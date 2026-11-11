Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 11/11/2026

1. Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Nhật Bản: Chiều 11/11, Bộ Công Thương cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, ngày 10/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã làm việc với đại diện Lãnh đạo các tập đoàn gồm: Sojitz, Shin-Etsu và Iwatani của Nhật Bản để trao đổi về khả năng, cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển công nghiệp khoáng sản với Việt Nam.

Giao dịch tại Hội sở chính Vietcombank 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

2. Gần 50.000 tỷ đồng bổ sung thanh khoản, ngân hàng thêm dư địa hạ lãi suất: Lần đầu triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng với quy mô 2 tỷ USD, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cung ứng gần 50.000 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng. Động thái này góp phần hỗ trợ thanh khoản cuối năm, giảm chi phí vốn và tạo điều kiện để các ngân hàng hạ lãi suất cho vay.

3. Hiệp định VEFTA: Doanh nghiệp Việt trước áp lực định chuẩn lại chuỗi cung ứng: Tại Hội thảo "Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EFTA (VEFTA): Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam", tổ chức sáng 11/11, tại Hà Nội, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI cho biết, VEFTA mở ra một khuôn khổ hợp tác ổn định sau 14 năm đàm phán và vừa được ký kết ngày 18/10/2026. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 1,92 tỷ USD, tuy nhiên xuất khẩu của Việt Nam mới dừng ở mức 405 triệu USD. Con số này cho thấy tiềm năng bứt phá vào khối EFTA (Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein) vẫn còn rất rộng mở, đặc biệt với các nhóm hàng nông sản, dệt may, da giày và thủy sản.

4. Quảng Trị: Cần sớm giải quyết tranh chấp đất đai giữa 19 hộ dân và doanh nghiệp: Liên quan đến kiến nghị của 19 hộ dân tại xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị về diện tích đất đang sử dụng bị chồng lấn với đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, UBND xã Vĩnh Linh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát hồ sơ, xác định nguồn gốc sử dụng đất, nhằm sớm có cơ sở giải quyết vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, hạn chế phát sinh khiếu nại, tranh chấp kéo dài.

Container xuất khẩu có kích thước 20 feet, chứa 3,466 tấn cà phê đặc sản với giá trị kim ngạch gần 120.000 USD. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

5. Đắk Lắk xuất khẩu chính ngạch gần 3,5 tấn cà phê đặc sản sang Hoa Kỳ: Ngày 11/11, UBND phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Aeroco Coffee tổ chức Lễ xuất khẩu container cà phê đặc sản chính ngạch vào thị trường Hoa Kỳ, giá trị gần 120.000 USD, khẳng định chất lượng và vị thế của nông sản Việt trên trường quốc tế. Sự kiện không chỉ mở ra những cơ hội hợp tác mới mà còn góp phần khẳng định giá trị thực chất của cà phê đặc sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

6. Nhân rộng 1 triệu ha lúa chất lượng, phù hợp từng tiểu vùng canh tác: Sáng 11/11, tại thành phố Cần Thơ, Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) tổ chức Hội thảo tham vấn "Phương pháp xây dựng quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp theo tiểu vùng sản xuất trên cơ sở Quy trình 4043 và định hướng lộ trình nhân rộng Đề án 1 triệu ha giai đoạn 2027–2030 tại Đồng bằng sông Cửu Long".

7. TP Hồ Chí Minh đối mặt nắng nóng gia tăng trong mùa khô: El Nino được dự báo tiếp tục duy trì cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, khiến nền nhiệt tại Nam Bộ có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1 - 2 độ C trong một số tháng cao điểm mùa khô, trong khi lượng mưa thiếu hụt và mùa mưa có thể kết thúc sớm vào giữa tháng 11/2026. Tại TP Hồ Chí Minh, những diễn biến này làm gia tăng áp lực nắng nóng, cộng hưởng với hiệu ứng đảo nhiệt đô thị; đồng thời kéo theo nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

TP Hồ Chí Minh đối mặt nắng nóng gia tăng trong mùa khô. Ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

8. Việt Nam - Hàn Quốc có nhiều dư địa hợp tác về năng lượng và dịch vụ ngoài khơi: Ngày 11/11, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Trường Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc (KMOU) đồng tổ chức hội thảo quốc tế “Thị trường năng lượng Việt Nam: Triển vọng, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc” trong khuôn khổ Tuần lễ Công nghiệp Dịch vụ ngoài khơi Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026 (Korea–Vietnam Offshore Service Industry Week 2026).

9. Tổ hợp hóa dầu Long Sơn dự kiến vận hành trở lại vào quý II/2027: Ngày 11/11, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) thuộc Tập đoàn SCG (Thái Lan) là chủ đầu tư Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (tại xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh) phát thông cáo báo chí cho biết, doanh nghiệp đang đẩy nhanh triển khai Dự án Cải tạo LSP (LSPE) và thực hiện Chương trình Bảo dưỡng tổng thể Tổ hợp để chuẩn bị cho kế hoạch khởi động lại hoạt động sản xuất trong quý II/2027.

10. Ngân hàng trước nguy cơ tấn công mạng: Phòng thủ phải đi trước một bước: Là nơi tập trung lượng lớn dữ liệu tài chính và xử lý các giao dịch giá trị cao, ngân hàng luôn là mục tiêu hấp dẫn của tội phạm mạng. Sự phát triển của ngân hàng số, cùng việc tin tặc khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) để gia tăng tốc độ, quy mô và độ tinh vi của các cuộc tấn công, khiến các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng khó nhận diện và ứng phó. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về năng lực phòng thủ chủ động, phát hiện sớm và ngăn chặn rủi ro của các ngân hàng.

11. Thực phẩm Việt đang có nhiều cơ hội khẳng định vị thế trên thị trường thế giới: Với lợi thế về nguồn nguyên liệu nông sản phong phú, năng lực chế biến ngày càng được nâng cao và sự tham gia sâu của doanh nghiệp vào chuỗi cung ứng quốc tế, thực phẩm Việt Nam đang có nhiều cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trên thị trường thế giới; trong đó, Liên minh châu Âu (EU) là một trong những thị trường có tiềm năng lớn đối với các sản phẩm thực phẩm của Việt Nam. Đây là nhận định của các chuyên gia, doanh nghiệp tại Hội nghị quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam năm 2026, do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp cùng một số đơn vị trong và ngoài nước tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, chiều ngày 11/11.

12. Nghiên cứu giao doanh nghiệp đầu tư mở rộng cao tốc Bắc – Nam: Liên quan đến việc mở rộng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ Xây dựng cho biết đang nghiên cứu giao các doanh nghiệp chuẩn bị đầu tư theo phương thức PPP, sau khi làm rõ cơ sở pháp lý và thẩm quyền triển khai dự án. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tiền khả thi, hiện 4 doanh nghiệp có sơ bộ đề xuất, gồm: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả; Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh; Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường.