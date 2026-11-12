Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 12/11/2026

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

1. Giải ngân đầu tư công chậm nhất ở khâu tổ chức thực hiện: Sáng 12/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời các đại biểu về những điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA và các chương trình mục tiêu quốc gia. Qua theo dõi công tác quản lý, Bộ trưởng đánh giá khâu yếu nhất hiện nay là tổ chức thực hiện, đặc biệt là chuẩn bị dự án. Đây là nguyên nhân khiến vốn đã được bố trí nhưng không thể triển khai và giải ngân theo tiến độ.

2. Đã sẵn sàng 5.000 tỷ đồng lập Quỹ nhà ở quốc gia: Sáng 12/11, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng phương án và chuẩn bị nguồn lực vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026–2030, để thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, có thể nâng lên 10.000 tỷ đồng sau 3 năm hoạt động.

3. Chuyển trọng tâm từ "vận động" sang "kiến tạo thị trường" tiêu thụ hàng Việt: Trong khi nhiều nhà bán lẻ vẫn đang tìm kiếm nguồn hàng trong nước đạt chuẩn, ổn định về sản lượng và rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ thì không ít sản phẩm thực phẩm Việt đã đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường xuất khẩu nhưng lại chưa tìm được đường lên kệ hàng ngay tại quê nhà. Đây là nhận định của một số chuyên gia tại Chương trình “Kết nối tiêu thụ hàng thực phẩm sản xuất trong nước” do Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh, ngày 12/11.

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng diện tích rừng có chứng chỉ lên 80.000ha, hướng tới trở thành trung tâm cung cấp nguyên liệu và chế biến gỗ rừng trồng của khu vực miền Trung. Ảnh: TTXVN phát

4. Công bố điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp, hướng tới phát triển rừng đa giá trị: Tại Hội nghị công bố và triển khai điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 2018/QĐ-TTg ngày 21/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, chiều 12/11 tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Trần Đức Hùng cho biết, việc điều chỉnh nhằm cập nhật các chủ trương, định hướng phát triển, quy định pháp luật và những thay đổi của hệ thống quy hoạch có liên quan; đồng thời hoàn thiện các chỉ tiêu, giải pháp phát triển lâm nghiệp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn mới.

5. Bức tranh vĩ mô 2027: Nguồn lực cho chu kỳ tăng trưởng mới: Ngày 12/11 tại Hà Nội, VietnamBiz và Việt Nam Mới phối hợp tổ chức Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (VIF 2027 nhằm thảo luận về nguồn lực tăng trưởng, phân bổ tài sản và triển vọng thị trường vốn. Theo các chuyên gia, Việt Nam có cơ sở để hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên năm 2027. Tuy nhiên, áp lực về lạm phát, thanh khoản tài chính và năng lực doanh nghiệp trong nước vẫn là những thách thức lớn.

Doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh trong khuôn khổ hội nghị Xúc tiến đầu tư Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh năm 2026. Ảnh: Xuân Anh/TTXVN

6. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn với doanh nghiệp Nhật Bản: Dư địa tăng trưởng cao cùng các lợi thế về chất lượng nguồn nhân lực, tình hình chính trị - xã hội ổn định đang tạo nên sức hút của Việt Nam đối với nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản. Đây là thông tin được các đại biểu, doanh nghiệp Nhật Bản chia sẻ tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh năm 2026 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp cùng Ngân hàng Gunma (Nhật Bản) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 12/11.

7. AgroViet 2026 thúc đẩy kết nối giao thương, phát triển nông nghiệp xanh: Ngày 12/11, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khai mạc Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 - AgroViet 2026, với chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh”. Với quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn, 1.000 m² diện tích khu triển lãm quốc tế chuyên đề cùng các không gian trưng bày được thiết kế riêng, Hội chợ thu hút hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.

8. Kinh tế tư nhân - động lực thúc đẩy Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững: Ngày 12/11, phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thường niên năm 2026, với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy để thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam khẳng định lãnh đạo thành phố luôn đồng hành và trách nhiệm đối với sự phát triển của thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

9. Giảm 40% giá vé tàu cho bệnh nhân khám, chữa bệnh tại Ninh Bình: Ngành đường sắt triển khai chính sách giảm 40% giá vé tàu cho hành khách đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình. Chính sách chỉ áp dụng cho người bệnh, không áp dụng cho người đi cùng. Mỗi hành khách được hưởng một mức giảm giá cao nhất và không cộng gộp với các chương trình ưu đãi khác. Thời gian đi tàu được áp dụng ưu đãi từ 10 ngày trước ngày hẹn khám, chữa bệnh đến 10 ngày sau ngày kết thúc khám, chữa bệnh hoặc điều trị nội trú, theo giấy tờ xác nhận của cơ sở y tế.

10. Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ ngày 12/11: Theo đó, giá bán lẻ xăng, dầu được điều chỉnh như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 19.399 đồng/lít, giảm 1.499 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E10RON95-III 446 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 19.845 đồng/lít, giảm 1.311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu điêzen 0.05S không cao hơn 26.822 đồng/lít, giảm 1.874 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 19.742 đồng/kg, giảm 2.263 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.