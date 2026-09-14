Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 14/9/2026

1. Nghị quyết 68-NQ/TW: Xây dựng văn hóa doanh nhân là nền móng thúc đẩy kinh tế tư nhân: Chiều 14/9, Sở Tài chính Hải Phòng phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tổ chức tọa đàm "Văn hóa doanh nhân Hải Phòng - Trí tuệ - Bản lĩnh - Tiên phong". Nội dung tọa đàm tập trung trao đổi về văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh; những yêu cầu đối với doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới; vai trò của văn hóa trong quản trị, xây dựng thương hiệu, tạo dựng niềm tin và phát triển doanh nghiệp.

2. Hợp tác Việt Nam – Anh mở thêm dư địa cho Trung tâm Tài chính quốc tế: Hợp tác tài chính đang trở thành một nội dung quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh, nhất là khi Việt Nam đẩy nhanh quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế. Việc phát triển thị trường vốn, nâng cao chuẩn mực quản trị và xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quốc tế được xem là những yếu tố quan trọng để tăng sức hút đối với dòng vốn và các định chế tài chính toàn cầu. Đây cũng là những nội dung được trao đổi tại Hội nghị Cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam về Dịch vụ Tài chính 2026, diễn ra ngày 14/9 tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện do Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham) và Dragon Capital tổ chức.

3. Việt Nam thúc đẩy các sáng kiến tài chính bền vững trong ASEAN: Ngày 14/9, tại phường Bãi Cháy (thành phố Quảng Ninh) đã diễn ra cuộc họp Ủy ban tăng cường năng lực hỗ trợ hội nhập tài chính ASEAN (SCCB) và phiên họp Nhóm đặc trách về tài chính bền vững (SLC – TF) lần thứ 11. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Hội nghị Ủy bao cấp cao về Hội nhập Tài chính ASEAN (SLC) lần thứ 32 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng Trung ương Indonesia tổ chức tại thành phố Quảng Ninh trong 2 ngày 14-15/9.

4. Mở rộng không gian đô thị, tạo dư địa phát triển mới cho Bắc Ninh: Từ ngày 20/9/2026, việc thành lập thành phố Bắc Ninh và 12 phường trên cơ sở 12 xã thuộc tỉnh Bắc Ninh chính thức có hiệu lực. Cùng với việc kiện toàn đơn vị hành chính, không gian đô thị được mở rộng, tạo thêm dư địa phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và hạ tầng; đồng thời tăng cường kết nối giữa các khu vực đô thị, khu công nghiệp và các địa phương trong vùng, tạo nền tảng cho những động lực tăng trưởng mới của Bắc Ninh.

5. Xác định nguyên nhân ban đầu khiến khu dân cư cạnh cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu bị ngập sâu: Chiều 14/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho biết, qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã bước đầu xác định nguyên nhân gây ngập lụt, khiến 420 hộ dân ở phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai bị ngập sâu. Theo đó, những ngày vừa qua, lượng mưa ở khu vực thượng nguồn và tại địa phương lớn, nước tập trung đổ về nhanh, với lưu lượng lớn, không tiêu thoát kịp thời gây ngập lụt. Cùng với đó, dòng chảy sông Buông quanh co, uốn lượn, lòng sông có nhiều cây cỏ, bồi lắng nhiều bùn đất, mặt cắt vị trí cầu sắt tạm tại tổ 9A1 (khu phố Hương Phước, phường Phước Tân) phục vụ công tác thi công cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu bị co hẹp, gây cản trở dòng chảy. Đồng thời khu vực có địa hình thấp trũng, đường dọc ven bờ sông Buông có cao độ thấp, khi mực nước sông dâng lên, tràn vào khu dân cư.

6. Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi 288 xe để thay cụm ổ khóa bị lỗi: Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), cơ quan này đã tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam về Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái trên mẫu xe ô tô Mercedes-Benz C200/300 (số loại W206) tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, chương trình triệu hồi được triển khai nhằm kiểm tra và thay cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái trên mẫu xe ô tô Mercedes-Benz C200/300 (số loại W206) do Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam sản xuất, lắp ráp tại thị trường Việt Nam (theo chương trình triệu hồi 7291007 của Mercedes-Benz AG). 288 xe thuộc dạng phải triệu hồi được sản xuất từ tháng 7/2021 đến tháng 10/2023. Chương trình triệu hồi được triển khai tại tất cả các nhà phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam trên toàn quốc, kéo dài từ 30/9/2026 đến 31/12/2031. Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến khoảng 2.5 giờ/xe.

