1. Sáu nhóm nhiệm vụ chuyển đổi số hướng tới tăng trưởng của ngành xây dựng

Tiếp nối buổi khai trương Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Bộ Xây dựng ngày 16/11, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Xây dựng tập trung 6 nhóm nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, làm chủ công nghệ, phát triển dữ liệu dùng chung, lấy nhu cầu người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm, phát triển nhân lực chất lượng cao và đưa nghiên cứu vào thực tiễn. Các nhiệm vụ nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực tăng trưởng. Dịp này, Bộ Xây dựng khai trương Cổng thông tin chuyển đổi số, công bố 138 sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu.

2. Việt Nam - Chile tăng kết nối và mở rộng giao thương

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại diễn đàn. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Ngày 16/11, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Chile diễn ra tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Chile José Antonio Kast, nhằm thúc đẩy kết nối và mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương vượt 1,7 tỷ USD. Trên nền tảng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chile và CPTPP, hai bên hướng tới khai thác lợi thế bổ trợ trong nông nghiệp, thực phẩm, công nghệ, năng lượng tái tạo và sản xuất. Doanh nghiệp cũng trao đổi về logistics, hải quan, tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm dịch.

3. Khuyến nghị sử dụng 2,8-3,2 tỷ m³ nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2026-2027

Trước nguy cơ thiếu nước trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình trong mùa cạn 2026-2027 do ảnh hưởng El Nino, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến nghị sử dụng 2,8-3,2 tỷ m³ nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân, hạn chế vượt 3,5 tỷ m³. Nguồn nước các hồ chứa và sông trên lưu vực được dự báo thiếu hụt, trong khi nhu cầu nông nghiệp chiếm khoảng 86% tổng lượng nước khai thác. Bộ đề nghị các địa phương, ngành liên quan tiết kiệm nước, điều tiết linh hoạt hồ chứa, ưu tiên cấp nước sinh hoạt và sản xuất thiết yếu.

4. Đổi tên ga Thọ Lộc thành ga Phong Nha trên tuyến đường sắt Bắc – Nam

Bộ Xây dựng quyết định đổi tên ga Thọ Lộc, tỉnh Quảng Trị, tại Km 498+700 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh thành ga Phong Nha. Việc đổi tên nhằm thống nhất nhận diện với điểm đến du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, tạo thuận lợi cho hành khách tìm kiếm thông tin, mua vé và kết nối các điểm di sản miền Trung. Việc đổi tên không làm thay đổi vị trí, chức năng, quy mô, kết cấu và hoạt động khai thác của nhà ga.

6. Festival OCOP Việt Nam 2026 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 12

Đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Chi cục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi họp báo. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Ngày 16/11, tại phường Sài Gòn, UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo công bố Festival OCOP Việt Nam năm 2026. Festival OCOP Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3-6/12 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Sáng tạo từ truyền thống – Bứt phá đến tương lai”. Festival có diện tích khoảng 3.200 m², gồm 350 gian hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP từ các địa phương. Các hoạt động chính gồm hội thi 68 sản phẩm tiêu biểu, diễn đàn kết nối giao thương, quảng bá kinh tế xanh và ngày hội livestream OCOP trên nền tảng số.

7. Cần Thơ phát động chiến dịch 30 ngày, đêm làm sạch thành phố

Ngày 16/11, thành phố Cần Thơ phát động “Chiến dịch 30 ngày, đêm Sáng - xanh - sạch - đẹp thành phố”, diễn ra từ nay đến hết ngày 21/12/2026, tại 3 khu vực trọng điểm. Chiến dịch huy động chính quyền, doanh nghiệp và người dân tham gia thu gom rác thải, xử lý điểm ô nhiễm, khơi thông kênh rạch, cống thoát nước, chỉnh trang đường phố và khu dân cư. Thành phố đồng thời vận động phân loại rác tại nguồn, hạn chế nhựa dùng một lần, lập lại trật tự đô thị và duy trì kết quả sau chiến dịch.

8. Quảng Trị phê duyệt 103 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026–2030

Theo đó, 103 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư được phân thành 7 nhóm lĩnh vực, gồm: năng lượng 2 dự án; logistics 3 dự án; du lịch, dịch vụ và thương mại 38 dự án; nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao 7 dự án; công nghiệp, khu, cụm công nghiệp và hạ tầng sản xuất 32 dự án; đô thị, nhà ở thương mại 16 dự án; y tế, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng 5 dự án.

9. SCB đưa lãi suất tiết kiệm về 0%/năm

Theo biểu lãi suất mới công bố áp dụng từ ngày 16/11, SCB đưa lãi suất tiền gửi online về 0%/năm đối với tất cả kỳ hạn, từ 31, 39, 45 ngày đến các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Mức lãi suất này được áp dụng cho các phương thức lĩnh lãi trước, hàng tháng và cuối kỳ. Đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường dành cho khách hàng cá nhân mở mới tại quầy, SCB cũng niêm yết lãi suất 0%/năm ở toàn bộ các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng.

10. Tôm hùm chết hàng loạt, người nuôi ở vịnh Xuân Đài thấp thỏm

Tôm hùm chết được bán với giá thấp từ 300.000-400.000 đồng/kg. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Từ ngày 15-16/11, tôm hùm nuôi trên vịnh Xuân Đài bất ngờ chết hàng loạt khiến ngư dân ở các phường Xuân Đài, Sông Cầu khẩn trương thu gom, đưa về bờ để xuất bán cho thương lái với giá thấp, chấp nhận thua lỗ trong vụ nuôi năm nay. Ghi nhận tại Cảng cá Dân Phước (phường Xuân Đài), hàng chục ghe thuyền đưa tôm hùm nuôi chết vào cảng để bán cho thương lái. Trên mỗi chiếc thuyền có hàng trăm thùng đựng tôm hùm chết đủ các kích cỡ lớn nhỏ, chủ yếu là tôm hùm xanh.