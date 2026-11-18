Vinh danh “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2026”. Ảnh; Bích Hồng/Bnews/vnanet.vn

1. Vinh danh 72 thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam:

Sáng 18/11, tại Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2026”, đồng thời công bố kết quả Chương trình khảo sát, xếp hạng và công bố tín nhiệm doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp bền vững năm 2026 (VARI 2026). Tại buổi lễ, 72 thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu được vinh danh và 100 doanh nghiệp được lựa chọn vào Bảng xếp hạng TOP 100 VARI 2026.

2. Phát triển Trung tâm công nghiệp - năng lượng không chờ đủ cơ chế mới triển khai: Bên lề toạ đàm “Trung tâm công nghiệp-năng lượng: Kiến tạo động lực tăng trưởng mới” ngày 18/11 do Tạp chí Năng lượng mới (Petrotimes) tổ chức, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam đề xuất, thay vì chờ một khung pháp lý đầy đủ, hoàn chỉnh để triển khai, Việt Nam cần thử nghiệm phát triển một vài trung tâm công nghiệp-năng lượng Quốc gia đầu tiên, từ đó sẽ hoàn thiện được các cơ chế phù hợp, hiệu quả.

3. Chủ động bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước đợt mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có công điện số 21/CĐ-TL-ATĐ đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng ngừa ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp và thiếu nước sinh hoạt nông thôn do ảnh hưởng của mưa lớn.

4. TP. Hồ Chí Minh sắp xếp, xử lý hơn 10.000 cơ sở nhà, đất công: Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, thời gian qua, UBND TP. Hồ Chí Minh đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý trên toàn địa bàn. Thành phố đã hoàn thành rà soát, sắp xếp hơn 10.000 cơ sở nhà, đất công.

5. Hỗ trợ 1,75 triệu Euro phát triển chuỗi cà phê Arabica tuần hoàn tại Sơn La: Ngày 18/11, tại tỉnh Sơn La, Dự án CAFE-CIRCLE “Thúc đẩy sản xuất và sơ chế tuần hoàn cho cà phê Arabica tại tỉnh Sơn La” được khởi động, đánh dấu nỗ lực nhằm giúp ngành cà phê tỉnh Sơn La, Việt Nam biến thách thức về môi trường thành cơ hội phát triển sản xuất xanh hơn và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Dự án do Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức CARE Pháp đồng tài trợ, với tổng ngân sách viện trợ 1,75 triệu Euro.

6. Quy hoạch hơn 10.700 ha đô thị hai bên sông Lô: Để giải quyết đồng bộ các điểm nghẽn về giao thông, chống ngập và hạ tầng xã hội, nhất là trước áp lực gia tăng dân số và mở rộng không gian đô thị Việt Trì, UBND tỉnh Phú Thọ vừa đưa ra phương án ý tưởng Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phát triển khu đô thị hai bên bờ sông Lô, tỉnh Phú Thọ. Phương án ý tưởng Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phát triển khu đô thị hai bên bờ sông Lô có diện tích nghiên cứu khoảng 10.772 ha, thuộc địa giới hành chính của 9 xã, phường; dự kiến xây dựng thêm 5 cầu vượt sông Lô, tăng cường kết nối giao thông giữa hai bờ; hình thành các trung tâm hành chính, thương mại, văn hóa, thể thao, logistics.

7. Phú Thọ khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 570 tỷ đồng: Ngày 18/11, tại phường Vân Phú, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà Hùng Vương tổ chức khởi công Dự án Nhà ở xã hội Hùng Vương với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 570 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án có ý nghĩa thiết thực trong nỗ lực phát triển quỹ nhà ở xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân, người lao động và các đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn tỉnh.

8. Khơi thông nguồn vốn, nâng chuẩn doanh nghiệp Việt theo yêu cầu thị trường quốc tế: Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, chia sẻ rủi ro đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Diễn đàn Đầu tư tác động với chủ đề “Mở khóa thương mại và chuỗi cung ứng” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Quỹ Đầu tư Tác động Impact Investment Exchange (IIX), Phòng Thương mại Canada tại Việt Nam (CanCham) tổ chức ngày 18/11.

9. Dự kiến thử nghiệm xe tự hành IGV thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị: Ngày 18/11, tại tuyến đường vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và Văn phòng cửa khẩu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức hội đàm, trao đổi về phương án thử nghiệm thông quan xe IGV tại tuyến đường vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120. Hai bên thống nhất, thời gian thử nghiệm dự kiến trong 3 tháng (bắt đầu từ khoảng cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2026) và từ 18 giờ - 20 giờ (giờ Hà Nội) hằng ngày).

10. Gia Lai khởi công hai dự án năng lượng tái tạo vốn hơn 2.180 tỷ đồng: Ngày 18/11, tại xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai, hai dự án năng lượng tái tạo gồm Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông và Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn đồng loạt được khởi công xây dựng, với tổng công suất thiết kế 84,5 MW, tổng vốn đầu tư hơn 2.181 tỷ đồng. Hai dự án được triển khai trên địa bàn xã Bàu Cạn và xã Gào, dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành trong năm 2028.