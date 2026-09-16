Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 16/9/2026

1. El Nino có thể gây thiếu nước trên nhiều lưu vực sông trong năm 2026-2027: Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 16/9, Phó Cục trưởng Cục Tài nguyên nước Ngô Mạnh Hà cho biết, nguy cơ El Nino gây thiếu nước trong năm 2026-2027 là rất cao, đặc biệt tại các lưu vực sông khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Mức thiếu hụt dòng chảy trên một số sông có thể tương đương hoặc cao hơn những năm hạn hán nghiêm trọng 2015-2016 và 2019-2020, với khả năng thiếu hụt từ 15-78% so với trung bình nhiều năm.

2. Khẩn trương khắc phục tồn tại để khôi phục xuất khẩu bưởi sang Australia: Liên quan đến việc Australia tạm ngừng nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghiêm Quang Tuấn cho biết, Cục đã có văn bản gửi các địa phương triển khai biện pháp khắc phục các tồn tại, thực hiện quyết định tạm dừng xuất khẩu bưởi sang thị trường Australia.

Đóng gói, bảo quản sản phẩm bưởi da xanh xuất khẩu ở nhà máy của Công ty Vina T&T Group Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

3. Chưa chốt thời điểm “vận hành” giấy chứng nhận đất đai điện tử: "Phôi" Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất điện tử đã được xây dựng và thống nhất bước đầu với Bộ Công an, hướng tới tích hợp trên VNeID, nhưng chưa có mốc thời gian chính thức để đưa vào vận hành. Theo Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trước khi triển khai, cơ quan quản lý còn phải hoàn thiện quy định sửa đổi Luật Đất đai, tái cấu trúc các thủ tục hành chính theo hướng toàn trình điện tử và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Ảnh minh hoạ: Thế Duyệt/TTXVN

4. Cà Mau đề xuất đầu tư xây dựng Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu công suất 7 triệu tấn/năm: UBND tỉnh Cà Mau vừa có tờ trình đề xuất Bộ Công Thương bổ sung Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Cà Mau công suất 7 triệu tấn/năm vào Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch liên quan. Dự kiến dự án triển khai tại Khu công nghiệp Tân Thuận, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau theo 2 giai đoạn.

5. Đà Nẵng khởi công dự án nhà ở xã hội có vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng: Ngày 16/9, tại phường Hòa Xuân, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH Trainco Bình Định tổ chức khởi công Dự án Nhà ở xã hội Lê Kim Lăng. Dự án có quy mô 326 căn hộ, diện tích từ khoảng 45 m² đến 70 m² do Công ty TNHH Trainco Bình Định làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 6.968,5 m² tại phường Hòa Xuân, sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 489 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao trong quý II/2028.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

6. Lâm Đồng chào giá cho thuê 35 trụ sở dôi dư từ 17 triệu đồng/năm: Ngày 16/9, lãnh đạo Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa thông báo danh mục 35 cơ sở nhà, đất và giá sàn cho thuê theo phương thức chào giá cạnh tranh đối với các cơ sở do đơn vị này quản lý, khai thác. Các cơ sở nhà, đất thông báo cho thuê là những trụ sở, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh bị dôi dư sau khi hợp nhất.

7. Đề xuất lập Quỹ chuyển đổi xanh TP Hồ Chí Minh để dẫn vốn: Để đáp ứng nhu cầu vốn cho chuyển đổi xanh giai đoạn 2025-2035, các chuyên gia đề xuất TP Hồ Chí Minh nghiên cứu thành lập Quỹ Chuyển đổi xanh, đóng vai trò đầu mối kết nối và phân bổ các nguồn vốn ngân sách, tư nhân, quốc tế và thị trường carbon. Đây là thông tin tại hội thảo “Cơ hội cho chuyển đổi xanh từ Luật Phát triển đô thị”, do Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh (HIDS) phối hợp với Trường Đại học VinUni tổ chức ngày 16/9.

8. Gần 10.818 tỷ đồng đầu tư vào các dự án công nghiệp: Chiều 16/9, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức công bố, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư liên quan đến 5 dự án. Các dự án có tổng vốn đăng ký gần 10.818 tỷ đồng, gồm 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp và 2 dự án sản xuất vải cao cấp, dự án Nhà xưởng cho thuê của nhà đầu tư nước ngoài.

9. Khởi công Khu công nghiệp Thuận Thành III, phân khu C quy mô gần 2.000 tỷ đồng: Ngày 16/9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Gilimex Bắc Ninh tổ chức khởi công dự án Khu công nghiệp Thuận Thành III, phân khu C với quy mô 196 ha, tổng vốn đầu tư 1.986 tỷ đồng, triển khai tại 2 phường Thuận Thành và Trí Quả. Dự án nằm trên trục kết nối quốc lộ 17, 18 và đường Vành đai 4; thuận lợi tiếp cận Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, các cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh và cửa khẩu phía Bắc. Khu công nghiệp cách sân bay quốc tế Gia Bình khoảng 11 km, tạo thêm triển vọng kết nối hàng không và logistics cho khu vực.

10. Vietravel Airlines nối lại đường bay Hà Nội - Đà Lạt: Vietravel Airlines vừa chính thức khai thác trở lại đường bay nội địa kết nối Hà Nội và Đà Lạt, với tần suất khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày, nhằm đáp ứng kế hoạch mở rộng mạng bay và nhu cầu di chuyển của hành khách trong những tháng cuối năm 2026.