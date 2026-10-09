Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/10/2026

Đồng USD. Ảnh: THX/TTXVN

1. Mỹ: Thâm hụt ngân sách liên bang tăng lên gần 2.000 tỷ USD: Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 8/10 công bố số liệu cho biết thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ trong năm tài chính 2026 tăng lên gần 2.000 tỷ USD, tăng 12% so với năm tài chính trước, trong bối cảnh chi tiêu chính phủ tiếp tục tăng nhanh hơn nguồn thu.

2. Gần 63% sản lượng dầu của Mỹ có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão Isaias: Nhằm ứng phó với bão Isaias, các nhà sản xuất năng lượng Mỹ tại khu vực Vịnh Mexico đã phải tạm dừng khai thác khoảng 1,3 triệu thùng dầu và 1,1 tỷ feet khối khí đốt tự nhiên mỗi ngày. Theo Cục Quản lý Khoáng sản biển (Mỹ), mức cắt giảm trên tương đương khoảng 63% sản lượng dầu và 57% sản lượng khí đốt tự nhiên của nước này tại vùng Vịnh Mexico.

3. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ có thể chạm mốc 6% lần đầu tiên kể từ năm 2000: Ông Dan Ivascyn, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý quỹ trái phiếu Pimco, nhận định lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm có thể tăng lên 6% lần đầu tiên kể từ năm 2000, trong bối cảnh giá dầu cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát và nợ công ngày càng lớn của nước này.

4. Canada tìm điểm cân bằng giữa tự chủ và tăng trưởng: Những biến động thương mại giữa Canada và Mỹ đang đặt nền kinh tế Canada trước một bài toán khó: làm thế nào để giảm sự phụ thuộc vào thị trường láng giềng mà không đánh mất những lợi thế về quy mô sản xuất, năng suất và khả năng cạnh tranh đã được hình thành qua nhiều thập kỷ hội nhập. Theo giới chuyên gia, việc Canada đa dạng hóa thương mại là lựa chọn cần thiết, nhưng điều quan trọng không phải là tìm cách tách khỏi Mỹ, mà là xây dựng đủ năng lực để nền kinh tế có thể ứng phó khi quan hệ thương mại song phương trở nên bất ổn.

5. Ấn Độ đặt mục tiêu đạt 1 tỷ người dùng 5G vào năm 2030, hướng tới dẫn đầu công nghệ 6G: Ấn Độ đặt mục tiêu nâng số người sử dụng mạng di động thế hệ thứ năm (5G) lên 1 tỷ vào năm 2030, gần gấp đôi mức hiện nay, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển công nghệ 6G nhằm vươn lên vị trí dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực viễn thông thế hệ mới. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế lớn thứ ba châu Á.

6. Nga: Thiếu hụt lao động lành nghề đẩy mức lương tăng mạnh: Thị trường lao động Nga đang trải qua một sự chuyển đổi cơ bản: tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề đã dẫn đến sự tăng thu nhập chưa từng có trong lĩnh vực sản xuất. Theo dữ liệu chuyên gia nhân sự và tư vấn nghề nghiệp Zulia Loikova cung cấp, mức lương của công nhân tay nghề cao đã gần bằng mức lương của các giám đốc điều hành cấp cao.

Quầy bán thịt tại một siêu thị ở Washington, D.C. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

7. Mỹ: Chính sách thuế quan đối mặt thách thức kinh tế và pháp lý: Giới phân tích nhận định chính sách áp thuế quan quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã không đạt mục tiêu thu hẹp thâm hụt thương mại Mỹ. Sau hơn một năm áp dụng mức thuế nhập khẩu cao, thâm hụt thương mại Mỹ đã quay trở lại mức trước khi triển khai chính sách, thậm chí tăng cao hơn ở một số chỉ tiêu.

8. Cơ hội cho nông sản Mỹ khi nhu cầu của thị trường Đông Nam Á gia tăng: Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins ngày 8/10 cho biết tổng lượng đậu tương Mỹ đã được cam kết xuất khẩu trong niên vụ tiếp thị 2026-2027 đạt hơn 22 triệu tấn, đánh dấu khởi đầu tích cực của niên vụ mới. Nhu cầu tăng tại một số thị trường Đông Nam Á đang góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản Mỹ.

9. Mỹ tăng giám sát doanh nghiệp công nghệ và trường đại học về vấn đề lao động nhập cư: Mới đây, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đình chỉ việc xử lý hồ sơ chứng nhận lao động lâu dài của Microsoft, Adobe và một số tập đoàn công nghệ thông tin lớn, thủ tục cần thiết để doanh nghiệp bảo lãnh lao động nước ngoài xin thẻ xanh diện việc làm. Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ mở cuộc điều tra đối với 9 trường đại học hàng đầu, mở rộng chiến dịch mà chính quyền cho là nhằm ngăn chặn gian lận trong tuyển dụng lao động nước ngoài và bảo vệ việc làm cho người Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

10. El Niño có thể khiến nhiệt độ toàn cầu lập kỷ lục, đe dọa hoạt động sản xuất: Hiện tượng El Niño đang diễn biến mạnh bất thường và dự báo kéo dài ít nhất đến tháng 2/2027. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc, nhiệt độ nước biển ở những khu vực chịu ảnh hưởng của El Niño cao hơn mức bình thường 2 độ C trong mùa Hè vừa qua và được dự báo cao hơn tới 3,7 độ C trong 3 tháng cuối năm. Hiện tượng này thường gây ra nắng nóng, khô hạn hoặc mưa lớn bất thường tại nhiều khu vực trên thế giới.

11. Các công ty an ninh mạng Israel thu hút gần một nửa vốn đầu tư toàn cầu: Các công ty khởi nghiệp an ninh mạng Israel đã huy động ít nhất 2,425 tỷ USD trong quý III/2026, tương đương gần một nửa tổng vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu vào lĩnh vực này. Sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp bảo mật trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là những hệ thống AI có khả năng hoạt động tự chủ.