Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 12/10/2026

1. Bộ Tài chính yêu cầu xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp trong 1-2 ngày: Ngày 12/10, Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 16148/BTC-DNTN gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp. Theo đó, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký giải thể, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

2. Nghị quyết 27-NQ/TW: Tạo đà tăng trưởng hai con số từ kinh tế cửa khẩu: Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, tỉnh Lạng Sơn đang tập trung khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế cửa khẩu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực thông quan hàng hóa. Sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng cùng những giải pháp điều hành quyết liệt từ các đơn vị chuyên môn đang góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách và tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương.

3. Nghị quyết 10-NQ/TW: Vốn FDI Nhật Bản chuyển đổi xanh vào sản xuất công nghiệp Việt: Việt Nam là thị trường quan trọng và ngày càng trở thành địa điểm sản xuất chiến lược tại Đông Nam Á của nhiều doanh nghiệp FDI của Nhật Bản. Trong đó, những khoản đầu tư từ dòng vốn FDI còn phản ánh tầm nhìn dài hạn, niềm tin của doanh nghiệp Nhật Bản vào tiềm năng tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam và khu vực. Thực tế, điểm sáng trong quan hệ kinh tế Việt Nam và Nhật Bản thì hợp tác đầu tư là minh chứng hàng đầu trong nhiều năm qua. Thống kê của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, Nhật Bản có hơn 5.800 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư trên 81 tỷ USD.

Trụ sở Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng được đặt trong tòa nhà Công viên phần mềm số 2 (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

4. Định hình các lĩnh vực chủ lực cho Trung tâm tài chính quốc tế: Ngay từ khi được thành lập, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) được định hướng phát triển theo mô hình trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới, không đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm tài chính lớn trong khu vực về quy mô thị trường. Mà VIFC-DN sẽ tập trung tạo dựng những lĩnh vực có lợi thế riêng, có khả năng kết nối trực tiếp với những lĩnh vực tăng trưởng mới, kết nối nguồn vốn quốc tế với các dự án, doanh nghiệp và cơ hội đầu tư của Đà Nẵng, miền Trung và Việt Nam.

5. Bảo đảm nguồn cung thực phẩm cuối năm trước áp lực dịch bệnh và chi phí đầu vào: Ngành nông nghiệp và môi trường dự báo, những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi tăng mạnh từ 10-15% so với các tháng thông thường. Nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thị trường, người chăn nuôi tại nhiều địa phương đã chủ động tái đàn, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh khi gặp thời tiết bất lợi. Cùng với nỗ lực từ các trang trại, ngành chức năng cũng tăng cường kiểm soát vận chuyển, giết mổ và quản lý thị trường bảo đảm thực phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng.

6. Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến hợp long trong tháng 10: Tổ hợp kết cấu vòm chính và hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) đã thử tải thành công tại nhà máy. Các phương án lai dắt đưa kết cấu cầu chính về công trường đã sẵn sàng. Việc hợp long dự kiến sẽ thực hiện ngay trong tháng 10/2026.

Thử tải tổ hợp kết cấu vòm chính và hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tại nhà máy. Ảnh: TTXVN phát

7. Tái khởi động dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại Lào: Sáng 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, Lào, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng và mỏ Việt Nam tổ chức tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali, hướng tới đưa nhà máy công suất 500.000 tấn Kali Clorua/năm đi vào sản xuất năm 2028.

8. Tây Ninh: Khánh thành dự án 10 triệu USD, nâng tầm chuỗi chăn nuôi vịt công nghệ cao: Ngày 12/10, tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Công ty Orvia Việt Nam chính thức khánh thành Nhà máy ấp vịt Orvia Tây Ninh với tổng vốn đầu tư 10 triệu USD và công suất 21 triệu vịt giống một ngày tuổi mỗi năm. Nhà máy ấp vịt Orvia Tây Ninh do Công ty Orvia Việt Nam phát triển theo mô hình ấp vịt Pekin thế hệ mới, ứng dụng công nghệ, thiết bị hiện đại, cung cấp con giống chất lượng cao, đồng đều và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

9. Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Chu tại xã Lam Sơn: Ngày 12/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3369/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Chu tại khu vực thôn 8, xã Lam Sơn, nhằm triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và công trình hạ tầng trong khu vực. Để ứng phó với tình huống khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Lam Sơn khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản; tổ chức trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; rào chắn, cắm biển cảnh báo, thông tin để người dân chủ động phòng tránh, tuyệt đối không cho người đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa lũ.

10. Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam: Tăng liên kết, nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa: Sau gần bốn thập kỷ mở cửa, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, mối liên kết giữa khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước vẫn còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước chủ yếu tham gia các công đoạn gia công, lắp ráp, trong khi khả năng cung ứng linh kiện, phát triển công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị còn chưa tương xứng với tiềm năng. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu có nhiều thay đổi, cùng với yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn môi trường và ứng dụng công nghệ số, phát triển công nghiệp hỗ trợ trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp giữa chính sách của Nhà nước, vai trò của các tập đoàn đa quốc gia và nỗ lực nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam.

11. Hà Nội đề xuất giải pháp xử lý tồn tại tại 12 dự án Mường Thanh: Hà Nội đang lấy ý kiến về cơ chế đặc thù nhằm xử lý những vi phạm kéo dài tại 12 dự án liên quan đến ông Lê Thanh Thản. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất cho phép người mua nhà trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận nếu chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng không thực hiện thủ tục theo quy định. UBND thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù, biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án thuộc các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản làm đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu, người quản lý điều hành hoặc tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư.

11. Điều chỉnh giảm tốc độ tối đa trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình xuống 100 km/giờ: Từ ngày 12/10, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định điều chỉnh tốc độ khai thác cho phép đối với các làn, đoạn tuyến hiện đang quy định tốc độ tối đa 120 km/giờ trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình xuống 100 km/giờ. Quy định tốc độ mới có hiệu lực từ thời điểm hệ thống báo hiệu đường bộ tương ứng được hoàn thành điều chỉnh và đưa vào sử dụng trên tuyến. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đơn vị quản lý tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cho hay, việc điều chỉnh tốc độ khai thác được thực hiện trên cơ sở rà soát điều kiện thực tế của tuyến, nhằm bảo đảm tốc độ khai thác phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng, tính đồng bộ trong tổ chức giao thông với các đoạn tuyến cao tốc liền kề; góp phần nâng cao an toàn giao thông và bảo đảm khai thác tuyến đường an toàn, ổn định.

Bên trong nhà ga sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong/TTXVN

12. Bay kiểm tra, hiệu chuẩn sân bay Long Thành từ 11 – 19/10: Ngày 12/10, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã chấp thuận kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành). Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn diễn ra từ 00 giờ ngày 11/10 đến 23 giờ 59 phút ngày 19/10; được thực hiện đối với hệ thống dẫn đường ILS/DME và hệ thống đèn tín hiệu đường cất hạ cánh 05R/23L. Đây là hoạt động định kỳ, đảm bảo trang thiết bị hoạt động bình thường sau 1 năm.