh châu Âu hỗ trợ 10 triệu EUR để nghiên cứu kéo dài tuyến metro từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai, dài khoảng 11 km, dự kiến đi ngầm toàn bộ. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

4. Kiều hối về TP. Hồ Chí Minh tăng gần 40% trong quý III:

Kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh trong quý III/2026 đạt hơn 2,83 tỷ USD, tăng 39,5% so với quý trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là quý đầu tiên trong năm ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ, góp phần thu hẹp mức sụt giảm của dòng kiều hối trong 9 tháng.Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh thông qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trong quý III/2026 đạt 2,835 tỷ USD, tăng hơn 802 triệu USD so với quý II/2026.

5. Cần Thơ khởi công Dự án căn hộ chung cư hạng sang Thiên Quân Apartment: Sáng 19/10, Dự án căn hộ chung cư hạng sang Thiên Quân Apartment chính thức được tổ chức lễ khởi công tại số 55 đường Nguyễn Việt Hồng, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đánh dấu cột mốc dự án chính thức bước vào giai đoạn xây dựng; đồng thời góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng cao tại khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, việc Thiên Quân Group đầu tư Dự án căn hộ chung cư hạng sang Thiên Quân Apartment góp phần quan trọng vào định hướng phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố.

6. Quảng Trị hợp tác với ACV, T&T phát triển mạng đường bay: Chiều 19/10, đại diện ACV và Tập đoàn T&T ký kết Hợp đồng nguyên tắc về khai thác Cảng hàng không Quảng Trị. UBND tỉnh Quảng Trị, ACV và Tập đoàn T&T cũng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển mạng đường bay, xúc tiến thương mại, du lịch và chuyển đổi số tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026 - 2030. Biên bản ghi nhớ tập trung vào hợp tác xúc tiến thị trường, phát triển vận tải hàng không tại Quảng Trị; nghiên cứu ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nhằm phát triển hệ sinh thái số của tỉnh gắn với các cảng hàng không trên địa bàn; đồng thời xác định trách nhiệm phối hợp giữa các bên trong quá trình triển khai./.

7.Lạng Sơn (Việt Nam) - Bằng Tường (Trung Quốc) đẩy nhanh triển khai cửa khẩu thông minh: Ngày 19/10, tại lối thông quan khu vực mốc 1090 - 1091 (Tân Thanh - Pò Chài) diễn ra cuộc hội đàm giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Việt Nam) và Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc). Hai bên đã tập trung trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa và đẩy nhanh tiến độ triển khai mô hình cửa khẩu thông minh. Đây là những nội dung quan trọng nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, vận tải và giao lưu qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

8. Tây Ninh thu hồi 22 cơ sở nhà, đất, mở hướng khai thác thương mại, dịch vụ: Tây Ninh sẽ thực hiện thu hồi giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác để kêu gọi đầu tư thương mại, dịch vụ theo Luật Đất đai đối với 22 cơ sở nhà, đất, tổng diện tích gần 53.600 m2. Các cơ sở này thuộc nhiều cơ quan, đơn vị như Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ… Trung tâm Phát triển quỹ đất phải hoàn thiện phương án quản lý, khai thác chậm nhất ngày 25/10/2026.

9. Gia Lai xây dựng Cụm Công nghiệp Canh Vinh 3 với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng: Ngày 19/10, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đang mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Canh Vinh 3, xã Canh Vinh với quy mô 64,8 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng. Từ 19 – 23/10 tới, UBND xã Canh Vinh tiến hành tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. Dự án được quy hoạch tại thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh, với tổng diện tích 64,8 ha. Trong tổng vốn đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng, chi phí thực hiện dự án khoảng 350 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 150 tỷ đồng.

10. Vĩnh Long xây dựng mã số vùng trồng, khắc phục vướng mắc xuất khẩu: Chiều 19/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa làm việc với các sở, ngành liên quan nghe báo cáo tình hình hoạt động và những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp. Đại diện các sở, ngành báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn và định hướng thời gian tới đối với công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nông sản; Đề án nghiên cứu, phát triển giống nông nghiệp và hoa kiểng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; khắc phục các khuyến nghị liên quan đến xuất khẩu bưởi tươi sang Australia và hoạt động của kinh tế tập thể,