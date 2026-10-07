Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/10/2026

1. JICA đồng hành cùng Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng với gói hỗ trợ 4 trụ cột:

Ngày 7/10, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã công bố gói hỗ trợ mới mang tính toàn diện nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam. Đồng thời, phía JICA khẳng định sẵn sàng mở rộng nguồn vốn vay để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn then chốt sắp tới. Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, nhấn mạnh rằng để đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam đang tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới. JICA xem đây là thời điểm quan trọng để đồng hành cùng chương trình cải cách của Chính phủ Việt Nam, nâng tầm Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Đồng won của Hàn Quốc. Ảnh: freepik.com/TTXVN

2. Đồng won lập đỉnh 18 năm so với đồng yen:

Theo tờ Korea Times, đồng won của Hàn Quốc đã tăng lên mức cao nhất so với đồng yen Nhật Bản trong vòng 18 năm 9 tháng, phản ánh tác động ngày càng rõ nét của sự bùng nổ xuất khẩu chất bán dẫn đối với nền kinh tế và thị trường ngoại hối Hàn Quốc. Các nhà phân tích cho biết trong phiên giao dịch ngày 7/10, tỷ giá won-yen đã giảm xuống còn 844,16 won đổi 100 yen, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2008, khi tỷ giá này ở mức 837,58 won đổi 100 yen.

3. EIA nâng dự báo giá dầu giữa lúc nguồn cung toàn cầu thắt chặt: Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 6/10 nâng dự báo giá dầu trong năm nay và năm 2027, giữa bối cảnh lượng dầu tồn kho trên toàn cầu giảm nhanh và thị trường dầu diesel tiếp tục khan hiếm do cuộc xung đột tại Trung Đông kéo dài. Theo Báo cáo Triển vọng Năng lượng ngắn hạn của EIA, các cuộc tấn công nhằm vào đường ống Đông-Tây của Saudi Arabia, tuyến xuất khẩu quan trọng của một trong những nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, cho thấy nguy cơ các dòng dầu thực tế bị gián đoạn và giá dầu tiếp tục tăng.

4. Làn sóng vay nợ AI và nguy cơ châm ngòi cú sốc tài chính: Các công ty giàu nhất thế giới không còn có thể chỉ dựa vào những khoản tiền mặt khổng lồ để duy trì cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI). Thay vào đó, họ đang đột ngột tăng mạnh vay nợ, tạo ra những tác động lan rộng trên các thị trường tài chính toàn cầu. Lãi suất tại Mỹ tăng, trong đó có lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ - loại tài sản được xem là nền tảng của hệ thống tài chính toàn cầu - đang gây chấn động trên các thị trường. Một số nhà phân tích cho rằng làn sóng vay nợ để đầu tư AI là một trong những nguyên nhân dẫn tới đà tăng này. Từ mức gần như không đáng kể trong năm 2024, tổng giá trị các khoản vay của ngành công nghệ đã tăng lên khoảng 500 tỷ USD trong 9 tháng kể từ đầu năm nay.

5. Kinh tế thế giới đối mặt hàng loạt rủi ro từ AI, giá dầu và nợ công: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi chính phủ các nước trên thế giới cần hành động khẩn cấp để giải quyết những thách thức phát sinh từ sự bùng nổ mất cân bằng của AI, cú sốc năng lượng kéo dài và nợ công cao kỷ lục. Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva nhận định rằng làn sóng phát triển AI đang tạo ra một cú hích tăng trưởng, nhưng cho đến nay thành quả này mới chỉ giới hạn ở một số ít quốc gia. Cùng với đó, bà Georgieva cho biết tình trạng thắt chặt nguồn cung các hàng hóa thiết yếu do xung đột tại Trung Đông và Ukraine dự kiến sẽ còn kéo dài đến năm 2027. Đồng thời, lợi suất trái phiếu tăng vọt đang gia tăng áp lực ngân sách lên các chính phủ với khối nợ lớn.

6. Mỹ chuẩn bị giải phóng thêm 40 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược: Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xúc tiến kế hoạch giải phóng thêm tới 40 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Mỹ (SPR), trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và lượng dầu dự trữ của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982. Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), SPR hiện chỉ còn khoảng 283 triệu thùng, giảm gần 800.000 thùng trong tuần qua. Với mức tiêu thụ hiện nay, lượng dầu này tương đương khoảng 2 tuần nhu cầu tiêu thụ dầu của Mỹ.