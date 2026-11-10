Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 10/11/2026

Khách đến mua xăng dầu tại cửa hàng Petrolimex trên đường Tam Trinh. Ảnh: Anh Nguyễn/Bnews/vnanet.vn

1. Tăng năng lực tự chủ năng lượng trước yêu cầu tăng trưởng hai con số: Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên giai đoạn 2026-2030; trong đó, bảo đảm an ninh năng lượng là yêu cầu quan trọng, với tư duy chuyển từ “đủ cung” sang “an toàn - ổn định - tự chủ - bền vững”. Nội dung này được đặt ra tại Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026 với chủ đề “Năng lượng tự chủ - Mạch máu của tăng trưởng hai con số”, do Bộ Công Thương tổ chức sáng 10/11 tại Hà Nội, gắn với công bố Báo cáo An ninh năng lượng quốc gia Việt Nam

2. Việt Nam – Nhật Bản thúc đẩy hợp tác năng lượng và hạ tầng: Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 10/11/2026, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) tại Thủ đô Tokyo. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo cấp cao của JBIC và đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính Việt Nam. Trước những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị JBIC tiếp tục phối hợp với các cơ quan Việt Nam và đối tác Nhật Bản nghiên cứu các cơ chế tài chính linh hoạt, phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn, nhằm hỗ trợ triển khai các dự án năng lượng, hạ tầng có quy mô và sức lan tỏa lớn tại Việt Nam.

3. Bảo đảm nguồn cung xăng dầu những tháng cuối năm 2026: Chiều 10/11, Bộ Công Thương cho biết: Ngày 9/11, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn đã có buổi làm việc với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về công tác bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường xăng dầu những tháng cuối năm 2026 và kế hoạch năm 2027. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá tình hình thị trường xăng dầu và công tác bảo đảm nguồn cung trong nước; đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2026.

4. Chuyển cổ phiếu niêm yết trên HNX sang HOSE: Bảo đảm quyền lợi cổ đông, nhà đầu tư: Các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vào cuối năm 2026 theo lộ trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam. Quá trình chuyển giao sẽ được HNX và HOSE phối hợp thực hiện, bảo đảm hoạt động thông suốt, không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư. Thông tin trên được bà Vũ Thị Thúy Ngà, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết tại Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm 2026 do HNX tổ chức ngày 10/11 tại Hà Nội.

5. Nghị quyết số 57-NQ/TW: Thúc đẩy công nghệ sinh học, nâng tầm chất lượng giống cây trồng: Công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ chỉnh sửa gen, đang mở ra nhiều triển vọng trong chọn tạo giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trước xu hướng phát triển này, việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế quản lý và thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp đang đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam. Đây cũng là nội dung được trao đổi tại Hội thảo trực tuyến “Cây trồng công nghệ sinh học - Xu hướng ứng dụng trên toàn cầu và định hướng phát triển ở Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều 10/11 tại Hà Nội.

6. Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh: Hoàn thiện khung pháp lý thị trường: Trong bối cảnh thị trường hàng hóa ngày càng chịu tác động từ biến động giá cả toàn cầu, việc xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh được kỳ vọng tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ, minh bạch, góp phần hình thành thị trường giao dịch hiện đại, an toàn, đồng thời cung cấp công cụ phòng ngừa rủi ro giá cho doanh nghiệp và người sản xuất. Ngày 11/11, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ trình Quốc hội xem xét dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Đây là bước quan trọng nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, khắc phục những hạn chế của khuôn khổ pháp lý hiện hành, tạo nền tảng cho thị trường hàng hóa phái sinh Việt Nam phát triển có tổ chức, minh bạch, an toàn và từng bước hội nhập với thị trường quốc tế.

