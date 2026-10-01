Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/10/2026

1. Tích hợp chuyển đổi số và thẩm định giá bền vững trong khu vực ASEAN: Ngày 1/10, Bộ Tài chính đăng cai Hội nghị thường niên Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 28 (AVA28) tại Đà Nẵng, với hơn 300 đại biểu tham dự. Hội nghị tập trung vào chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và mô hình định giá tự động trong thẩm định giá. Các đại biểu nhấn mạnh công nghệ cần đi cùng chất lượng dữ liệu, khả năng kiểm chứng, an toàn thông tin và trách nhiệm nghề nghiệp. Hội nghị cũng thúc đẩy hợp tác khu vực, hiện đại hóa hoạt động thẩm định giá và gắn với yêu cầu phát triển bền vững.

Lực lượng Hải quan cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) kiểm soát chủng loại hàng hóa nhập khẩu. Ảnh minh họa: Quang Duy/TTXVN

2. Bộ Công Thương phổ biến quy định mới liên quan đến xuất xứ hàng hóa: Chiều 1/10, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị phổ biến quy định mới tại Nghị định 349/NĐ-CP và công tác tài chính năm 2026. Các đại biểu tập trung cập nhật quy định về đấu thầu, lập và chấp hành dự toán, thanh toán, quản lý hợp đồng, báo giá, chỉ định thầu, giám sát và giải quyết kiến nghị. Cục Xuất nhập khẩu cho biết việc cập nhật quy định là cần thiết trong bối cảnh phân cấp, phân quyền và chính sách thường xuyên thay đổi. Hội nghị cũng góp phần nâng cao năng lực thực hiện công tác tài chính, đấu thầu.

3. Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng được xếp hạng 71 thế giới: Ngày 1/10, ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) cho biết, tổ chức Global Financial Centres Index (GFCI) vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất của các trung tâm tài chính trên toàn thế giới. Tại bảng xếp hạng GFCI 40, lần đầu tiên có mặt VIFC-DN, đứng thứ 71 trong số 117 trung tâm tài chính được xếp hạng, trên tổng số 139 trung tâm tài chính được nghiên cứu trên toàn cầu.

4. Bàn giải pháp quản lý mã số phục vụ thị trường xuất khẩu nông sản: Chiều 1/10, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tọa đàm về quản lý, duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói tại Lâm Đồng. Các đại biểu nhấn mạnh mã số cần gắn với tổ chức sản xuất minh bạch, quản lý chuỗi dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu thị trường xuất khẩu. Lâm Đồng hiện có 1.611 mã số vùng trồng, diện tích 54.298 ha và 547 mã số cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, đến tháng 9/2026, 173 mã số vùng trồng và 61 mã số cơ sở đóng gói bị đình chỉ hoặc thu hồi.

Người dân quét QR lấy số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Xuân (Đà Nẵng). Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN

5. ABB cam kết hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch năng lượng và chuyển đổi số: Ngày 1/10, Tập đoàn ABB (Thụy Sĩ) khẳng định cam kết hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam thông qua các công nghệ điện khí hóa và tự động hóa tiên tiến, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hiện đại hóa công nghiệp, chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng. ABB sẽ tăng cường tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng năng lượng, trung tâm dữ liệu, phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo công nghiệp.

6. Gia Lai chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2: Ngày 1/10, UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2, giao Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định làm nhà đầu tư. Dự án có diện tích 108,94 ha, tổng vốn hơn 1.433 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm và dự kiến hoàn thành quý II/2029. Dự án gồm 2 phân kỳ, dành khoảng 69,4 ha xây dựng nhà máy, kho tàng cho thuê. Từ năm 2028, dự án dự kiến bắt đầu thu hút đầu tư, khai thác cuốn chiếu các khu vực hoàn thành hạ tầng.

7. Bắc Ninh tạo điều kiện thúc đẩy các dự án điện gió: Ngày 1/10, tại thành phố Bắc Ninh, ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn ENERTRAG (Cộng hòa Liên bang Đức) đến trao đổi về tình hình triển khai các dự án điện gió trên địa bàn và định hướng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hạ tầng năng lượng. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn ENERTRAG, ông Gunar Hering giới thiệu về tình hình triển khai các dự án, cũng như định hướng hợp tác phát triển năng lượng sạch.

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN

8. Tây Ninh rà soát điều kiện hoạt động của gần 340 cửa hàng xăng dầu: Tỉnh Tây Ninh sẽ rà soát 338 cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa bảo đảm một hoặc một số điều kiện về đất đai, xây dựng và pháp lý liên quan. Các Tổ công tác liên ngành sẽ đối chiếu hồ sơ với thực tế, xác định tồn tại, hướng dẫn thương nhân hoàn thiện thủ tục và cam kết tiến độ xử lý. Việc hỗ trợ không nhằm hợp thức hóa vi phạm hay thay thế thủ tục hành chính, kết luận kiểm tra. Toàn bộ công tác rà soát, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục dự kiến hoàn thành chậm nhất trong quý I/2027.

9. Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ hôm nay 1/10: Từ 15h ngày 1/10, giá xăng dầu được điều chỉnh, trong đó xăng E10RON95-III tăng 102 đồng/lít lên tối đa 27.189 đồng; E5RON92 tăng 172 đồng, lên 26.569 đồng/lít. Dầu diesel giảm 780 đồng, còn 29.717 đồng/lít; dầu mazút tăng 919 đồng/kg, lên 20.391 đồng/kg. Liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ Bình ổn giá với dầu diesel 200 đồng/lít. Bộ Công Thương cho biết giá xăng dầu thế giới diễn biến trái chiều do tác động từ tình hình xung đột và địa chính trị tại Trung Đông, Nga-Ukraine.

10. Hoàn thành sửa chữa vết nứt cục bộ trên cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu: Ngày 1/10, liên danh nhà thầu gói thầu 18, Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu huy động nhân lực, máy móc sửa chữa đoạn đường lún, nứt tại phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai. Nhà thầu cắt bỏ lớp bê tông nhựa hư hỏng, xử lý nền, trải vải địa gia cường và thảm nhựa mới, dự kiến hoàn thành trước 19 giờ. Đoạn đường dài khoảng 40m bị lún, nứt từ giữa tháng 8, nằm trên nền đất yếu khu vực sông Buông. Đơn vị tư vấn đang khoan, thí nghiệm địa chất để đề xuất giải pháp xử lý.