7. Sắp diễn ra Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc lần thứ 21 tại Hà Nội: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc lần thứ 21 (AAAP 2026) sẽ diễn ra từ ngày 28-31/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với chủ đề “Chăn nuôi bền vững - Sustainable Animal Production”. Thông tin được Hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết tại buổi thông tin với báo chí chiều 14/9, tại Hà Nội. Hội nghị do Hội Chăn nuôi Việt Nam (AHAV) chủ trì tổ chức. Đến nay, khoảng 1.400 đại biểu đã đăng ký tham dự; trong đó có khoảng 600 đại biểu quốc tế đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ.

8. Huế khẩn trương khắc phục sạt lở đất đá trên các tuyến đường sau mưa lớn: Đợt mưa lớn từ tối 10-13/9 ở thành phố Huế đã gây sạt lở, hư hỏng và ách tắc tại một số tuyến giao thông khiến các đơn vị phải tập trung khẩn trương khắc phục. Sau hơn 2 năm xây dựng, đầu tháng 8/2026, Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế, dài hơn 48 km, chính thức hoàn thành thông tuyến. Tuy nhiên, mưa lớn những ngày qua đã gây sạt lở tại nhiều vị trí trên tuyến, khiến phương tiện không thể lưu thông. Đến 14 giờ ngày 14/9, tuyến đường vẫn chưa được thông tuyến. Các đơn vị quản lý đường bộ đang huy động nhân lực, máy móc khẩn trương khắc phục, bảo đảm giao thông. Theo Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Thừa Thiên Huế, đợt mưa vừa qua đã gây nhiều ảnh hưởng đến hệ thống đường bộ trên địa bàn thành phố Huế.

9. Khởi công, khánh thành 16 công trình chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh: Ngày 14/9, phường Yên Tử (thành phố Quảng Ninh) đã tổ chức lễ khởi công, khánh thành 16 dự án, công trình hạ tầng đô thị, giao thông với tổng mức đầu tư trên 285 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng việc thành lập thành phố Quảng Ninh (1/9/2026). Tại buổi lễ, phường Yên Tử đã chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng 6 công trình giao thông trọng điểm với tổng chiều dài hơn 11,4 km, bề rộng mặt đường dao động từ 5,5 m đến 14 m. Các tuyến đường tiêu biểu gồm: Nâng cấp, mở rộng đường Yên Trung; cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ đường Trần Anh Tông đến khu dân cư tổ 1 (khu Bạch Đằng); tuyến từ đập Tân Lập đến Công ty Lê Hoàng Long (khu Tân Lập 2)... Các công trình hoàn thành góp phần tăng cường kết nối liên khu dân cư, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao diện mạo đô thị trên địa bàn.

10. TP. Hồ Chí Minh trước áp lực ngày càng lớn trong chống ngập đô thị: Sau chuỗi ngày mưa nắng thất thường trong mùa mưa ở Nam Bộ, từ tối 10/9, nhiều khu vực trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn, gây ngập nhiều tuyến đường; trong đó, hầm chui An Phú (phường Bình Trưng) có nơi nước dâng gần một mét, cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống thoát nước đô thị. Trong bối cảnh mở rộng địa giới, thành phố có 159 điểm thường xuyên ngập được xác định, đòi hỏi tiếp tục đầu tư các công trình chống ngập và hoàn thiện hệ thống thoát nước theo hướng đồng bộ, phù hợp với điều kiện đô thị hiện nay.

11. Sạt lở gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo sau mưa lớn: Ngày 14/9, UBND xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn trong những ngày qua đã khiến trên địa bàn xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụt lún. Đặc biệt, tại vị trí bờ kè gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, xuất hiện sạt lở lớn. Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan triển khai phương án nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về hàng hoá và tài sản. Đồng thời, cắt cử lực lượng theo dõi các vị trí có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai biện pháp xử lý, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án bảo vệ cơ sở vật chất, di dời các container hàng hóa đến nơi an toàn và đặt biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm.