Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 17/9/2026

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và ông Vladimir Šimoňák, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Slovakia ký nghị định thư. Ảnh: Quang Hòa/TTXVN

1. Việt Nam - Slovakia thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Theo Bộ Công Thương, Khóa họp lần thứ III Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước được diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Slovakia đang có bước phát triển mới. Tại Khóa họp, hai Trưởng đoàn đã thông báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước, điểm lại tình hình hợp tác song phương trong thời gian qua. Cùng đó nhất trí rằng quan hệ hợp tác Việt Nam – Slovakia tuy có những bước phát triển tích cực nhưng vẫn còn ở mức khiêm tốn, chưa tương xứng với quan hệ chính trị song phương tốt đẹp, cũng như tiềm năng và mong muốn của hai bên.

2. Bộ Xây dựng tham vấn chính sách mới về giao thông xanh

Số lượng phương tiện sử dụng năng lượng xanh liên tục gia tăng, đặc biệt là các phương tiện giao thông điện như xe đạp điện và ô tô điện. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách, đồng thời chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng và nguồn năng lượng để đáp ứng quá trình chuyển đổi. Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn tại Hội nghị tham vấn Báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 17/9.

3. Vi phạm xây dựng, kinh doanh bất động sản có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng: Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, các cơ quan quản lý xây dựng phải xử lý khối lượng lớn vụ việc từ kiểm tra, phát hiện đến xử phạt vi phạm. Việc xác định đúng hành vi, thời hiệu và đặc biệt là thẩm quyền xử phạt trở thành yêu cầu quan trọng để tránh quyết định xử lý bị vướng về pháp lý. Đây là một trong những nội dung được Bộ Xây dựng lưu ý tại hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính diễn ra ngày 17/9.

4. VIFC-HCMC và ACCA hợp tác phát triển nguồn nhân lực tài chính quốc tế

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa VIFC-HCMC và ACCA nhằm tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Sự phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đặt ra yêu cầu ngày càng cao về đội ngũ nhân lực có chuyên môn, khả năng làm việc xuyên biên giới và am hiểu các chuẩn mực quốc tế. Ngày 17/9, tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam năm 2026 – “ACCA – VIFC Forum 2026”, do VIFC-HCMC phối hợp với ACCA tổ chức, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, chuẩn mực nghề nghiệp và khả năng đáp ứng các yêu cầu của thị trường tài chính quốc tế trong quá trình xây dựng hệ sinh thái tài chính tại VIFC-HCMC.

5. Ngày mai sẽ diễn ra Hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông tin, ngày 18/9, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS). Hội nghị diễn ra trước thời điểm việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

6. Nâng tầm năng lực ngành in từ gia công đến tạo giá trị toàn cầu

Ngành in Việt Nam không nên dừng lại ở định vị cạnh tranh với các “đối thủ” mà phải hướng đến chinh phục thị trường toàn cầu bằng nâng tầm năng lực sản xuất và thương hiệu; trong đó, doanh nghiệp cần đảm bảo yếu tố truy xuất nguồn gốc sản phẩm ngày càng đóng vai trò quan trọng trên thị trường xuất khẩu và quyết định của người mua trong lựa chọn nguồn cung. Đây là nhận định của các chuyên gia, doanh nghiệp tại hội thảo “Ngành in Việt Nam từ gia công đến tạo giá trị” do Hiệp hội In Việt Nam tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh, ngày 17/9.

7. Doanh nghiệp Hoa Kỳ đề xuất đầu tư sản xuất công nghệ MEMS tại Cần Thơ

Chiều 17/9, tại Văn phòng Thành ủy Cần Thơ, Thường trực Thành ủy Cần Thơ làm việc với Công ty TNHH Siargo (Hoa Kỳ) nhằm tìm hiểu năng lực công nghệ, định hướng hoạt động của doanh nghiệp và trao đổi cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển các sản phẩm cảm biến công nghệ vi cơ điện tử hệ thống (MEMS) trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc.

8. Động thổ Khu công nghiệp Tân Phước 1, vốn đầu tư gần 5.940 tỷ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Khu công nghiệp Tân Phước 1. Ảnh Công Trí/TTXVN

Sáng 17/9, Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang - Tổng Công ty IDICO - CTCP tổ chức Lễ động thổ thi công hạ tầng kỹ thuật Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phước 1, tại xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp. Khu công nghiệp Tân Phước 1 có quy mô 470 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.936 tỷ đồng; trong đó diện tích đất công nghiệp là 362,8 ha, thời hạn sử dụng đất đến năm 2074.

9. VPI và Technip Energies hợp tác phát triển dự án ngoài khơi, chuyển dịch năng lượng

Ngày 17/9, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Technip Energies đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU), thiết lập khuôn khổ hợp tác nghiên cứu phát triển (R&D), với trọng tâm là phát triển các dự án ngoài khơi, chuỗi giá trị khí LNG và chuyển dịch năng lượng. Cụ thể, VPI và Technip Energies sẽ hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và kỹ thuật, từ nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED), thiết kế kỹ thuật chi tiết, đến tư vấn quản lý dự án, vận hành và bảo dưỡng.

10. Ngừng chạy nhiều chuyến tàu do mưa lũ đến ngày 19/9

Tối 17/9, ngành đường sắt thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu do ảnh hưởng mưa lũ tại Thanh Hóa. Cụ thể, ngừng tàu SE19 có hành trình Bắc - Nam, tàu JSE17 có hành trình Hà Nội - Đà Nẵng ngày 17/9; ngừng tàu có hành trình Bắc - Nam SE20, JSE18 có hành trình Đà Nẵng - Hà Nội ngày 18/9; ngừng tàu NA1/2 có hành trình Hà Nội - Vinh và ngược lại ngày 17/9. Cùng thời điểm này, ngành đường sắt đã lên kế hoạch chuyển tải hành khách bằng đường bộ.