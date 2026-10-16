Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 16/10/2026

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình). Ảnh minh họa: Thùy Dung/TTXVN

1. Hoàn thiện chính sách để Việt Nam sớm gia nhập thị trường CCS 40 tỷ USD: Với tiềm năng kinh tế của dịch vụ thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) gắn với hoạt động dầu khí, việc sớm hoàn thiện các chính sách dưới Luật Dầu khí (sửa đổi) sẽ góp phần thu hút đầu tư và triển khai các dự án CCS, từ đó giúp Việt Nam sớm gia nhập thị trường dịch vụ CCS khu vực Đông Nam Á với quy mô lên tới 40 tỷ USD. Theo ông Bùi Đào Thái Trường, Tổng Giám đốc Roland Berger Việt Nam, thị trường dịch vụ CCS là thị trường mới và có nhiều cơ hội mới nhưng Việt Nam hiện còn chậm trong “cuộc đua” vào thị trường tiềm năng này so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hiện Malaysia và Indonesia đã có những chính sách, định chế về thu giữ carbon, có luật về CCS từ năm 2025. Các quốc gia này cũng đã có dự án hợp tác khai thác CCS và gia nhập thị trường giao dịch carbon xuyên biên giới.

2. Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển chuỗi giá trị cây trồng an toàn: Ngày 16/10, tại xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội nghị tổng kết của dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh miền Bắc Việt Nam”. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2022-2026 bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ quản và Trung tâm Khuyến nông quốc gia làm chủ dự án. Các tỉnh được thụ hưởng: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Sơn La.

Đại diện các đơn vị nhận chứng nhận sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2026. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

3. Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026: Chiều tối 16/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 nhằm vinh danh 499 sản phẩm, dịch vụ của 227 doanh nghiệp. Kết quả này tiếp tục ghi nhận nỗ lực xây dựng thương hiệu của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững để gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Qua hơn hai thập kỷ, chương trình từng bước hình thành hệ giá trị chung cho doanh nghiệp, lấy ba tiêu chí “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong” làm nền tảng xây dựng và phát triển thương hiệu.

4. Tăng chế tài, siết hậu kiểm để ngăn chặn phân bón giả: Sáng 16/10 tại Hà Nội, Hiệp hội Phân bón Việt Nam tổ chức hội thảo "Phân bón giả - nhận diện, ngăn chặn và xử lý", với chủ đề: "Tăng cường phối hợp Nhà nước – Hiệp hội – Doanh nghiệp trong việc làm sạch thị trường phân bón Việt Nam". Theo thống kê của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), trong 10 tháng năm 2026, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 105 vụ vi phạm về phân bón với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,63 tỷ đồng; đồng thời chuyển sang cơ quan điều tra 4 vụ.

5. Hà Nội phân luồng giao thông cầu vượt nút giao trung tâm Long Biên từ 20/10: Ngày 16/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 20/10 đến hết ngày 15/12/2026 sẽ thực hiện phương án tổ chức giao thông cầu vượt nút giao trung tâm quận Long Biên (cũ), phường Bồ Đề, Việt Hưng, thành phố Hà Nội, để phục vụ thi công dự án sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông cầu vượt nút giao trung tâm quận Long Biên (cũ) gồm 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 thi công sửa chữa mố cầu và cào bóc thảm bê tông nhựa mặt cầu, đường đầu cầu hướng từ Quốc lộ 5 đi cầu Đông Trù thực hiện rào chắn toàn bộ 1 đơn nguyên của cầu vượt nút giao trung tâm quận Long Biên (cũ) hướng từ Quốc lộ 5 đi cầu Đông Trù để phục vụ thi công dự án. Giai đoạn 2 thi công sửa chữa mố cầu và cào bóc thảm bê tông nhựa mặt cầu, đường đầu cầu hướng từ cầu Đông Trù đi Quốc lộ 5 thực hiện rào chắn toàn bộ 1 đơn nguyên của cầu vượt nút giao trung tâm quận Long Biên (cũ) hướng từ cầu Đông Trù đi Quốc lộ 5 để phục vụ thi công dự án.

