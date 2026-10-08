Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/10/2026

Một trạm xăng ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

1. Pháp tung 10 triệu thùng dầu diesel dự trữ để hạ giá nhiên liệu: Chính phủ Pháp vừa quyết định tung 10 triệu thùng dầu diesel từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường trong ba tháng nhằm can thiệp hạ nhiệt giá nhiên liệu. Bằng cách phân phối lượng dầu mua từ trước này với giá vốn, Thủ tướng Sébastien Lecornu kỳ vọng giá bán lẻ tại các trạm xăng sẽ giảm từ 12-18 xu euro/lít. Động thái này diễn ra sau khi G7 nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu, giúp Pháp hỗ trợ chi phí sống cho người dân mà không làm tăng gánh nặng chi ngân sách trong bối cảnh nền kinh tế chịu sức ép từ lãi suất cao.

2. Đa số quan chức Fed ủng hộ tăng lãi suất thêm một lần trong năm: Biên bản họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy đa số quan chức ủng hộ tăng lãi suất thêm một lần trong năm nay để kéo lạm phát về mục tiêu 2%. Dù Fed vừa nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,9% vào tháng 9, lạm phát chung tháng 8 vẫn neo ở mức 3,4% do áp lực từ giá năng lượng và chi phí hạ tầng công nghệ. Phố Wall hiện dự báo Fed sẽ tạm giữ nguyên chính sách trong tháng 10 nhằm đánh giá tác động kinh tế trước khi cân nhắc đợt thắt chặt tiếp theo vào tháng 12.

Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

3. Ngân sách EU đối mặt áp lực từ khối nợ công nghìn tỷ euro: Tòa Kiểm toán châu Âu (ECA) cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng khi nợ công có thể chạm mốc 1.000 tỷ euro vào năm 2027. Dự kiến đến cuối năm 2025, nợ của khối sẽ tăng gấp ba lần lên 739 tỷ euro, kéo theo chi phí trả lãi vay bứt lên mức 93 tỷ euro. Ủy ban châu Âu hiện đề xuất ngân sách 2.000 tỷ euro cho giai đoạn 2028-2034 từ các nguồn thu thuế mới, song nếu không đạt được đồng thuận, các nước thành viên sẽ buộc phải tăng mức đóng góp hoặc chấp nhận cắt giảm chi tiêu.

4. Mỹ tìm giải pháp giảm chi phí đúc đồng 5 xu sau khi bỏ đồng 1 xu: Sau khi chính thức ngừng sản xuất đồng 1 xu để tiết kiệm 56 triệu USD mỗi năm, Quốc hội Mỹ đang thúc đẩy dự luật thay đổi vật liệu đúc đồng 5 xu nhằm giảm gánh nặng ngân sách. Theo Bộ Tài chính, chi phí chế tạo đồng 5 xu trong tài khóa 2025 đã vọt lên mức 13,31 xu, khiến chính phủ chịu lỗ hơn 8 xu cho mỗi đơn vị phát hành. Đạo luật Common Cents Act đề xuất sử dụng các kim loại rẻ hơn như kẽm để thay thế hợp kim hiện tại, đảm bảo tối ưu hóa chi phí sản xuất mà không xáo trộn hệ thống máy thanh toán tự động.

5. Sầu riêng đặc sản Thái Lan thiệt hại nặng nề do ngập lụt: Các đợt ngập lụt kéo dài tại tỉnh ven biển Samut Songkhram đang giáng đòn mạnh vào nền kinh tế nông nghiệp địa phương, khiến giống sầu riêng đặc sản “ba nguồn nước” đối mặt nguy cơ xóa sổ. Chỉ sau hơn một tuần ngập úng, nhiều nhà vườn đã mất gần như toàn bộ diện tích sầu riêng lâu năm do rễ cây hoại tử, đẩy thiệt hại tài chính lên tới hàng triệu baht mỗi hộ. Dù chính phủ Thái Lan đã ban hành chính sách hỗ trợ tiền mặt cho vùng thiên tai, mức đền bù này chỉ đủ chi trả cây giống mới và không thể bù đắp hàng thập kỷ đầu tư chăm sóc.