7. Ba Lan kết nối thương mại và quảng bá ẩm thực tại TP. Hồ Chí Minh: Chiều ngày 10/11, Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, Cục Đầu tư – Thương mại Ba Lan tại Việt Nam (PAIH), Phòng Thương mại và Công nghiệp Ba Lan (KIGCP) phối hợp cùng các hiệp hội và đơn vị khác tổ chức sự kiện “Khám phá Ẩm thực châu Âu” và Chương trình giao lưu thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ba Lan. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình “Taste Europe – Châu Âu đầy hương vị truyền thống và chất lượng”.

8. Hàng Việt vào thị trường Vương quốc Anh: Ưu đãi thuế quan là chưa đủ: Ưu đãi thuế quan từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giúp mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, để duy trì và nâng cao vị thế tại thị trường này, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe, đồng thời bảo đảm tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo “Chiến lược tiếp cận thị trường Anh thông qua CPTPP và UKVFTA” do Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức ngày 10/11.

9. Cục Hàng không yêu cầu trực 24/24 giờ ứng phó mưa lớn tại Trung Bộ: Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức trực 24/24 giờ theo quy chế; thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. Đây là nội dung được nhấn mạnh trong các nhiệm vụ của ngành hàng không chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ. Các cơ quan, đơn vị cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; rà soát, cập nhật phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế tại từng cảng hàng không, sân bay; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

10. Hà Nội lấy ý kiến về hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp ga Ngọc Hồi: Ngày 10/11, liên quan đến hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp ga Ngọc Hồi, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị Cục đường sắt Việt Nam, Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam, Ban Quản lý dự án Thăng Long nghiên cứu có ý kiến về phương án quy hoạch (vị trí, quy mô diện tích, trắc dọc, phương án khai thác vận hành, nhu cầu dự phòng trong tương lai…) của các hạng mục đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao trong khu Tổ hợp ga Ngọc Hồi.

11. Đà Nẵng sơ tán khẩn cấp 86 nhân khẩu đến nơi an toàn: Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến 15h ngày 10/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trà Leng đã thực hiện sơ tán khẩn cấp 19 hộ đồng bào với tổng số 86 nhân khẩu tại các điểm sạt lở ở 3 thôn đến nơi,an toàn. Tại thôn Tak Xoai, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trà Leng đã sơ tán khẩn cấp sơ tán khẩn cấp 10 hộ với 43 khẩu. Tại thôn Moang Roang sơ tán khẩn cấp 4 hộ và 20 khẩu. Tại Thôn Trà Dơn sơ tán khẩn cấp 23 người tại khu vực Khu dân cư Tak Qúa đến nơi an toàn. Theo Chủ tịch UBND xã Trà Leng, 19 hộ đồng bào với 86 nhân khẩu phải di tản khẩn cấp nói trên có nhà ở gần khu vực sạt lở núi, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

12. Tàu hàng 23.620 tấn mắc cạn gần vùng biển Chân Mây - Lăng Cô: Ngày 10/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cho biết, một tàu hàng mang quốc tịch Việt Nam đã bị trôi dạt, mắc cạn tại vùng biển xã Chân Mây - Lăng Cô vào tối 9/11 do sóng to, gió mạnh. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp triển khai phương án giải cứu, đưa tàu ra khỏi vị trí mắc cạn. Cụ thể, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 9/11/2026, tàu VTA NEPTUNE (quốc tịch Việt Nam, số IMO 9168752), loại tàu chở hàng rời, bị trôi dạt và mắc cạn tại tọa độ 16°20'38”N, 107°57'06”E, thuộc vùng biển thành phố Huế. Vị trí tàu mắc cạn cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam, gần khu vực bãi biển resort Laguna, thôn Cảnh Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô.

13. Gia Lai tạm dừng lưu thông qua đèo Nha Sam do nguy cơ sạt lở: Trước tình trạng mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua, khu vực đèo Nha Sam (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn người và phương tiện. Để chủ động phòng ngừa tai nạn, chính quyền địa phương đã tạm thời cấm lưu thông qua khu vực này từ 9 giờ ngày 10/11 cho đến khi có thông báo mới./.