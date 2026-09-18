Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 18/9/2026

1. Nâng hạng không phải là đích đến mà là động lực thúc đẩy bước tiến mới: Đây là ý kiến khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tại Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS), diễn ra ngày 18/9 tại Hà Nội. Hội nghị do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) phối hợp với FTSE Russell tổ chức, trong thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell từ ngày 21/9/2026.

Nhiều doanh nghiệp và hộ dân ở Cà Mau sử dụng điện mặt trời để giảm chi phí. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

2. Bộ Công Thương đôn đốc các địa phương phát triển điện mặt trời mái nhà: Nhằm góp phần bảo đảm an ninh cung cấp điện và thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 7404/BCT-DL đề nghị các bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ theo Chỉ thị số 10/CT-TTg từ nay đến trước ngày 31/3/2027.

3. Dòng vốn chảy vào doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng nhanh hơn mặt bằng chung: Thông tin tại Hội nghị “Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa” diễn ra sáng 18/9, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho biết tính đến ngày 28/8/2026, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt gần 20,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,24% so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, tín dụng đối với DNNVV đang tăng nhanh hơn mặt bằng chung. Hiện có trên 100 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ đối với khu vực này, với tổng dư nợ trên 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm 2025 và chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của nền kinh tế.

4. Thúc đẩy chuyển đổi số giao thương biên mậu Việt Nam - Lào - Trung Quốc: Chiều 18/9, tại Hội nghị Xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc năm 2026, với chủ đề “Chuyển đổi số và Thương mại xanh: Động lực bứt phá giao thương biên mậu Việt Nam - Lào - Trung Quốc”, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Vũ Bá Phú nhấn mạnh: Thương mại quốc tế đang chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng về phương thức sản xuất, lưu thông và tiêu dùng. Các yêu cầu về chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng, phát triển bền vững, giảm phát thải và kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành những điều kiện quan trọng để hàng hóa tiếp cận và duy trì vị thế trên thị trường quốc tế.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các nước tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

5. Kiến tạo thị trường nhà ở xã hội bền vững: Thay vì chỉ coi nhà ở xã hội là chính sách an sinh dành cho nhóm thu nhập thấp, cần từng bước tiếp cận khái niệm Affordable Housing - nhà ở vừa túi tiền, với nhiều tầng sản phẩm và hình thức sở hữu, thuê, thuê mua. Khi đó, bài toán không còn là “xây bao nhiêu căn nhà ở xã hội”, mà là tạo lập một thị trường có khả năng cung cấp đúng loại nhà, đúng vị trí, đúng mức giá và đúng nhu cầu của người lao động. Đây là nhận định được nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đưa ra tại hội thảo “Nghiên cứu phát triển chính sách tạo lập thị trường nhà ở xã hội tại Việt Nam” do Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 18/9.

6. Dự án ngăn triều TP Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành trong tháng 11: Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng đang được gấp rút thi công các hạng mục cuối. Với tiến độ các hạng mục đạt từ 92 - 99%, công trình dự kiến hoàn thành toàn bộ và đưa vào vận hành trong tháng 11. Theo đại diện Công ty TNHH Trung Nam An Triều, toàn công trường hiện huy động gần 1.500 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện, máy móc như sà lan, tàu kéo, máy đào phục vụ thi công. Tiến độ chung của toàn dự án hiện đạt khoảng 95%, các hạng mục chính đến nay đã cơ bản hoàn thành.

7. Quảng Ninh nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc kết nối đường Vành đai 5 – Vùng Thủ đô Hà Nội: Theo phương án nghiên cứu, dự án có chiều dài toàn tuyến khoảng 54,5 - 55 km, quy mô thiết kế tiêu chuẩn 6 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 120 km/h. Điểm đầu tuyến đặt tại nút giao Hạ Long Xanh (Km6+700 trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, thuộc phường Tuần Châu) và điểm cuối kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại địa bàn thành phố Hải Phòng (thuộc phường Trần Nhân Tông), cùng các tuyến nhánh nối với cao tốc Hải Phòng - Gia Bình.

8. Vĩnh Long hợp tác cùng CT Group phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược: Ngày 18/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn CT Group về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Tập đoàn CT Group hợp tác trên 6 lĩnh vực gồm: phát triển dữ liệu số các ngành, lĩnh vực; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; hệ sinh thái UAV; nông nghiệp công nghệ cao; kinh tế xanh và tín chỉ carbon; số hóa đa lớp và bản sao số (Digital Twin)

Các đại biểu thực hiện nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN

9. Vietnam Airlines đưa mùa Thu Hà Nội thành sản phẩm hút khách: Chiều 18/9, Vietnam Airlines chính thức công bố chiến dịch thường niên "Chạm Thu Hà Nội 2026" với thông điệp "Một mùa thu - Năm giác quan - Vạn cảm xúc", nằm trong thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa - du lịch giai đoạn 2025-2030 giữa Vietnam Airlines và thành phố Hà Nội. Chiến dịch kết nối hàng không với ẩm thực, âm nhạc, thể thao và các trải nghiệm đô thị, góp phần làm mới cách quảng bá Hà Nội vào mùa đẹp nhất trong năm.

Xe ô tô buýt thuần điện của Kim Long Motor được đưa lên tàu biển để sang Thái Lan. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

10. Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế xuất khẩu lô xe buýt thuần điện đầu tiên sang Thái Lan: Ngày 18/9, tại cảng biển Chân Mây, xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế, Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor) đã tổ chức Lễ xuất khẩu lô xe ô tô buýt thuần điện sang Thái Lan. Theo đó, Kim Long Motor đã chính thức xuất khẩu lô 9 chiếc ô tô city buýt thuần điện Kim Long đầu tiên, trong tổng 113 xe sẽ được bàn giao và xuất khẩu trong năm 2026, phục vụ vận tải hành khách tại thị trường Thái Lan.