Toàn bộ tổ hợp nhịp cầu chính và hệ khung đỡ hạ thủy thành công lên sà lan chuyên dụng rạng sáng 16/10/2026. Ảnh: TTXVN phát

6. Hạ thủy thành công tổ hợp nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Rạng sáng 16/10, tổ hợp nhịp chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nặng 3.400 tấn đã được hạ thủy thành công. Các đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra, hoàn thiện công tác neo giữ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trước khi lai dắt từ cảng Đông Xuyên về trung tâm TP. Hồ Chí Minh để hợp long. Việc hạ thủy tổ hợp nhịp cầu đi bộ qua sông Sài Gòn (khối kết cấu cầu vòm thép cùng hệ khung đỡ) nặng 3.400 tấn được nhà tài trợ công trình và nhà thầu thực hiện tối 15/10 và hoàn thành hạ đặt an toàn xuống sà lan chuyên dụng tại Nhà máy Đại Dũng, cảng Đông Xuyên (phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh) lúc 2 giờ 15 phút sáng 16/10.

7. Nghệ An đẩy nhanh phá dỡ các chung cư xuống cấp ở mức nguy hiểm: Trước tình trạng nhiều nhà chung cư xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tỉnh Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ phá dỡ các công trình cũ, đồng thời yêu cầu sửa chữa, chỉnh trang những chung cư có hạng mục hư hỏng. Không chỉ giải quyết nguy cơ mất an toàn tại các khu nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, việc triển khai đồng bộ các giải pháp còn hướng tới cải thiện điều kiện sống, xây dựng môi trường đô thị văn minh, hiện đại. Chiều 16/10, tại các tòa C2, C3, C4 (Khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) Bí thư, Chủ tịch và đoàn công tác của phường Thành Vinh đã đến tận nơi tuyên truyền vận động những hộ dân cuối cùng sớm di dời khỏi các tòa nhà đã xuống cấp ở mức độ D (mức nguy hiểm cao nhất trong phân loại chất lượng nhà chung cư, cần được xử lý để bảo đảm an toàn cho cư dân).

Lãnh đạo phường Thành Vinh vận động các hộ dân sớm di dời khỏi khu chung cư xuống cấp. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

8. Hạ tầng đồng bộ mở đường cho TP Hồ Chí Minh tăng trưởng cao: Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất, TP Hồ Chí Minh cần đẩy nhanh đầu tư hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics và các công trình kỹ thuật theo hướng đồng bộ, gắn với quy hoạch tổng thể và đa dạng hóa nguồn lực. Đây là những vấn đề được đặt ra tại Hội thảo “Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ - Động lực tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển TP Hồ Chí Minh”, do Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh và Báo Tiền Phong tổ chức ngày 16/10.

9. Nhiệt điện Quảng Ninh ký hợp đồng EPC nâng cấp hệ thống xử lý khí thải: Ngày 16/10, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (thuộc Tổng công ty Phát điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cùng các đối tác đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng gói thầu Thiết kế - Mua sắm – Xây dựng (EPC) thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh. Đơn vị trúng thầu thực hiện dự án là Liên danh Tập đoàn Điện khí Thượng Hải (Trung Quốc) và Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương (Việt Nam). Giá trị hợp đồng EPC đạt 3.271,2 tỷ đồng, nằm trong tổng mức đầu tư dự án là 3.799,2 tỷ đồng (sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại).

Pano kêu gọi bảo vệ các loài thú quý hiếm trong Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

10. Thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu quy mô hơn 8.400 ha: Ngày 16/10, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định Thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu nằm trên địa bàn xã Hàm Thuận Nam và xã Tân Thành với quy mô 8.408 ha. Mục tiêu của việc thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu Bảo vệ và duy trì ổn định diện tích, chất lượng rừng tự nhiên; bảo tồn đa dạng sinh học, các loài nguy cấp, quý, hiếm và sinh cảnh tự nhiên đặc trưng của khu vực; hướng đến phục hồi các khu vực rừng suy thoái; nâng cao chức năng sinh thái, giá trị cảnh quan, nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo quy định. Bên cạnh đó, Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu sẽ góp phần ổn định đời sống dân cư vùng đệm, giảm áp lực lên tài nguyên rừng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên.